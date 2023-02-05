The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the Round of 32 of the Women's FA Cup which will be played across the country this weekend.

Below are the Match Officials for the Round of 32:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE:  FEBRUARY 18, 2023 

MATCH:  BAGABAGA LADIES VS PEARLPIA LADIES

VENUE:  ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: FADILA KASSIM

ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & ISHAQ HAWAWU

4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI

MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA
DATE: FEBRUARY 17, 2023 

MATCH:  NORTHERN LADIES VS TAMALE SUPER LADIES

VENUE:  ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA & AMINA ABDULAI

4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE
DATE:  FEBRUARY 19, 2023 

MATCH:  ANFAANI LADIES VS DAHINSHELLI LADIES

VENUE:  BATCO PARK

REFEREE: FAIZATU ZAKPA

ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & RABI IBRAHIM

4TH REFEREE: EUNUCE BAKIBANE

MATCH COMMISSIONER: SAYIBU MUNDIATU

 
DATE:  FEBRUARY 17, 2023 

MATCH:  BOLGA ALL STARS VS REAL CRUSADERS

VENUE:  BOLGA ATADIUM

REFEREE: MONICA LANGE

ASSISTANTS: BETTY BANONO & SAKINA NASARA MOHAMMED

4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU

MATCH COMMISSIONER: YAKUBU SARATU

 
DATE:  FEBRUARY 17, 2023 

MATCH:  PRISONS LADIES VS KEN HAMMER LADIES

VENUE:  SUYANI CORONATIONS PARK

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: PORTIA KORSAH & ADWOA AGYEIWAAH

4TH REFEREE: JULIET NYARKO

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUDEM
DATE:  FEBRUARY 19, 2023 

MATCH:  NANA AFIA KOBI AMPEM LADIES VS FABULOUS LADIES

VENUE:  BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: MAVIS ANNANI

ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMMA & LUCY MARFO

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI
DATE:  FEBRUARY 18, 2023 

MATCH:  KUMASI SPORTS ACADEMY VS DREAMZ LADIES

VENUE:  BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: FELICIA ADDO

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & THERESA OFORI

4TH REFEREE: ASANA HAMIDU

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH
DATE:  FEBRUARY 18, 2023 

MATCH:  AMPEM DARKOA LADIES VS SUPREME LADIES

VENUE:  OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

ASSISTANTS: BELINDA K. BANE & LYDIA EFFAH

4TH REFEREE: MARIAM IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM
DATE:  FEBRUARY 18, 2023 

MATCH:  ROOTZ SISTAZ VS KOTOKU RUSH LADIES

VENUE:  YILO KROBO SHS PARK

REFEREE: COMFORT ATIADEY

ASSISTANTS: PORTIA OPPONG & GLORIA AKWANDO

4TH REFEREE: HAGAR B. LARBI

MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI

 
DATE:  FEBRUARY 18, 2023-1:00am 

MATCH:  AHANTAMAN LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE:  GYANDU PARK

REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI & ANTOINNETE AMEGASHITI

4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DUODU

MATCH COMMISSIONER: GIFTY ESSEL KUDJOE
DATE:  FEBRUARY 18, 2023 

MATCH:  LADYSTRIKERS VS ESSIAM SOCRATES

VENUE:  ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU

ASSISTANTS: JANET AIDOO & BLESS DZOKOTO

4TH REFEREE: RAHINA ZAIRE

MATCH COMMISSIONER: PHILOMENA AFFUL

 
DATE:  FEBRUARY 18, 2023 

MATCH:  HASAACAS LADIES VS HASSPORT LADIES

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

ASSISTANTS: CHRISTIANA ANDAM KORE & GRACE NSORBONO

4TH REFEREE: DORIS DELALI DRAH

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NYARKO
DATE:  FEBRUARY 19, 2023 

MATCH: ANLO LADIES VS AGAVE GLA LADIES

VENUE:  ANLO SHS PARK

REFEREE: BEATRICE BEKUI

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & WENDY HANS

4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA

MATCH COMMISSIONER: BENEDICTA WORMADE

 
DATE:  FEBRUARY 18, 2023 

MATCH: FC EPIHANY VS ARMY LADIES

VENUE:  WOOD ASTRO TURF

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & BRIDGET ATSUFUI DEY

4TH REFEREE: CHRISTIANA O. AMPOMAH

MATCH COMMISSIONER: MARY APEDO

 
DATE:  FEBRUARY 18, 2023    KICKOFF 4:00PM 

MATCH: BERRY LADIES VS POLICE LADIES

VENUE:  MADINA ASTRO TURF

REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

ASSISTANTS: FORGIVE AVULAKPOR & COMFORT ANYIGBE

4TH REFEREE: SARAH ADJETEY

MATCH COMMISSIONER: HELENA WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE:  FEBRUARY 18, 2023     KICKOFF 2:00PM 

MATCH: RIDGE CITY VS THUNDER QUEENS

VENUE:  MADINA ASTRO TURF

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: AGNES GOHOHO & ELIZABETH ALELA

4TH REFEREE: MERCY B. GYAN

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NKRUMAH

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA