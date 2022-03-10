The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 11 of the Women's Premier League.
Below are the Match Officials:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|
NORTHERN ZONE
|1.
|DATE: MARCH 12,2022
MATCH: AMPEM DARKOA VS ASHTOWN LADIES
VENUE: NANA AMEYAW PARK
REFEREE: DORA AGOMNAB
ASSISTANTS: FATIMATA ISSAH & AMINA ABDULAI
4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA
MATCH COMMISSIONER: MONICA ACHIADEM
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|2.
|DATE: MARCH 14,2022
MATCH: SUPREME LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: JOYCEO. APPIAH
ASSISTANTS: MARY TEI & AGNES GOHOHO
4TH REFEREE: MARIAMA FUSEINI
MATCH COMMISSIONER: DORIS OBENG BREMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHEN
LIVE ON MAX TV
|3
|DATE: MARCH 11,2022
MATCH: FC SAVANNAH VS PEARL PIA LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: ISHAQ HAWAWU &MARTHA AMOATEMAA
4TH REFEREE: FADILA KASSIM
MATCH COMMISSIONER: AHMED MANSURA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL - GAFARU ABDUL- KARIM
GFA CAMERAMAN: SAANI SHAM -WUNA
|4.
|DATE: MARCH 12,2022
MATCH: NORTHERN LADIES VS PRISONS LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: ANITA EASTWOOD & PORTIA OPPONG
4TH REFEREE: COMFORT ATIADEY
MATCH COMMISSIONER: CONSTANCE AZE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL - GAFARU ABDUL - KARIM
GFA CAMERAMAN: SAANI SHAM -WUNA
|5.
|DATE: MARCH 12,2022
MATCH: FABULOUS LADIES VS DREAMZ LADIES
VENUE: BANTAMA ASTRO TURF
REFEREE: VIDA YANUBE
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA & THERESA OFORI
4TH REFEREE: CYNTHIA ANUNYERE
MATCH COMMISSIONER: PATIENCE ADARKWA
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
LIVE ON MAX TV
|
SOUTHERN ZONE
|6.
|DATE: MARCH 12,2022
MATCH: SEA LIONS VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: NDUOM STADIUM
REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
ASSISTANTS: ABIGAIL ABANGA & MARGARET SOWAH
4TH REFEREE: ANGELA BASOTI
MATCH COMMISSIONER: MARY APEDO
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|7.
| DATE: MARCH 12,2022
MATCH: IMMIGRATION VS FAITH LADIES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK
REFEREE: FELICIA ADDO
ASSISTANTS: ALNICE EDEM AVOR & LETICIA HASSANA ARTHUR
4TH REFEREE: BEATRICE BEKUI
MATCH COMMISSIONER: JESSICA KWACHING
VENUE MEDIA OFFICER: BETTY YAWSON
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
|8.
|DATE: MARCH 12,2022
MATCH: THUNDER QUEENS VS LADYSTRIKERS
VENUE: CARL REINDOLF PARK
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: LUCY MARFO & CHRISTIANA ANDAM KORE
4TH REFEREE: SARAH ADJETEY
MATCH COMMISSIONER: MEDINA SREM
VENUE MEDIA OFFICER: MARIAMA BOTCHWAY
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|9.
|DATE: MARCH 12,2022
MATCH: HASAACAS LADIES VS ARMY LADIES – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & BENEDICTA AYEDZI
4TH REFEREE: AUGUSTINA OFFEI DUODO
MATCH COMMISSIONER: HANNAH BENIN
VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|10.
|DATE: MARCH 12,2022 – 4PM
MATCH: BERRY LADIES VS POLICE LADIES
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: RITA NKANSAH BOATENG
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & FORGIVE AVULAKPOR
4TH REFEREE: PATRICIA SUSUAWU
MATCH COMMISSIONER: BENEDICTA WORMADE
VENUE MEDIA OFFICER: EDNA QUANSAH
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
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