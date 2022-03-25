The Round of 16 of the Women's FA Cup Competition will be played this weekend.

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the weekend's matches

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
    

NORTHERN ZONE

 
1. DATE: MARCH 26,2022 

MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS FC SAVANNAH

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: MARY TEI & THERESA OFORI

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
2. DATE: MARCH 25,2022 

MATCH: YOO LADIES VS AMPEM DARKOA LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & MARTHA AMOATEMAA

4TH REFEREE: LOVIA B. DUODO

MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
3 DATE: MARCH26,2022 

MATCH: ASHTOWN LADIES VS PEARLPIA LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & EDEM ALNICE AVOR

4TH REFEREE: FELICIA ADDO

MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
4. DATE: MARCH 27,2022 

MATCH: FOSU LADIES VS BOLGA ALL STARS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: LUCY MARFO & AMINA ABDULAI

4TH REFEREE: FADILA KASSIM

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUDEM

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
 

SOUTHERN ZONE

 
5. DATE: MARCH 27,2022 

MATCH: ANLO VS ROOTZ SISTAZ

VENUE: ANLO SHS PARK

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO

MATCH COMMISSIONER: AYAYEE OLIVIA

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: JOSEPH BINEY
6.  DATE: MARCH 28,2022 

MATCH: LADYSTRIKERS VS HASAACAS LADIES

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU

ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & GLORIA SENA KUMEDZRO

4TH REFEREE: PRISCILLA KLOVE

MATCH COMMISSIONER: HELENA WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
7. DATE: MARCH 26,2022 -10:00AM 

MATCH: POLICE LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS - LIVE ON MAX TV

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & BRIDGET ATSUFUI DEY

4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON

 
8. DATE: MARCH 26,2022 -3:00PM 

MATCH: IMMIGRATION LADIES VS ARMY LADIES - LIVE ON MAX TV

VENUE: MCDAN LATOWN PARK

REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

ASSISTANTS: DORIS ASUMANG DARKO & FORGIVE AVULAKPOR

4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFFIE

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

 