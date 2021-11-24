The Women’s Super-Cup Competition will commence on Thursday, November 25 at the Madina Astro park and the McDan Park respectively.
Below are the Match Officials for the Women’s Super-Cup:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|MATCH DAY 1
|DATE: NOVEMBER 25, 2021
MATCH: AMPEM DARKOA VS PRISONS LADIES
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: AGNES GOHOHO & BENEDICTA AYEDZI
4TH REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
MATCH COMMISSIONER: ABIGAIL SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|DATE: NOVEMBER 25, 2021
MATCH: BERRY LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & ANTOINETTE AMEGASHITI
4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR
VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|DATE: NOVEMBER 26, 2021
MATCH: HASAACAS LADIES VS LADY STRIKERS
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODU
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ADELAIDE AKYAA
4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI
VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|DATE: NOVEMBER 26, 2021
MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY & ASHTOWN LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & BRIDGET ATSUFUI DEY
4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI
MATCH COMMISSIONER: AMA BROBBEY WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|MATCH DAY 2
|DATE: NOVEMBER,27 2021
MATCH: PRISONS LADIES VS BERRY LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMMA & BRIDGET ATSUFUI
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAR
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|DATE: NOVEMBER 27,2021
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS AMPEM DARKOA
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & ANTOINETTE AMEGASHITI
4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAR
VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|DATE: NOVEMBER 28,2021
MATCH: LADY STRIKERS VS KUMASI SPORTS ACADEMY
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS:PORTIA KORSAH & MARTHA AMOATEMMAA
4TH REFEREE: VIDA YENUBE
MATCH COMMISSIONER:BENEDICTA WORMADE
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|DATE: NOVEMBER 28,2021
MATCH: ASHTOWN LADIES VS HASAACAS LADIES
VENUE: ,MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI
ASSISTANTS: GLORIA SENA KUMADZRO & VICTORIA AKORLI
4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI
MATCH COMMISSIONER:BENEDICTA WORMADE
VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|MATCH DAY 3
|DATE: NOVEMBER 29,2021
MATCH: BERRY LADIES VS AMPEM DARKOA
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI
ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & ANITA EASTWOOD
4TH REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODO
MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|DATE: NOVEMBER 29,2021
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS PRISONS LADIES
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: CYNTHIA ANAFO
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ELIZABETH ALELA
4TH REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSUI
MATCH COMMISSIONER: AMA BROBBEY WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|
|DATE: NOVEMBER 30,2021
MATCH: KUMASI SPORTS ACADEMY VS HASAACAS LADIES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: MARGARET SOWAH & ALNICE EDEM AVOR
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
|DATE: NOVEMBER 30,2021
MATCH: ASHTOWN LADIES VS LADY STRIKERS
VENUE: MADINA ZONGO ASTRO TURF
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & COMFORT ANYIGBE
4TH REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
MATCH COMMISSIONER: VIDA YABANI
VENUE MEDIA OFFICER: MATILDA DIMEDO
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
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