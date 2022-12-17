The betPawa Premier League returns on Monday, December 19, 2022 after the World Cup break.
The Referees Committee of the Ghana Football Association(GFA) has announced Match Officials for Matchweek 9.
Below are the Match Officials:
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022
MATCH: KOTOKU ROYALS FC VS LEGON CITIES FC
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & GEORGE OWUSU AMPONSEM
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OUSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022
MATCH: BECHEM UNITED VS TAMALE CITY
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: MAALE IMGREDE IREME
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022
MATCH: KARELA FC VS MEDEAMA SC
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: ALEX OSAM & HENRY ESSEL
4TH REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: TUESDAY, DECEMBER 20, 2022
MATCH: NSOATREMAN FC VS HEARTS OF OAK SC
VENUE: NANA KONAMANSAH I PARK
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
LIVE ON STARTIMES
DATE: MONDAY, DECEMBER 19, 2022
MATCH: ACCRA LIONS FC VS FC SAMARTEX
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
LIVE ON STARTIMES
DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022
MATCH: DREAMS FC VS KING FAISAL FC
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BARNOR
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN:
DATE: TUESDAY, DECEMBER 19, 2022
MATCH: GREAT OLYMPICS VS ADUANA FC
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022
MATCH: ASANTE KOTOKO SC VS BEREKUM CHELSEA FC
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUUGUU & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: NATHANIEL GYASI
LIVE ON STARTIMES
DATE: MONDAY, DECEMBER 19, 2022
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VS RTU
VENUE: DUNS PARK, BIBIANI
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
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