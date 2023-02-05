The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the Round of 32 of the Women's FA Cup which will be played across the country this weekend.
Below are the Match Officials for the Round of 32:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: FEBRUARY 18, 2023
MATCH: BAGABAGA LADIES VS PEARLPIA LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: FADILA KASSIM
ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & ISHAQ HAWAWU
4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI
MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA
|DATE: FEBRUARY 17, 2023
MATCH: NORTHERN LADIES VS TAMALE SUPER LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA & AMINA ABDULAI
4TH REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE
|DATE: FEBRUARY 19, 2023
MATCH: ANFAANI LADIES VS DAHINSHELLI LADIES
VENUE: BATCO PARK
REFEREE: FAIZATU ZAKPA
ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: EUNUCE BAKIBANE
MATCH COMMISSIONER: SAYIBU MUNDIATU
|DATE: FEBRUARY 17, 2023
MATCH: BOLGA ALL STARS VS REAL CRUSADERS
VENUE: BOLGA ATADIUM
REFEREE: MONICA LANGE
ASSISTANTS: BETTY BANONO & SAKINA NASARA MOHAMMED
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: YAKUBU SARATU
|DATE: FEBRUARY 17, 2023
MATCH: PRISONS LADIES VS KEN HAMMER LADIES
VENUE: SUYANI CORONATIONS PARK
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: PORTIA KORSAH & ADWOA AGYEIWAAH
4TH REFEREE: JULIET NYARKO
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE AZUDEM
|DATE: FEBRUARY 19, 2023
MATCH: NANA AFIA KOBI AMPEM LADIES VS FABULOUS LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: MAVIS ANNANI
ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMMA & LUCY MARFO
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI
|DATE: FEBRUARY 18, 2023
MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS DREAMZ LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: FELICIA ADDO
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & THERESA OFORI
4TH REFEREE: ASANA HAMIDU
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH
|DATE: FEBRUARY 18, 2023
MATCH: AMPEM DARKOA LADIES VS SUPREME LADIES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
ASSISTANTS: BELINDA K. BANE & LYDIA EFFAH
4TH REFEREE: MARIAM IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM
|DATE: FEBRUARY 18, 2023
MATCH: ROOTZ SISTAZ VS KOTOKU RUSH LADIES
VENUE: YILO KROBO SHS PARK
REFEREE: COMFORT ATIADEY
ASSISTANTS: PORTIA OPPONG & GLORIA AKWANDO
4TH REFEREE: HAGAR B. LARBI
MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI
|DATE: FEBRUARY 18, 2023-1:00am
MATCH: AHANTAMAN LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI & ANTOINNETE AMEGASHITI
4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DUODU
MATCH COMMISSIONER: GIFTY ESSEL KUDJOE
|DATE: FEBRUARY 18, 2023
MATCH: LADYSTRIKERS VS ESSIAM SOCRATES
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU
ASSISTANTS: JANET AIDOO & BLESS DZOKOTO
4TH REFEREE: RAHINA ZAIRE
MATCH COMMISSIONER: PHILOMENA AFFUL
|DATE: FEBRUARY 18, 2023
MATCH: HASAACAS LADIES VS HASSPORT LADIES
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
ASSISTANTS: CHRISTIANA ANDAM KORE & GRACE NSORBONO
4TH REFEREE: DORIS DELALI DRAH
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NYARKO
|DATE: FEBRUARY 19, 2023
MATCH: ANLO LADIES VS AGAVE GLA LADIES
VENUE: ANLO SHS PARK
REFEREE: BEATRICE BEKUI
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & WENDY HANS
4TH REFEREE: BRIDGET KAKRABA
MATCH COMMISSIONER: BENEDICTA WORMADE
|DATE: FEBRUARY 18, 2023
MATCH: FC EPIHANY VS ARMY LADIES
VENUE: WOOD ASTRO TURF
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & BRIDGET ATSUFUI DEY
4TH REFEREE: CHRISTIANA O. AMPOMAH
MATCH COMMISSIONER: MARY APEDO
|DATE: FEBRUARY 18, 2023 KICKOFF 4:00PM
MATCH: BERRY LADIES VS POLICE LADIES
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
ASSISTANTS: FORGIVE AVULAKPOR & COMFORT ANYIGBE
4TH REFEREE: SARAH ADJETEY
MATCH COMMISSIONER: HELENA WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: FEBRUARY 18, 2023 KICKOFF 2:00PM
MATCH: RIDGE CITY VS THUNDER QUEENS
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: AGNES GOHOHO & ELIZABETH ALELA
4TH REFEREE: MERCY B. GYAN
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NKRUMAH
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
Comments