The draw for 2021-22 TotalEnergies CAF Champions League and TotalEnergies CAF Confederation Cup group stage will take place on Tuesday 28 December 2021.

The draw will be conducted at CAF Headquarters in Cairo, Egypt, starting at 13:00 local time (11:00 GMT). It will be live on CAF digital platforms.

The draw will divide the 16 teams that reached the group stage into four groups of four teams each. The mini-league stage will start in February 2022.

The draw procedure and ambassador will be communicated in due time.

2021-22 TotalEnergies CAF Champions League – Qualified teams:

Al Ahly (Egypt), Al Hilal (Sudan), Al Merrikh (Sudan), AmaZulu (South Africa), CR Belouizdad (Algeria), Esperance (Tunisia), ES Setif (Algeria), Etoile du Sahel (Tunisia), Horoya (Guinea), Jwaneng Galaxy (Botswana), Mamelodi Sundowns (South Africa), Petro Atletico (Angola), Raja (Morocco), Sagrada Esperanca (Angola), Wydad (Morocco), Zamalek (Egypt).

2021-22 TotalEnergies CAF Confederation Cup – Qualified teams:

Al Ahli Tripoli (Libya), Al Masry (Egypt), AS Otoho (Congo), ASEC Mimosas (Cote d’Ivoire), Coton Sport (Cameroon), CS Sfaxien (Tunisia), JS Saoura (Algeria), Orlando Pirates (South Africa), Pyramids (Egypt), RS Berkane (Morocco), Simba (Tanzania), TP Mazembe (DR Congo), US Gendarmerie Nationale (Niger), Zanaco (Zambia), Al Ittihad (Libya) OR Enyimba (Nigeria), JS Kabylie (Algeria) OR Royal Leopards (Eswatini).

* Al Ittihad v Enyimba, JS Kabylie v Royal Leopards 2nd leg games TBC.