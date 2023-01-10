The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 12 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials for the mid-week matches:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023 

MATCH: TAMALE CITY VS ASANTE KOTOKO

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

LIVE ON STARTIMES
2. DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023 

MATCH:  LEGON CITIES VS DREAMS FC

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

REFEREE ASSESSOR: GEORGE SAIJAH

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
3 DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023 

MATCH: FC SAMARTEX VS BECHEM UNITED

VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER: FRANK ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
4. DATE: THURSDAY, JANUARY 12, 2023 

MATCH:  RTU VS ACCRA LIONS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: PETER DAWSA & KENNETH TWENEBOAH-KODUAH

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE AMEGATSEY

REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

LIVE ON STARTIMES
5. DATE: THURSDAY, JANUARY 12, 2023 

MATCH: GREAT OLYMPICS VS GOLD STARS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE:JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE

REFEREE ASSESSOR: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERAMAN: PAUL EBENYA
6. DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023 

MATCH:  BEREKUM CHELSEA VS KARELA UNITED

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & FRANCIS B. ARTHUR

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER:WILLIAN QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
7.  DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023 

MATCH: MEDEAMA SC VS NSOATREMAN FC

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & ATO YAWSON

4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
8. DATE: THURSDAY, JANUARY 12, 2023 

MATCH: ADUANA SC VS KOTOKU ROYALS

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: MIKAAAL-IL FAUZAN & SHERIF KWEKU DUAH

4TH REFEREE: CLEMENT N. NKUAH

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

REFEREE ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
9. DATE: THURSDAY, JANUARY 12, 2023 

MATCH: KING FAISAL VS HEART OF OAK

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: JOSHUA SAMADJI

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

LIVE ON STARTIMES