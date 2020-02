2 hours ago

The following players and club officials are requested to appear before the GFA Players’ Status Committee at the FA’s Secretariat on THURSDAY, 28TH FEBRUARY, 2020 AT 1:00 PM.

D608 TRAX JUNIORS SOCCER ACADEMY - WAFA (TILL FURTHER NOTICE)

E684 MARIO KWAME SARPONG - WA ALL STARS FC

E724 NANA KWEKU AGYEMANG - SWEDRU ALL BLACKS (27/2/2020)

E740 NURIDEEN MENSAH - YOUNG RED BULL (27/02/2020)

E748 FAROUK ALLOTEY - KING HARRISON BABIES (club absent)

E751 STEPHEN ASANTE - ALKI FC (club absent)

E754 ANDY ODURO ACHEAMPONG - STAR MADRID (club absent)

E757 ISAAC DARKO - MADINA MIRACLE SC

E758 JOSIAH PUPULAMPU - ARGENTINOS FC

E760 DA-COSTA PAA EKOW - AHAFOMAN FC

E761 ISAAC FRIMPONG - ZAYTUNE SPORTS ACADEMY

E762 ELVIS OWUSU - DAN DEVAN SC

E763 KOFI ADU BREMPONG - ACCRA CITY STARS/KOANS FC

NEW CASES

E764 OUTTARAH M. SULEYMANE - DUNKWA UNITED

E765 KINGSLEY KYEI - AFIGYA SHOOTING STARS

E766 SAMUEL AFRAM - GREAT WARRIORS FC

E767 KOFI BARNABAS - AKOSOMBO UNITED

E768 JAFAR ZAKARIA - MONTREAL UNITED

E769 MARTIN BOAKYE - APEX UNITED

E770 DAVID AFFOTEY MENSAH - ACCRA GREAT OLYMPICS

E771 DANIEL TETTEH - UNCLE T UNITED

E772 CHRISTIAN OKRAKU BORLABI - DANBORT

E773 EMMANUEL AGBENYEGAH - BEREKUM ARSENALS

E774 GODWIN GAKPO - WEST PRIME PLATINUM FC

E775 KOFI SAMMY - CARDIFF CITY