Match Officials for the Women’s Regional League Match day four games for the Northern and Southern Zones have been announced.
Below are the Match Officials including Venue Media Officers and Cameramen:
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: 14TH OCTOBER,2021
MATCH: REAL CRUSADERS LADIES VS DREAMZ LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: IBRAHIM RABI & AMINA ABDULAI
4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA
MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
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| DATE: 14TH OCTOBER,2021
MATCH: FOSU ROYAL LADIES FC VS DYNAMITE LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: FIDILA KASSIM
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ISHAQ HAWAWU
4TH REFEREE: BELINDA ALORIGA
MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINIE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
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|DATE: 14TH OCTOBER,2021
MATCH: FC SAVANNAH VS ZICOM LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & PORTIA KORSAH
4TH REFEREE: MARIAM FUSEINI
MATCH COMMISSIONER:MANSURA AHMED
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
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|DATE: 15TH OCTOBER ,2021
MATCH: ESSIAM SOCRATES VS ANLO LADIES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: COMFORT ATIADEY
ASSISTANTS: ELIZABETH ALELA & ANITA EASTWOOD
4TH REFEREE:MARIAMA YANUSAH
MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
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|DATE: 15TH OCTOBER ,2021
MATCH: BASAKE HOLY ROYALS VS VALUED GIRLS
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
ASSISTANTS:BRIDGET ATSUFUI DEY & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: MANSA HOMMEY
MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
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|DATE: 15TH OCTOBER, 2021
MATCH: FAITH LADIES VS ARMY LADIES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & BENEDICTA AVEDZI
4TH REFEREE: GLORIA MORTUI
MATCH COMMISSIONER: AGNES ABEFA
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
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