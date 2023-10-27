The Preliminary round of the 2023/24 MTN FA Cup competition will be played this weekend at various match venues.
Match Officials for the preliminary round of the competition have been announced.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: FRIDAY, OCTOBER 27, 2023
MATCH: KASALGU ARROW VS MOLE NATIONAL
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: SIRAJ YAHYA
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & MOHAMMED MOHAMMED
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
|DATE: FRIDAY, OCTOBER 27, 2023
MATCH: DIPANTICHA VS NORTHERN CITY
VENUE: WALE WALE ASTRO PARK
REFEREE: UMAR ABUBAKAR
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM & YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIU
|DATE: FRIDAY, OCTOBER 27, 2023
MATCH: WA SUNTAA VS MAANA
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: SIELA MAHAMA ADAMS
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & ABDULAI ABDUL- SALAM
4TH REFEREE: TALHAT ABDUL-KARIM
MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON
|DATE: FRIDAY, OCTOBER 27, 2023
MATCH: ATTRAM DE VISSER VS BANANA INN
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: HASHIMWU ISSIFU
ASSISTANTS: ATO YAWSON & BLESS AWADZI
4TH REFEREE: DERRICK COMMEY
MATCH COMMISSIONER: JOHN JANTUAH
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: STEADFAST FC VS TAMALE CITY FC
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: ABUBAKAR SADIQ YAKUBU
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL-RAUF & SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: TF EXPONENTIAL VS WA POWER
VENUE: MAILK JABIR PARK
REFEREE: ABUBAKAR HAKEEM
ASSISTANTS: IDDRISU ISSAHAKU & ADAMS ABDUL SAMAD
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI KASIM
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: HOHOE UTD VS BEBETO FC
VENUE: HOHOE SPORTS STADIUM
REFEREE: JAMES AKAKPO
ASSISTANTS: BABAVI NGORLI ESO & KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: INTER ALLIES VS AKATSI ALL STARS
VENUE: HO SPORTS STADIUM
REFEREE: JOSEPH OSAFO
ASSISTANTS: JOSHUA AGBO & MARVELLOUS AMEDIOLE
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS
|DATE: MONDAY, OCTOBER 30, 2023
MATCH: AKPINI STARS VS AFLAO AGBOGBA
VENUE: HO SPORTS STADIUM
REFEREE: WILLIAM AGBOVI
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & WISDOM TEFE
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: VISION FC VS DESIDERO
VENUE: NII KRAKU II SPORTS COMPLEX
REFEREE: LAWRENCE ASARE
ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & JOSHUA ANANE
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: ALEX ODONKOR
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: INCHABAN ROYALS FC VS ROSPACK
VENUE: ST MARTINS PARK
REFEREE: FRANCIS ANKRAH
ASSISTANTS: JAMES AINOOSON & EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR
4TH REFEREE: FRANCIS ESHUN BOAFO
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KING
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: BEKWAIMAN VS HOLY STARS
VENUE: ASAFO RAMOS PARK
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: SALIFU IBRAHIM BABA & ABRAHAM KYEREMANTENG
4TH REFEREE: DAVID PARKER
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: NZEMA KOTOKO VS TEAM MOVE
VENUE: AAK SPORTS ARENA
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH & STEPHEN ADJEI
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: PAC ACADEMY VS ELEVEN WONDERS
VENUE: OFFINSO TOWN PARK
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: JONAH ATIMISA APETBADAN
MATCH COMMISSIONER: KWEKU BUCKMAN
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|DATE: SATURDAY, OCTOBER 28, 2023
MATCH: MIREMANO UTD VS ATEISIKROM
VENUE: DROBO ASTRO PARK
REFEREE: DAVID ADDANEY
ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS & SAMUEL OWUSU
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
|DATE:
MATCH: AWAREY STARS VS BOLGA FC
VENUE: NYABILE MAHAMADU IBRAHIM
REFEREE: NYABILE MAHAMADU IBRAHIM
ASSISTANTS: PETER DAWSA & ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
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