The 2021/22 Women's Premier League kicks off this weekend at respctive match venues across the country.

The Referee's Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for MatchWeek One of the WPL.

Below are the Match Officials for Week 1:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
    

SOUTHERN ZONE

 
1. DATE: DECEMBER 17,2021 

MATCH:  THUNDER QUEENS VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: CARL RIENDORF PARK - DANSOMAN

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI &BRIDGET ATSUFUI DEI

4TH REFEREE: PRISCILLA KLOVE

MATCH COMMISSIONER: JUSTINA NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
2. DATE: DECEMBER 18,2021 

MATCH: BERRY LADIES VS ARMY LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: MARIAMA YANOSAH

ASSISTANTS:JANET AIDOO & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFFIE

VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL BRAGO AMOAKOHENE

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI
3 DATE: DECEMBER 19,2021 

MATCH: IMMIGRATIONS LADIES VS POLICE LADIES

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & ANITA EASTWOOD

4TH REFEREE: JOYCE ALIMISI APPOR

MATCH COMMISSIONER: HANNAH BANINI

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
4. DATE: DECEMBER 20,2021 

MATCH: HASAACAS  LADIES VS LADYSTRIKERS

VENUE: GYANDU PARK - SEKONDI

REFEREE:  REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & MARGARET SOWAH

4TH REFEREE: AUGUSTINA TETTEH

MATCH COMMISSIONER: AGNES ABEFE

VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN THOMPSON

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
5. DATE: DECEMBER 20,2021 

MATCH: SEA  LIONS VS FAITH LADIES

VENUE: NDUOM SPORTS STADIUM - ELMINA

REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

ASSISTANTS: AVOR EDEM ALNICE & ELIZABETH ALELA

4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

MATCH COMMISSIONER: GIFTY ESSEL CUDJOE

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
 

NORTHERN ZONE

 
6. DATE: DECEMBER 17,2021 

MATCH: NORTHERN LADIES VS DREAMZ LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM - TAMALE

REFEREE: FELICIA ADDO

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & THERESA OFORI

4TH REFEREE: VIDA YANUBE

MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL- KARIM

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
7.  DATE: DECEMBER 18,2021 

MATCH: SUPREME LADIES VS ASHTOWN LADIES

VENUE: KOKOASE ASTRO TURF- BANTAMA

REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODO

ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMAA & PORTIA KORSAH

4TH REFEREE: FADILA KASSIM

MATCH COMMISSIONER: STELLA BISSI

VENUE MEDIA OFFICER:  HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
8. DATE: DECEMBER 18,2021 

MATCH: FC SAVANNAH  VS  PRISONS LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM - TAMALE

REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

ASSISTANTS: DIANA KPIEONYI & ISHAQ HAWAWU

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: MANSURA MUSEIRU

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: ENERST ASSAW
9. DATE: DECEMBER 19,2021 

MATCH: FABULOUS LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY

VENUE: KOKOASE ASTRO TURF - BANTAMA

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: ADELAIDE AKYAA & LUCY MARFO

4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI

MATCH COMMISSIONER: GLORIA KING

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHENG

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
10. DATE: DECEMBER 20,2021 

MATCH: AMPEM DARKOA VS PEARL PIA LADIES

VENUE: OHENE AMEYAW - PARK - TECHIMAN

REFEREE: DORA AGOMNAB

ASSISTANTS: BELINDA K. BANIE & ABIGAIL ABANGA

4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO

MATCH COMMISSIONER: SIMBIAT WIREDU

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA