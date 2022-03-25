The MTN FA Cup Round of 16 will be played this weekend at match venues across the country.

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the weekend’s games.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, MARCH 27, 2022 

MATCH: BECHEM UNITED VRS KUMAWUMAN UNITED

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: MARTIN AKUDZI

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 
DATE: SUNDAY, MARCH 27, 2022 

MATCH:ADUANA STARS VRS BEREKUM CHELSEA

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: EDWARD ANNAN

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ATO YAWSON

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

 
DATE: SATURDAY, MARCH 26, 2022 

MATCH: TAMALE CITY VRS YOUNG APOSTLES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI AND KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO

 
DATE: SUNDAY, MARCH 27, 202 

MATCH: R.T.U. VRS KING FAISAL

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: PHILLIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: AUGUSTINE SOGLO DAKURA AND ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: ALFAA BA- ADEY

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER:OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

 
DATE: SUNDAY, MARCH 27, 2022- 6PM 

MATCH:HEARTS OF OAK VRS ELMINA SHARKS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND BAWA HARUNA

4TH REFEREE: RUSTUM CAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, MARCH 27,2022 

MATCH:SKYY FC VRS HEART OF LIONS

VENUE: DABOASE

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN:BEN ENYINDA

 
DATE:SUNDAY, MARCH 27,2022 

MATCH: KOTOKO ROYALS VRS EBUSUA DWARFS

VENUE:ODA SPORTS STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATOE

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH

 
DATE: SATURDAY, MARCH 

MATCH: LEGON CITIES VRS DREAMS

VENUE:EL WAK STADIUM

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN SEINI SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH

 