Match Officials for the Women’s Regional League Match day four games for the Northern and Southern Zones have been announced.

Below are the Match Officials including Venue Media Officers and Cameramen:

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: 14TH OCTOBER,2021 

MATCH:   REAL CRUSADERS LADIES VS DREAMZ LADIES

VENUE:    ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE:  BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: IBRAHIM RABI & AMINA ABDULAI

4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA

MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

 DATE: 14TH OCTOBER,2021 

MATCH: FOSU ROYAL LADIES FC VS DYNAMITE LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: FIDILA KASSIM

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ISHAQ HAWAWU

4TH REFEREE: BELINDA ALORIGA

MATCH COMMISSIONER: ALICE AYINIE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: 14TH OCTOBER,2021 

MATCH: FC SAVANNAH VS ZICOM LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA   & PORTIA KORSAH

4TH REFEREE: MARIAM FUSEINI

MATCH COMMISSIONER:MANSURA AHMED

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA

DATE: 15TH OCTOBER ,2021 

MATCH: ESSIAM SOCRATES VS ANLO LADIES

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: COMFORT ATIADEY

ASSISTANTS: ELIZABETH ALELA & ANITA EASTWOOD

4TH REFEREE:MARIAMA YANUSAH

MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB

DATE: 15TH OCTOBER ,2021 

MATCH: BASAKE HOLY ROYALS VS VALUED GIRLS

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

ASSISTANTS:BRIDGET ATSUFUI DEY & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: MANSA HOMMEY

MATCH COMMISSIONER: JUSTINE NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB

DATE: 15TH OCTOBER, 2021 

MATCH: FAITH LADIES VS ARMY LADIES

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMEDZRO & BENEDICTA AVEDZI

4TH REFEREE: GLORIA MORTUI

MATCH COMMISSIONER: AGNES ABEFA

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB