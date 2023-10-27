The Preliminary round of the 2023/24 MTN FA Cup competition will be played this weekend at various match venues.

Match Officials for the preliminary round of the competition have been announced.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: FRIDAY, OCTOBER 27, 2023 

MATCH: KASALGU ARROW VS MOLE NATIONAL

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: SIRAJ YAHYA

ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & MOHAMMED MOHAMMED

4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU

MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA

 
DATE: FRIDAY, OCTOBER 27, 2023 

MATCH: DIPANTICHA VS NORTHERN CITY

VENUE: WALE WALE ASTRO PARK

REFEREE: UMAR ABUBAKAR

ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM & YAKUBU ABDUL RAHMAN

4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIU

 
DATE: FRIDAY, OCTOBER 27, 2023 

MATCH: WA SUNTAA VS MAANA

VENUE: MALIK JABIR STADIUM

REFEREE: SIELA MAHAMA ADAMS

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & ABDULAI ABDUL- SALAM

4TH REFEREE: TALHAT ABDUL-KARIM

MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON

 
DATE: FRIDAY, OCTOBER 27, 2023 

MATCH: ATTRAM DE VISSER VS BANANA INN

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: HASHIMWU ISSIFU

ASSISTANTS: ATO YAWSON & BLESS AWADZI

4TH REFEREE: DERRICK COMMEY

MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH

 
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: STEADFAST FC VS TAMALE CITY FC

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: ABUBAKAR SADIQ YAKUBU

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL-RAUF & SEIDU ABDULAI

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: TF EXPONENTIAL VS WA POWER

VENUE: MAILK JABIR PARK

REFEREE: ABUBAKAR HAKEEM

ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU & ADAMS ABDUL SAMAD

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI KASIM

 
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: HOHOE UTD VS BEBETO FC

VENUE: HOHOE SPORTS STADIUM

REFEREE: JAMES AKAKPO

ASSISTANTS: BABAVI NGORLI ESO & KWADZO AFETORGBOR

4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

 
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: INTER ALLIES VS AKATSI ALL STARS

VENUE: HO SPORTS STADIUM

REFEREE: JOSEPH OSAFO

ASSISTANTS: JOSHUA AGBO & MARVELLOUS AMEDIOLE

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS

 
DATE: MONDAY, OCTOBER 30, 2023 

MATCH: AKPINI STARS VS AFLAO AGBOGBA

VENUE: HO SPORTS STADIUM

REFEREE:  WILLIAM AGBOVI

ASSISTANTS: SETH ABLETOR & WISDOM TEFE

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:
 
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: VISION FC VS DESIDERO

VENUE: NII KRAKU II SPORTS COMPLEX

REFEREE: LAWRENCE ASARE

ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & JOSHUA ANANE

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER: ALEX ODONKOR

 
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: INCHABAN ROYALS FC VS ROSPACK

VENUE: ST MARTINS PARK

REFEREE: FRANCIS ANKRAH

ASSISTANTS: JAMES AINOOSON & EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR

4TH REFEREE: FRANCIS ESHUN BOAFO

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KING

 
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: BEKWAIMAN VS HOLY STARS

VENUE: ASAFO RAMOS PARK

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: SALIFU IBRAHIM BABA & ABRAHAM KYEREMANTENG

4TH REFEREE: DAVID PARKER

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH

 
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: NZEMA KOTOKO VS TEAM MOVE

VENUE: AAK SPORTS ARENA

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH & STEPHEN ADJEI

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

 
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: PAC ACADEMY VS ELEVEN WONDERS

VENUE: OFFINSO TOWN PARK

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & MICHAEL ALUGMI

4TH REFEREE: JONAH ATIMISA APETBADAN

MATCH COMMISSIONER: KWEKU BUCKMAN

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:
DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023 

MATCH: MIREMANO UTD VS ATEISIKROM

VENUE: DROBO ASTRO PARK

REFEREE: DAVID ADDANEY

ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS & SAMUEL OWUSU

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO

 
DATE: 

MATCH: AWAREY STARS VS BOLGA FC

VENUE: NYABILE MAHAMADU IBRAHIM

REFEREE: NYABILE MAHAMADU IBRAHIM

ASSISTANTS: PETER DAWSA & ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA