The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 12 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials for the mid-week matches:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023
MATCH: TAMALE CITY VS ASANTE KOTOKO
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
LIVE ON STARTIMES
|2.
|DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023
MATCH: LEGON CITIES VS DREAMS FC
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
REFEREE ASSESSOR: GEORGE SAIJAH
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|3
|DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023
MATCH: FC SAMARTEX VS BECHEM UNITED
VENUE: NSENKYIRE SPORTS ARENA
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: FRANK ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|4.
|DATE: THURSDAY, JANUARY 12, 2023
MATCH: RTU VS ACCRA LIONS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: PETER DAWSA & KENNETH TWENEBOAH-KODUAH
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE AMEGATSEY
REFEREE ASSESSOR: HARUNA AYUBA
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
LIVE ON STARTIMES
|5.
|DATE: THURSDAY, JANUARY 12, 2023
MATCH: GREAT OLYMPICS VS GOLD STARS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE:JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
REFEREE ASSESSOR: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: PAUL EBENYA
|6.
|DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS KARELA UNITED
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & FRANCIS B. ARTHUR
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER:WILLIAN QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|7.
| DATE: WEDNESDAY, JANUARY 11, 2023
MATCH: MEDEAMA SC VS NSOATREMAN FC
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & ATO YAWSON
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|8.
|DATE: THURSDAY, JANUARY 12, 2023
MATCH: ADUANA SC VS KOTOKU ROYALS
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: MIKAAAL-IL FAUZAN & SHERIF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: CLEMENT N. NKUAH
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
REFEREE ASSESSOR: CHARLES NII TAGOE
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|9.
|DATE: THURSDAY, JANUARY 12, 2023
MATCH: KING FAISAL VS HEART OF OAK
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: JOSHUA SAMADJI
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAU
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL INKUM
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
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