The Round of 16 of the Women's FA Cup Competition will be played this weekend.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the weekend's matches
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|
NORTHERN ZONE
|1.
|DATE: MARCH 26,2022
MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS FC SAVANNAH
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: MARY TEI & THERESA OFORI
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|2.
|DATE: MARCH 25,2022
MATCH: YOO LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & MARTHA AMOATEMAA
4TH REFEREE: LOVIA B. DUODO
MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|3
|DATE: MARCH26,2022
MATCH: ASHTOWN LADIES VS PEARLPIA LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & EDEM ALNICE AVOR
4TH REFEREE: FELICIA ADDO
MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|4.
|DATE: MARCH 27,2022
MATCH: FOSU LADIES VS BOLGA ALL STARS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: LUCY MARFO & AMINA ABDULAI
4TH REFEREE: FADILA KASSIM
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUDEM
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|
SOUTHERN ZONE
|5.
|DATE: MARCH 27,2022
MATCH: ANLO VS ROOTZ SISTAZ
VENUE: ANLO SHS PARK
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO
MATCH COMMISSIONER: AYAYEE OLIVIA
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: JOSEPH BINEY
|6.
| DATE: MARCH 28,2022
MATCH: LADYSTRIKERS VS HASAACAS LADIES
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU
ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & GLORIA SENA KUMEDZRO
4TH REFEREE: PRISCILLA KLOVE
MATCH COMMISSIONER: HELENA WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|7.
|DATE: MARCH 26,2022 -10:00AM
MATCH: POLICE LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS - LIVE ON MAX TV
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & BRIDGET ATSUFUI DEY
4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
|8.
|DATE: MARCH 26,2022 -3:00PM
MATCH: IMMIGRATION LADIES VS ARMY LADIES - LIVE ON MAX TV
VENUE: MCDAN LATOWN PARK
REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
ASSISTANTS: DORIS ASUMANG DARKO & FORGIVE AVULAKPOR
4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFFIE
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
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