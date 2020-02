46 minutes ago

Match officials for match week 4 of the Women’s Premier league has been appointed.

Here are the match officials for the weekend matches:

NORTHERN ZONE

Match: AMPEM DARKOA Vs PRISONS LADIES Venue: Ohene Ameyaw Park - Techiman Referee: Felicia Addo Asst 1: Patricia Kyeraa Asst 2: Theresa Ofori 4th Ref: Vida Yemube MC : Margaret Takyi

Match: ASHTOWN LADIES Vs SUPREME LADIES Venue: Paa Joe Park - Kumasi Referee: Salifu Barikisu Asst 1: Adelaide Akyaa Asst 2: Victoria Kyere 4th Ref: Janet Appiah MC : Hilda Doris Okae

Match: PEARL PIA Vs KUMASI SPORTS ACADEMY Venue: Utrecht Park- Tamale Referee: Augustina Tetteh Asst 1: Diana krieonyi Asst 2: Ishaq Hawawu 4th Ref: Kassim Fadila MC : Diidugon Ayishetu

Match: FABULOUS LADIES Vs NORTHERN LADIES Venue: Wesco Park- Kumasi Referee: Rita Nkansah Boateng Asst 1: Winnifred Adokoh Asst 2: Margaret Sowah 4th Ref: Antoinette Amegashiti MC : Effua Sekyiwah Acquah

SOUTHERN ZONE

Match: IMMIGRATIONS LADIES Vs HASAACAS LADIES Venue: McDan La Town Park Referee: Mansa Hommey Asst 1: Beatrice Thaud Asst 2: Benedicta Ayenu 4th Ref: Priscilla Klove MC : Vivian Nyarko

Match: POLICE LADIES Vs HALIFAX LADIES Venue: McDan La Town Park Referee: Theresa Bremansu Asst 1: Doris Essumang Darko Asst 2: Avor Awice Edem 4th Ref: Comfort Atiadey MC : Augustine Fugah

Match: LADYSTRIKERS Vs SEA LIONS LADIES Venue: Robert Mensah Sports Stadium Referee: Joyce Appiah Asst 1: Janet Aidoo Asst 2: Dey Atsufui Bridget 4th Ref: Rejoice Addokwei MC : Justina Nyarko

Match: SOCCER INTELLECTUALS Vs SAMARIA LADIES Venue: Adu Yaw Assasan Park- Ajumako Referee: Seraphine Anyinam Asst 1: Mary Tei Asst 2: Patience Amenyitor 4th Ref: Cynthia Anuyere MC : Josephine Ofori