The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 13 of the betPawa Premier League.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: MONDAY, JANUARY 16, 2023 

MATCH: GOLD STARS FC VS ASANTE KOTOKO

VENUE: DUNS PARK, BIBIANI

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: RICHARD NARTEY & ALHASSAN ABDULAI-GRUGRUUO

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

LIVE ON STARTIMES
DATE: MONDAY, JANUARY 16, 2023 

MATCH: ACCRA LIONS VS BEREKUM CHELSEA

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & STEPHEN BALANGUENA

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023 

MATCH: KARELA VS ADUANA

VENUE: AIYINASE CAM PARK

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: JAMES OSAFO & DAVID ADDICO

4TH REFEREE:MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

 
DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023 

MATCH: KOTOKU ROYALS VS GREAT OLYMPICS

VENUE: CAPE COAST STADIUM

REFEREE: MATHEW AYISU

ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & KENNETH ARMOO

4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

REFEREE ASSESSOR: JOSEPH MCCARTHY

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SATURDAY, JANUARY 14, 2023 

MATCH: BECHEM UTD VS MEDEAMA

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGBANU & HENRY ESSEL BEDIAKO

4TH REFEREE: JULIAN NUNOO

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ALHASSAN

RFEFEREE ASSESSOR: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023 

MATCH: KING FAISAL VS TAMALE CITY

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE: IMORO OSMAN

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & ROBERT ADOKO SWODAY

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AYEH

REFEREE ASSESSSOR: GEORGE K MANU

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023 

MATCH: HEARTS OF OAK VS FC SAMARTEX

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: THEOPHILUS AKUGRE & GEORGE OWUSU AMPOMAH

4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, JANUARY 15, 2023 

MATCH: DREAMS VS RTU

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL

4TH REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY

 
DATE:SUNDAY, JANUARY 15, 2023 

MATCH: NSOATREMAN VS LEGON CITIES

VENUE: NANA KRONMANSAH PARK

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL RAUF & ABDULAI ABDUL-SALAM

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

REFEREE ASSESSOR: TAHIRU MOHAMMED

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI