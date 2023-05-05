The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the Quarterfinals of the Women's FA Cup competition.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: MAY 5, 2023
MATCH: PEARLPIA LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA & DIANA KPIEONYI
4TH REFEREE: MERCY BOAKYEWAA GYAN
MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: MAY 6, 2023
MATCH: HASAACAS LADIES VS ARMY LADIES – LIVE MATCH
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: MARIAM IBRAHIM
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & GLORIA SENA KUMEDZRO
4TH REFEREE: MANSA HOMMEY
MATCH COMMISSIONER:EFUA SAKYIWAA
VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: MAY 6, 2023
MATCH: BOLGA ALL STARS VS POLICE LADIES
VENUE: MOBILE ASTRO TURF
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & SAKINA NASARA M. ABDUL-RAHMAN
4TH REFEREE: VIDA YANUBE
MATCH COMMISSIONER: SAYIBU MUNDIATU
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: MAY 6, 2023
MATCH: AMPEM DARKOA LADIES VS PRISONS LADIES – LIVE MATCH
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: JOYCE OBENEWAAH APPIAH
ASSISTANTS: MARY TEI & LUCY MARFO
4TH REFEREE: EUNICE BAKIBANE
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIANA TETTEH
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
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