The 2021/22 Women's Premier League kicks off this weekend at respctive match venues across the country.
The Referee's Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for MatchWeek One of the WPL.
Below are the Match Officials for Week 1:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|
SOUTHERN ZONE
|1.
|DATE: DECEMBER 17,2021
MATCH: THUNDER QUEENS VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: CARL RIENDORF PARK - DANSOMAN
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI &BRIDGET ATSUFUI DEI
4TH REFEREE: PRISCILLA KLOVE
MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|2.
|DATE: DECEMBER 18,2021
MATCH: BERRY LADIES VS ARMY LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: MARIAMA YANOSAH
ASSISTANTS:JANET AIDOO & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI
MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFFIE
VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL BRAGO AMOAKOHENE
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI
|3
|DATE: DECEMBER 19,2021
MATCH: IMMIGRATIONS LADIES VS POLICE LADIES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & ANITA EASTWOOD
4TH REFEREE: JOYCE ALIMISI APPOR
MATCH COMMISSIONER: HANNAH BANINI
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|4.
|DATE: DECEMBER 20,2021
MATCH: HASAACAS LADIES VS LADYSTRIKERS
VENUE: GYANDU PARK - SEKONDI
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & MARGARET SOWAH
4TH REFEREE: AUGUSTINA TETTEH
MATCH COMMISSIONER: AGNES ABEFE
VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN THOMPSON
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|5.
|DATE: DECEMBER 20,2021
MATCH: SEA LIONS VS FAITH LADIES
VENUE: NDUOM SPORTS STADIUM - ELMINA
REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
ASSISTANTS: AVOR EDEM ALNICE & ELIZABETH ALELA
4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
MATCH COMMISSIONER: GIFTY ESSEL CUDJOE
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|
NORTHERN ZONE
|6.
|DATE: DECEMBER 17,2021
MATCH: NORTHERN LADIES VS DREAMZ LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM - TAMALE
REFEREE: FELICIA ADDO
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & THERESA OFORI
4TH REFEREE: VIDA YANUBE
MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL- KARIM
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|7.
| DATE: DECEMBER 18,2021
MATCH: SUPREME LADIES VS ASHTOWN LADIES
VENUE: KOKOASE ASTRO TURF- BANTAMA
REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODO
ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMAA & PORTIA KORSAH
4TH REFEREE: FADILA KASSIM
MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|8.
|DATE: DECEMBER 18,2021
MATCH: FC SAVANNAH VS PRISONS LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM - TAMALE
REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & ISHAQ HAWAWU
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: MANSURA MUSEIRU
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: ENERST ASSAW
|9.
|DATE: DECEMBER 19,2021
MATCH: FABULOUS LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY
VENUE: KOKOASE ASTRO TURF - BANTAMA
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: ADELAIDE AKYAA & LUCY MARFO
4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI
MATCH COMMISSIONER: GLORIA KING
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHENG
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|10.
|DATE: DECEMBER 20,2021
MATCH: AMPEM DARKOA VS PEARL PIA LADIES
VENUE: OHENE AMEYAW - PARK - TECHIMAN
REFEREE: DORA AGOMNAB
ASSISTANTS: BELINDA K. BANIE & ABIGAIL ABANGA
4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO
MATCH COMMISSIONER: SIMBIAT WIREDU
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
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