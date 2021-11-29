The MTN FA Cup Preliminary begins on Tuesday November 29 with a line up of exciting games scheduled to be played across the country.
The Referees Committee has appointed Match Officials for Preliminary Round matches which will be played between Tuesday and Thursday.
Below are the Match Officials:
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|
|DATE: TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021
MATCH: BOLGA vs BOLGA SOCCER STARS
VENUE: BOLGA PARK
REFEREE: JOSHUA TENGZIE
ASSISTANTS: GEORGE ARISIBOKA & ERNEST AWINBIRE AYAMBA
4TH REFEREE: OLIVER TETTEH
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
|
|DATE: TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021
MATCH: WA SOMBO FREEDOM STARS vs WA ZIKO BABIES
VENUE: WA SPORTS STADIUM
REFEREE: SIELA MAHAMA ADAM
ASSISTANTS: FORKOR ALIDU MAHAMADU & IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFEREE: ABDUL-AZIZ MODAARI SAEED
MATCH COMMISSIONER: STEVEN KPEN
|
|DATE: TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021
MATCH: PRO PLAYERS ACADEMY vs NEW EDUBIASE
VENUE: WESCO PARK
REFEREE: FOSTER BASTIOURS NKVENYENUTDU
ASSISTANTS: JONES AMOAH BOATENG & MARFO KWADWO BEDIAKO
4TH REFEREE: MATTEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH
|4.
|DATE: TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021 – 10:00AM
MATCH: ELEVEN WISE vs NKWANTAMAN
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: ERIC KORNIE
ASSISTANTS: SALIFA IBRAHIM BABA & ABRAHAM KYEREMATENG
4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE
|
|DATE: TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021
MATCH: BIS PARADISE vs NZEMA KOTOKO
VENUE:
REFEREE: GEORGE AMOAH
ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG & EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR
4TH REFEREE: MATTEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE
|
|DATE: TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021
MATCH: KOFORIDUA SUHYEN vs OKWAWU UTD
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR & MICHEAL BOATENG
4TH REFEREE: DANIEL ATUOBI BOATENG
MATCH COMMISSIONER: K .MENSAH BEDIAKO
|
|DATE: TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021
MATCH: JINIJINI EAGLES SA vs DUMASUA DELSANCO
VENUE: BEREKUM GOLDEN CITY PARK
REFEREE: ABDUL RASHEEDADAMU
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU &YUSIF ABDUL GHAFFAR
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: ROBERTO vs SONS OF THUNDER
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: JOSEPH OSAFO
ASSISTANTS:WISDOM TEFE & BLESS KLU
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: HEART OF LIONS vs HOME STARS
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: BRIGHT APAMENYO
ASSISTANTS: BABAVI NGURU ESO & YEVOO YAO
4TH REFEREE: WONDER ABLDEPEY
MATCH COMMISSIONER: CAESAR HEH. FRANKLIN
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: ABOI YOUNG STARS vs AKROPONGMAN
VENUE: SAMARTEX PARK
REFEREE: GUGGISBERG AMOYAO
ASSISTANTS: JAMES AINOOSON & KENNETH ARMOH
4TH REFEREE: FRANUS ANKRAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: WASSAMAN vs DEPORTIVO
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & ELVIS ATTAKORAH
4TH REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: KUMAWUMAN vs PACIFIC HEROES
VENUE: WESCO PARK
REFEREE: MAWULI MORTEY
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG &MUMUNI ISSAH BAGURICHIRA
4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
|12.
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: BEREKUM ARSENALS vs BAFFOUR SOCCER ACADEMY
VENUE: BEREKUM GOLDEN CITY PARK
REFEREE: JOSHUA KWEKU ANSAH
ASSISTANTS:IBRAHIM MORO ADAMS & ABRAHAM NDEEGO
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
|
|DATE:
MATCH: STEADFAST vs TAMALE SOCCER ANGELS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH &YAKUBU SAYIBU
4TH REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: STK STARS vs TAMALE CITY
VENUE: WA SPORTS STADIUM
REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
ASSISTANTS: KWESE BONIFACE & PAUL ADUKO
4TH REFEREE: MAURICE ANSANKANI
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR KASSIM
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: WA YAASIN vs ADANSI UTD
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED & SIEDU ABDULAI
4TH REFEREE: NIATIRE SUNTUO AZIZ
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: SENE HORSPURS FC vs NKORANZA WARRIORS
VENUE: YEJI TOWN PARK
REFEREE: YAHYA IBRAHIM
ASSISTANTS: FESTUS N. NBANGNANO & MOHAMMED ALHASSAN
4TH REFEREE: SULEMANA LATIF
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: BA UTD vs BOFOAKWA
VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX
REFEREE: DAVID ADANNEY
ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED & SAMUEL KUSI ANTW
4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021 – 10:00am
MATCH: ALLAKOSO FC vs NSOATREMAN
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: SAMUEL YEBOAH
ASSISTANTS: ABDUL MAJEED EFFA & YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA
MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: WAMANFO MIGHTY ROYAL vs UNITY
VENUE:
REFEREE: MAHAMMED ZAKARA
ASSISTANTS: KOFI KODIO MATHIAS & TWUM OBUOR VICTOR
4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: POLICE NATIONALS vs SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: UNISTAR PARK
REFEREE: COURAGE AMPOFO
ASSISTANTS: MICHEAL LAMME & ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSAMQUAYE
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: DWARFS vs CHEETAH
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: JIBREAL SULEMANA
ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS & TANKO AYUBA GIBRUNE
4TH REFEREE: MORO YAHYA
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: KINGDOM vs ALL BLACKS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: BRIGHT AMEDONU
ASSISTANTS: MARY TEI & JOHN ANSAH
4TH REFEREE:IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH KWAKU BUCKMAN
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: SUSUBRIBI vs PORT CITY
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: REUBEN MAKAFUI GLEKU
ASSISTANTS: ISAAC DUODU & ADAM ALHAJI MUNTTAWALL
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021 – 10:00AM
MATCH: KWEBIBIREM vs KRYSTAL PALACE
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: B. DOUGLAS KPORHA
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR & EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: MOBILE PHONES PEOPLE vs NANIA
VENUE: MADINA ASTRO PARK
REFEREE: NII COFFIE GIDEON
ASSISTANTS: PAUL DEYEGRE & PETER P. OSEI
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER:RICHARD IDDRISU
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: GHANA ARMY vs ACCRA CITY FC
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: EMMANUEL ODOOM
ASSISTANTS: MUSAH M. BASHIRU & BONOMIA GORDIA BASHIRU
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: NEW LIFE vs GOLDEN KICKS
VENUE: LA MCDAN PARK
REFEREE: EMMANUEL BAAH
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & NII KPORTI NARTEY
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: VISION FC vs NA GOD
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
ASSISTANTS: PATRICK GOHA & JOHN NYAVOR
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ANNOR
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS vs UNCLE T
VENUE: CARL REINDORF PARK
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & DIVINE GBOLOMOR
4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR
MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: BOLGA ALL STARS vs BAWKU AC MILAN
VENUE: BOLGA PARK
REFEREE: TONSUGLO ELIASU SINTU
ASSISTANTS: DONMUA MORO A MN & ADAMS ABDUL SAMAD
4TH REFEREE: WUTTIRIRAA HERBERT HAMZA
MATCH COMMISSIONER:AYOO LUKE
|
|DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2021
MATCH: TEMA YOUTH vs NEW TOWN YOUTH
VENUE: TEMA NEW TOWN PARK
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: CEPHAS ADAMS & KWADZO ATETORGBOR
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: BEREKUM FREEDOM FIGHTERS vs KINTAMPO
VENUE: BEREKUM GOLDEN CITY
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE & EMMANUEL AKANDE
4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: DREAMS TAMALE vs SANKARA TAMALE
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MOHAMMED ALHASSAN
ASSISTANTS: SULEMANA DEEN & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: FRANCIS YAVIER ADAMS
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
|
|34.
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: WA UTD vs WA SUNTAA
VENUE: WA SPORTS STADIUM
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: ROBERT SUNDAY ADUKO & MARLEY ASIGIBE
4TH REFEREE: MATTEW ATUAH
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: SASAAMO PANIN vs BYFA
VENUE: WESCO PARK
REFEREE: RICHMOND ADJEI
ASSISTANTS: HENRY ESSEL BEDIAKO & MICHEAL ALUGMI
4TH REFEREE: THOMAS ALIBO
MATCH COMMISSIONER: RICHMOND OSEI YAW
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: FIRST KLASS vs FUTURE STARS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
ASSISTANTS: ELIJAH AMPAH & SUMALIA ISSAH
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: UCC YOUNG STARS vs ACHIKEN
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: DANIEL AMOAH OPPONG
ASSISTANTS: FELIX APULA & ISAAC PINTO
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: YOUNG APOSTLES vs BECTERO SASANA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MOHAMMED NYABILA
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & RICHMOND APPIAH
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: HASAACAS vs SAMARTEX
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: ALI ASANT
ASSISTANTS: ABDUL SHARIFF DUAH &ADBUL RAHMAN ABUGBIW
4TH REFEREE: BISMACK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: SKYY vs HOLY STARS
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: ISAAC SIMMON BASSANO
ASSISTANTS: DANIEL EKOW AKOTO & EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: FERDINARD ISYANYI
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: APAM AHENFO COSFI vs UNISTAR
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: KWADWO APPIAH NYAKO
ASSISTANTS: NICHOLAS ADADO & DANIEL CONNEY
4TH REFEREE: JOSHUA LAKONNAM
MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: YOUNG WISE vs INTER ALLIES
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: ALFRED TABI
ASSISTANTS: PATRICK APPAIH KODUA & ISAAC NYARKO
4TH REFEREE: HASHIMAN ISSIFU
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY
|
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021 -10:00AM
MATCH: KOTOKU ROYALS vs GREAT WARRIORS
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: GODFRED KEGYAN
ASSISTANTS: JAMES OSAFO & AUGUSTINE AFFU
4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY
MATCH COMMISSIONER: OLIVER AMOAKO
|NO
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: THURSDAY, DECEMBER 2, 2021
MATCH: MIGHTY JETS vs REAL ATHLETICO
VENUE: TEMA NEW TOWN PARK
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS :JOSHUA ANNE &BLESS AWADZI
4TH REFEREE : FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA
Comments