The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Women's Premier League Matchweek 13.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
    

SOUTHERN ZONE

 
1. DATE: APRIL 4,2022 

MATCH: THUNDER QUEENS VS POLICE LADIES

VENUE: CALR REINDOLF PARK

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS:  ALNICE DEM AVOR & FATIMATA ISSAH

4TH REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

MATCH COMMISSIONER:VIVIAN AGGOR

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
2. DATE: APRIL 2,2022 

MATCH: LADYSTRIKERS VS ARMY LADIES

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: SERAPHINE ANYINAM

ASSISTANTS:  MARTHA AMOATEMAA & BELINDA KUSINA BANE

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: VIVIAN DAPAAH

VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
3 DATE: APRIL 6,2022 

MATCH: BERRY LADIES VS SEA LIONS -LIVE ON MAX TV

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE

ASSISTANTS:  VICTORIA AKORLI & DIANA KPIEONYI

4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DUODO

MATCH COMMISSIONER: HILDA DORIS OKAI

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SANGARI

 
4. DATE: APRIL 5,2022    10:00am 

MATCH: IMMIGRATION LADIES VS SOCCER INTELLECTUALS - LIVE ON MAX TV

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS:  BENEDICTA AYEDZI & ANTOINETTE AMEGASHITI

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER: BENEDICTA WORMADEY

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
5. DATE: APRIL 4,2022 

MATCH: HASAACAS LADIES VS FAITH LADIES

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS:  MARY TEI & LUCY MARFO

4TH REFEREE: ANGELA BASOTI

MATCH COMMISSIONER: SIMBIAT WIREDU

VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
 

NORTHERN ZONE

 
6. DATE: APRIL 2,2022 

MATCH: FABULOUS LADIES VS PRISONS LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: AUGUSTINA TETTEH

ASSISTANTS:  DORIS ASUMANG DARKO & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: SARAH ADJETEY

MATCH COMMISSIONER:PHILOMENA AFFUL

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
7.  DATE: APRIL 2,2022     10:00am 

MATCH: PEARLPIA LADIES VS ASHTOWN LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS:  THERESA OFORI & FORGIVE AVULAKPOR

4TH REFEREE: FAIZATU ZAKPA

MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
8. DATE: APRIL 3,2022 

MATCH: SUPREME LADIES VS NORTHERN  LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: FELICIA ADDO

ASSISTANTS:  ABIGAIL ABANGO & ISHAQ HAWAWU

4TH REFEREE: LOVIA BOADIWAA DUODO

MATCH COMMISSIONER: MARY APEDO

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
9. DATE: APRIL 2,2022 

MATCH: AMPEM DARKOA LADIES VS DREAMZ LADIES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

ASSISTANTS:  LETICIA HASSANA ARTHUR & CHRISTIANA ANDAM KOREE

4TH REFEREE: FADILA KASSIM

MATCH COMMISSIONER: MARGARET TAKYI

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
10. DATE: APRIL 2,2022 

MATCH: FC SAVANNAH VS KUMASI SPORTS ACADEMY

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: CYNTHIA ANUYERE

ASSISTANTS:  PATRICIA KYERAA & GIFTY ANARIGEDE

4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI

MATCH COMMISSIONER: ZUWERA AYAMGA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED