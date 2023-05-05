The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the Quarterfinals of the Women's FA Cup competition.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: MAY 5, 2023 

MATCH: PEARLPIA LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA & DIANA KPIEONYI

4TH REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN

MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: MAY 6, 2023 

MATCH: HASAACAS LADIES VS ARMY LADIES – LIVE MATCH

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE:  MARIAM IBRAHIM

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & GLORIA SENA KUMEDZRO

4TH REFEREE: MANSA HOMMEY

MATCH COMMISSIONER:EFUA SAKYIWAA

VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: MAY 6, 2023 

MATCH: BOLGA ALL STARS VS POLICE LADIES

VENUE: MOBILE ASTRO TURF

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & SAKINA NASARA M. ABDUL-RAHMAN

4TH REFEREE: VIDA YANUBE

MATCH COMMISSIONER: SAYIBU MUNDIATU

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: MAY 6, 2023 

MATCH: AMPEM DARKOA LADIES VS PRISONS LADIES – LIVE MATCH

VENUE:  OHENE AMEYAW PARK

REFEREE:  JOYCE OBENEWAAH APPIAH

ASSISTANTS: MARY TEI & LUCY MARFO

4TH REFEREE: EUNICE BAKIBANE

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY