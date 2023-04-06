The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Quarterfinals of the MTN FA Cup competition.

Below are the Match Officials:

 

DATE: SUNDAY, APRIL 9, 2023

MATCH: KING FAISAL FC VS ADUANA FC

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & ISAAC PINTO

4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SATURDAY, APRIL 8, 2023 

MATCH: REAL TAMALE UNITED FC VS NSOATREMAN FC – LIVE MATCH

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: NATHAN ANAFO

MATCH COMMISSIONER: ANDREY DERY

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: FRIDAY, APRIL 7, 2023 

MATCH: DREAMS FC VS LEGON CITIES FC

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: GIDEON NII COFFIE

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, APRIL 9, 2023 

MATCH: SKYY FC VS DWARFS FC – LIVE MATCH

VENUE: ST MARTINS PARK DABOASE

REFEREE:  ALPHONSO ATIAPA

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLGBANU & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA