The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 13 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: MONDAY, JANUARY 16, 2023
MATCH: GOLD STARS FC VS ASANTE KOTOKO
VENUE: DUNS PARK, BIBIANI
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ALHASSAN ABDULAI-GRUGRUUO
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
LIVE ON STARTIMES
|DATE: MONDAY, JANUARY 16, 2023
MATCH: ACCRA LIONS VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023
MATCH: KARELA VS ADUANA
VENUE: AIYINASE CAM PARK
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: JAMES OSAFO & DAVID ADDICO
4TH REFEREE:MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023
MATCH: KOTOKU ROYALS VS GREAT OLYMPICS
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & KENNETH ARMOO
4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
REFEREE ASSESSOR: JOSEPH MCCARTHY
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SATURDAY, JANUARY 14, 2023
MATCH: BECHEM UTD VS MEDEAMA
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU & HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN
RFEFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023
MATCH: KING FAISAL VS TAMALE CITY
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: IMORO OSMAN
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & ROBERT ADOKO SWODAY
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH
REFEREE ASSESSSOR: GEORGE K MANU
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023
MATCH: HEARTS OF OAK VS FC SAMARTEX
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & GEORGE OWUSU AMPOMAH
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
|DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023
MATCH: DREAMS VS RTU
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
|DATE:SUNDAY, JANUARY 15, 2023
MATCH: NSOATREMAN VS LEGON CITIES
VENUE: NANA KRONMANSAH PARK
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF & ABDULAI ABDUL-SALAM
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
REFEREE ASSESSOR: TAHIRU MOHAMMED
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI
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