The following players and club officials are requested to appear before the GFA Players’ Status Committee at the FA’s Secretariat on THURSDAY, 28TH FEBRUARY, 2020 AT 1:00 PM.               

D608          TRAX JUNIORS SOCCER ACADEMY                    -              WAFA (TILL FURTHER NOTICE)

E684           MARIO KWAME SARPONG                                  -              WA ALL STARS FC

E724           NANA KWEKU AGYEMANG                                 -              SWEDRU ALL BLACKS (27/2/2020)

E740           NURIDEEN MENSAH                                               -              YOUNG RED BULL (27/02/2020)

E748           FAROUK ALLOTEY                                                  -              KING HARRISON BABIES (club absent)

E751           STEPHEN ASANTE                                                    -              ALKI FC (club absent)

E754           ANDY ODURO ACHEAMPONG                           -              STAR MADRID (club absent)

E757           ISAAC DARKO                                                          -              MADINA MIRACLE SC

E758           JOSIAH PUPULAMPU                                              -              ARGENTINOS FC

E760           DA-COSTA PAA EKOW                                          -              AHAFOMAN FC

E761           ISAAC FRIMPONG                                                   -              ZAYTUNE SPORTS ACADEMY

E762           ELVIS OWUSU                                                         -              DAN DEVAN SC

E763           KOFI ADU BREMPONG                                          -              ACCRA CITY STARS/KOANS FC

NEW CASES

E764           OUTTARAH M. SULEYMANE                                -              DUNKWA UNITED

E765           KINGSLEY KYEI                                                        -              AFIGYA SHOOTING STARS

E766           SAMUEL AFRAM                                                      -              GREAT WARRIORS FC

E767           KOFI BARNABAS                                                      -              AKOSOMBO UNITED

E768           JAFAR ZAKARIA                                                       -              MONTREAL UNITED

E769           MARTIN BOAKYE                                                    -              APEX UNITED

E770           DAVID AFFOTEY MENSAH                                    -              ACCRA GREAT OLYMPICS

E771           DANIEL TETTEH                                                       -              UNCLE T UNITED

E772           CHRISTIAN OKRAKU BORLABI                            -              DANBORT

E773           EMMANUEL AGBENYEGAH                                  -              BEREKUM ARSENALS

E774           GODWIN GAKPO                                                   -              WEST PRIME PLATINUM FC

E775           KOFI SAMMY                                                          -              CARDIFF CITY