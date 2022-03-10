The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 11 of the Women's Premier League.

Below are the Match Officials:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
    

NORTHERN ZONE

 
1. DATE: MARCH 12,2022 

MATCH:  AMPEM DARKOA VS ASHTOWN LADIES

VENUE: NANA AMEYAW PARK

REFEREE: DORA AGOMNAB

ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & AMINA ABDULAI

4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA

MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHIADEM

VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
2. DATE: MARCH 14,2022 

MATCH:  SUPREME LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: JOYCEO. APPIAH

ASSISTANTS: MARY TEI & AGNES GOHOHO

4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI

MATCH COMMISSIONER: DORIS OBENG BREMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN

LIVE ON MAX TV
3 DATE: MARCH 11,2022 

MATCH:  FC SAVANNAH VS PEARL PIA LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: BARIKISU SALIFU

ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU &MARTHA AMOATEMAA

4TH REFEREE: FADILA KASSIM

MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL - GAFARU ABDUL- KARIM

GFA CAMERAMAN: SAANI SHAM -WUNA
4. DATE: MARCH 12,2022 

MATCH:  NORTHERN LADIES VS PRISONS LADIES

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: REJOICE ADDOKWEI

ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & PORTIA OPPONG

4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY

MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL - GAFARU ABDUL - KARIM

GFA CAMERAMAN: SAANI SHAM -WUNA
5. DATE: MARCH 12,2022 

MATCH: FABULOUS LADIES VS DREAMZ LADIES

VENUE: BANTAMA ASTRO TURF

REFEREE: VIDA YANUBE

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & THERESA OFORI

4TH REFEREE: CYNTHIA ANUNYERE

MATCH COMMISSIONER: PATIENCE ADARKWA

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

LIVE ON MAX TV
 

SOUTHERN ZONE

 
6. DATE: MARCH 12,2022 

MATCH:  SEA LIONS VS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: NDUOM STADIUM

REFEREE: MARIAMA YUNOSAH

ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA  & MARGARET SOWAH

4TH REFEREE: ANGELA BASOTI

MATCH COMMISSIONER: MARY APEDO

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
7.  DATE: MARCH 12,2022 

MATCH:  IMMIGRATION VS FAITH LADIES

VENUE: MCDAN LA TOWN PARK

REFEREE: FELICIA ADDO

ASSISTANTS: ALNICE EDEM AVOR & LETICIA HASSANA ARTHUR

4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI

MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING

VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
8. DATE: MARCH 12,2022 

MATCH:  THUNDER QUEENS VS LADYSTRIKERS

VENUE: CARL REINDOLF PARK

REFEREE: MANSA HOMMEY

ASSISTANTS: LUCY MARFO & CHRISTIANA ANDAM KORE

4TH REFEREE: SARAH ADJETEY

MATCH COMMISSIONER: MEDINA SREM

VENUE MEDIA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
9. DATE: MARCH 12,2022 

MATCH:  HASAACAS LADIES VS ARMY LADIES – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & BENEDICTA AYEDZI

4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DUODO

MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN

VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
10. DATE: MARCH 12,2022 – 4PM 

MATCH: BERRY LADIES VS POLICE LADIES

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & FORGIVE AVULAKPOR

4TH REFEREE: PATRICIA SUSUAWU

MATCH COMMISSIONER: BENEDICTA WORMADE

VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS