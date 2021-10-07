Match Officials for the Women’s Regional League Match day two matches have been announced.

Below are the Match Officials for Match day one including Venue Media Officers and Cameramen:

No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS

NORTHERN ZONE

DATE: 10TH OCTOBER, 2021

MATCH: DYNAMITES LADIES VS ZICOM LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: FUSEINI MARIAM

ASSISTANTS: ISSAH FATIMATA & AMINA ABDALLAH

4TH REFEREE: MARY ZONG

MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: 10TH OCTOBER,2021

MATCH: FC SAVANNAH VES REAL CRUSADERS

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: EUNICE BAKIBANE

ASSISTANTS: LYDIA EFFAH & ADWOA AGYEIWAA

4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA

MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: 10TH OCTOBER,2021

MATCH: FOSU ROYAL LADIES VS DREAMZ LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: BELINDA ALORIGA

ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU & RABI IBRAHIM

4TH REFEREE: FELICIA ADDO

MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

SOUTHERN ZONE

DATE: 11TH OCTOBER, 2021

MATCH: VALUED GIRLS VS ARMY LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: MARIAMA YANUSAH

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & BRIDGET ATSUFUI DEY

4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB

DATE: 11TH OCTOBER, 2021

MATCH: BASAKE HOLY ROYALS VS SOCRATES LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: REJOICE ADOKWEI

MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB

DATE: 11TH OCTOBER, 2021

MATCH: FAITH LADIES VS ANLO LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: LOVIA B. DUODO

ASSISTANTS: ELIZABETH ALELA & JANET AIDOO

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB