The Women’s Super-Cup Competition will commence on  Thursday, November 25 at the Madina Astro park and the McDan Park respectively.

Below are the Match Officials for the Women’s Super-Cup:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
  MATCH DAY 1
DATE:  NOVEMBER 25, 2021 

MATCH: AMPEM DARKOA VS PRISONS LADIES

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS: AGNES GOHOHO & BENEDICTA AYEDZI

4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: NOVEMBER 25, 2021 

MATCH: BERRY LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & ANTOINETTE AMEGASHITI

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR

VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: NOVEMBER 26, 2021 

MATCH: HASAACAS LADIES VS LADY STRIKERS

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODU

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ADELAIDE AKYAA

4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI

VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: NOVEMBER 26, 2021 

MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY & ASHTOWN LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & BRIDGET ATSUFUI DEY

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER: AMA BROBBEY WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
MATCH DAY 2
DATE: NOVEMBER,27 2021 

MATCH: PRISONS LADIES VS BERRY LADIES

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMMA & BRIDGET ATSUFUI

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAR

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: NOVEMBER 27,2021 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS AMPEM DARKOA

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & ANTOINETTE AMEGASHITI

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAR

VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: NOVEMBER 28,2021 

MATCH: LADY STRIKERS VS KUMASI SPORTS ACADEMY

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS:PORTIA KORSAH & MARTHA AMOATEMMAA

4TH REFEREE: VIDA YENUBE

MATCH COMMISSIONER:BENEDICTA WORMADE

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: NOVEMBER 28,2021 

MATCH: ASHTOWN LADIES VS HASAACAS LADIES

VENUE: ,MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI

ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMADZRO & VICTORIA AKORLI

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER:BENEDICTA WORMADE

VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
MATCH DAY 3
DATE: NOVEMBER 29,2021 

MATCH: BERRY LADIES VS AMPEM DARKOA

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI

ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & ANITA EASTWOOD

4TH REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODO

MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: NOVEMBER 29,2021 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS PRISONS LADIES

VENUE:  MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: CYNTHIA ANAFO

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ELIZABETH ALELA

4TH REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI

MATCH COMMISSIONER: AMA BROBBEY WILLIAMS

VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
 
 

 

 DATE: NOVEMBER 30,2021 

MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS HASAACAS LADIES

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: MARGARET SOWAH & ALNICE EDEM AVOR

4TH REFEREE: PORTIA MENSAH

MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: NOVEMBER 30,2021 

MATCH: ASHTOWN LADIES VS LADY STRIKERS

VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & COMFORT ANYIGBE

4TH REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI

VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO

GFA CAMERAMAN:  EMMANUEL KPAAB