The Referees Committtee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the semi-finals of the MTN FA Cup competition.

Below are the Match Officials:

DATE: SATURDAY, MAY 13, 2023 

MATCH: DREAMS FC VRS SKYY FC

VENUE: DR. KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAH

ASSISTANTS: PETER DAWSA AND DAVID ADDICO

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

 
DATE: SUNDAY, MAY 14, 2023 

MATCH: KING FAISAL VRS NSOATREMAN

VENUE: DR KWAME KYEI SPORTS COMPLEX

REFEREE: GIDEON NII COFFIE

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE AND ISAAC PINTO

4TH REFEREE: JAMES TAYLOR

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

 