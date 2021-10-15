Match Officials for Match Day Five of the Women’s Regional League for both Northern and Southern Zones. Below are the Match Officials including Venue Media Officers and Cameramen:
REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
NORTHERN ZONE
DATE: 16TH OCTOBER, 2021
MATCH: DREAMZ LADIES VS DYNAMITE LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & ISSAH FATIMATA
4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA
MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: 16TH OCTOBER, 2021
MATCH: ZICOM LADIES FC VS REAL CRUSADERS L
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & PORTIA KORSAH
4TH REFEREE: FADILA KASSIM
MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHUADEM
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: 16TH OCTOBER, 2021
MATCH: FOSU ROYAL LADIES VS FC SAVANNAH
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM
REFEREE: EUNICE BARKIBANE
ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU & RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL-GAFARU ABDUL-KARIM
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
SOUTHERN ZONE
DATE: 17TH OCTOBER, 2021
MATCH: ANLO LADIES VS ARMY LADIES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: REJOICE ADOKWEI
ASSISTANTS: CYNTHIA MENSAH & MARGARET SOWAH
4TH REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NKRUMAH
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: 17TH OCTOBER, 2021
MATCH: VALUED GIRLS VS ESSIAM SOCRATES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: CYNTHIA ANAFO
ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & FORGIVE AVULUKPOR
4TH REFEREE: PATRICIA SUSUAWU
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NKRUMAH
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
DATE: 17TH OCTOBER, 2021
MATCH: FAITH LADIES VS BASAKE HOLY ROYALS
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: GLORIA MORTSUI
ASSISTANTS: AGNES GOHOHO & VICTORIA AKORLI
4TH REFEREE: SARAH ADJETEY
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN NKRUMAH
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAAB
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