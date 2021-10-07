Match Officials for the Women’s Regional League Match day two matches have been announced.
Below are the Match Officials for Match day one including Venue Media Officers and Cameramen:
No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
NORTHERN ZONE
DATE: 10TH OCTOBER, 2021
MATCH: DYNAMITES LADIES VS ZICOM LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: FUSEINI MARIAM
ASSISTANTS: ISSAH FATIMATA & AMINA ABDALLAH
4TH REFEREE: MARY ZONG
MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: 10TH OCTOBER,2021
MATCH: FC SAVANNAH VES REAL CRUSADERS
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: EUNICE BAKIBANE
ASSISTANTS: LYDIA EFFAH & ADWOA AGYEIWAA
4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA
MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: 10TH OCTOBER,2021
MATCH: FOSU ROYAL LADIES VS DREAMZ LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: BELINDA ALORIGA
ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU & RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: FELICIA ADDO
MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINNIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
SOUTHERN ZONE
DATE: 11TH OCTOBER, 2021
MATCH: VALUED GIRLS VS ARMY LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: MARIAMA YANUSAH
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & BRIDGET ATSUFUI DEY
4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: 11TH OCTOBER, 2021
MATCH: BASAKE HOLY ROYALS VS SOCRATES LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: REJOICE ADOKWEI
MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: 11TH OCTOBER, 2021
MATCH: FAITH LADIES VS ANLO LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: LOVIA B. DUODO
ASSISTANTS: ELIZABETH ALELA & JANET AIDOO
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
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