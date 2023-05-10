The Referees Committtee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the semi-finals of the MTN FA Cup competition.
Below are the Match Officials:
|DATE: SATURDAY, MAY 13, 2023
MATCH: DREAMS FC VRS SKYY FC
VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH
ASSISTANTS: PETER DAWSA AND DAVID ADDICO
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
|DATE: SUNDAY, MAY 14, 2023
MATCH: KING FAISAL VRS NSOATREMAN
VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX
REFEREE: GIDEON NII COFFIE
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND ISAAC PINTO
4TH REFEREE: JAMES TAYLOR
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
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