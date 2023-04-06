The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Quarterfinals of the MTN FA Cup competition.
Below are the Match Officials:
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DATE: SUNDAY, APRIL 9, 2023
MATCH: KING FAISAL FC VS ADUANA FC
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ISAAC PINTO
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SATURDAY, APRIL 8, 2023
MATCH: REAL TAMALE UNITED FC VS NSOATREMAN FC – LIVE MATCH
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: NATHAN ANAFO
MATCH COMMISSIONER: ANDREY DERY
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: FRIDAY, APRIL 7, 2023
MATCH: DREAMS FC VS LEGON CITIES FC
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: GIDEON NII COFFIE
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, APRIL 9, 2023
MATCH: SKYY FC VS DWARFS FC – LIVE MATCH
VENUE: ST MARTINS PARK DABOASE
REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLGBANU & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
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