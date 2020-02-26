The following players and club officials are requested to appear before the GFA Players’ Status Committee at the FA’s Secretariat on THURSDAY, 28TH FEBRUARY, 2020 AT 1:00 PM.
D608 TRAX JUNIORS SOCCER ACADEMY - WAFA (TILL FURTHER NOTICE)
E684 MARIO KWAME SARPONG - WA ALL STARS FC
E724 NANA KWEKU AGYEMANG - SWEDRU ALL BLACKS (27/2/2020)
E740 NURIDEEN MENSAH - YOUNG RED BULL (27/02/2020)
E748 FAROUK ALLOTEY - KING HARRISON BABIES (club absent)
E751 STEPHEN ASANTE - ALKI FC (club absent)
E754 ANDY ODURO ACHEAMPONG - STAR MADRID (club absent)
E757 ISAAC DARKO - MADINA MIRACLE SC
E758 JOSIAH PUPULAMPU - ARGENTINOS FC
E760 DA-COSTA PAA EKOW - AHAFOMAN FC
E761 ISAAC FRIMPONG - ZAYTUNE SPORTS ACADEMY
E762 ELVIS OWUSU - DAN DEVAN SC
E763 KOFI ADU BREMPONG - ACCRA CITY STARS/KOANS FC
NEW CASES
E764 OUTTARAH M. SULEYMANE - DUNKWA UNITED
E765 KINGSLEY KYEI - AFIGYA SHOOTING STARS
E766 SAMUEL AFRAM - GREAT WARRIORS FC
E767 KOFI BARNABAS - AKOSOMBO UNITED
E768 JAFAR ZAKARIA - MONTREAL UNITED
E769 MARTIN BOAKYE - APEX UNITED
E770 DAVID AFFOTEY MENSAH - ACCRA GREAT OLYMPICS
E771 DANIEL TETTEH - UNCLE T UNITED
E772 CHRISTIAN OKRAKU BORLABI - DANBORT
E773 EMMANUEL AGBENYEGAH - BEREKUM ARSENALS
E774 GODWIN GAKPO - WEST PRIME PLATINUM FC
E775 KOFI SAMMY - CARDIFF CITY
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