The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Women's Premier League Matchweek 13.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|
SOUTHERN ZONE
|1.
|DATE: APRIL 4,2022
MATCH: THUNDER QUEENS VS POLICE LADIES
VENUE: CALR REINDOLF PARK
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: ALNICE DEM AVOR & FATIMATA ISSAH
4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
MATCH COMMISSIONER:VIVIAN AGGOR
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|2.
|DATE: APRIL 2,2022
MATCH: LADYSTRIKERS VS ARMY LADIES
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
ASSISTANTS: MARTHA AMOATEMAA & BELINDA KUSINA BANE
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|3
|DATE: APRIL 6,2022
MATCH: BERRY LADIES VS SEA LIONS -LIVE ON MAX TV
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI & DIANA KPIEONYI
4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DUODO
MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI
|4.
|DATE: APRIL 5,2022 10:00am
MATCH: IMMIGRATION LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS - LIVE ON MAX TV
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: BENEDICTA AYEDZI & ANTOINETTE AMEGASHITI
4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI
MATCH COMMISSIONER: BENEDICTA WORMADEY
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
|5.
|DATE: APRIL 4,2022
MATCH: HASAACAS LADIES VS FAITH LADIES
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: MARY TEI & LUCY MARFO
4TH REFEREE: ANGELA BASOTI
MATCH COMMISSIONER: SIMBIAT WIREDU
VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|
NORTHERN ZONE
|6.
|DATE: APRIL 2,2022
MATCH: FABULOUS LADIES VS PRISONS LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: AUGUSTINA TETTEH
ASSISTANTS: DORIS ASUMANG DARKO & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: SARAH ADJETEY
MATCH COMMISSIONER:PHILOMENA AFFUL
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|7.
| DATE: APRIL 2,2022 10:00am
MATCH: PEARLPIA LADIES VS ASHTOWN LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: THERESA OFORI & FORGIVE AVULAKPOR
4TH REFEREE: FAIZATU ZAKPA
MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|8.
|DATE: APRIL 3,2022
MATCH: SUPREME LADIES VS NORTHERN LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: FELICIA ADDO
ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGO & ISHAQ HAWAWU
4TH REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODO
MATCH COMMISSIONER: MARY APEDO
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|9.
|DATE: APRIL 2,2022
MATCH: AMPEM DARKOA LADIES VS DREAMZ LADIES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
ASSISTANTS: LETICIA HASSANA ARTHUR & CHRISTIANA ANDAM KOREE
4TH REFEREE: FADILA KASSIM
MATCH COMMISSIONER: MARGARET TAKYI
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|10.
|DATE: APRIL 2,2022
MATCH: FC SAVANNAH VS KUMASI SPORTS ACADEMY
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & GIFTY ANARIGEDE
4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI
MATCH COMMISSIONER: ZUWERA AYAMGA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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