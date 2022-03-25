The MTN FA Cup Round of 16 will be played this weekend at match venues across the country.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the weekend’s games.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, MARCH 27, 2022
MATCH: BECHEM UNITED VRS KUMAWUMAN UNITED
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: MARTIN AKUDZI
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, MARCH 27, 2022
MATCH:ADUANA STARS VRS BEREKUM CHELSEA
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: EDWARD ANNAN
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ATO YAWSON
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SATURDAY, MARCH 26, 2022
MATCH: TAMALE CITY VRS YOUNG APOSTLES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI AND KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, MARCH 27, 202
MATCH: R.T.U. VRS KING FAISAL
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: PHILLIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKURA AND ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: ALFAA BA- ADEY
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER:OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SUNDAY, MARCH 27, 2022- 6PM
MATCH:HEARTS OF OAK VRS ELMINA SHARKS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND BAWA HARUNA
4TH REFEREE: RUSTUM CAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, MARCH 27,2022
MATCH:SKYY FC VRS HEART OF LIONS
VENUE: DABOASE
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN:BEN ENYINDA
|DATE:SUNDAY, MARCH 27,2022
MATCH: KOTOKO ROYALS VRS EBUSUA DWARFS
VENUE:ODA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATOE
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
|DATE: SATURDAY, MARCH
MATCH: LEGON CITIES VRS DREAMS
VENUE:EL WAK STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
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