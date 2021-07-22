The last round of matches for the Division One League will be played this weekend with winners of the respective teams set for promotion to the Ghana Premier League next season.
The Referees Committee has appointed Match Officials for the last round of matches for the season.
Below are the Match Officials for Matchweek 30:
No. REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: YOUNG APOSTLES VS KINTAMPO
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: AYAABA IBRAHIM
ASSISTANTS: SAYIBU YAKUBU & EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: MORO IDDRISU
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SATURDAY, JULY 24, 2021
MATCH: TAMALE CITY VS TECHIMAN CITY
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: GEORGE AMOAH
ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG & ABRAHAM KYEREMANTENG
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: BEREKUM ARSENALS VS BOFOAKWA – LIVE ON FACEBOOK
VENUE: GOLDEN CITY PARK, BEREKUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWASI BROBBEY ACHEAMPONG & PATRICK PAPALA
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: ANDREW DERY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SATURDAY, JULY 24, 2021
MATCH: MIGHTY ROYALS VS B.A UNITED
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: MAALE IREME
ASSISTANTS: FAUZAN MIKAAL II & MORO AHMED DONMUA
4TH REFEREE: SIRAJ YAH’YA
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: NKORANZA WARRIORS VS NSOATREMAN
VENUE: NKORANZA CHILDREN’S PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: ERNEST AKATEY &KENNETH ARMOH
4TH REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAM
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: WA SUNTAA VS STEADFAST
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: ALI ASANTE
ASSISTANTS: CLETUS AZOR AZUPERO & ERNEST AWINBIRE AYAMBA
4TH REFEREE: MAURICE ANANKANI
MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL GANIU
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: PAGA CROCODILE VS YENDI GBEWAA
VENUE: PAGA TOWN PARK
REFEREE: ABDUL AZIZ MODAARI SAEED
ASSISTANTS: ABDUL SALAM ABDULAI & ABASS MORO KASIMPU
4TH REFEREE: DAVID ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA NELSON
GFA CAMERAMAN: KOLOG BONAVENTURE
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: RTU VS UNITY FC
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
ZONE 2
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: SKYY FC VS ALL BLACKS
VENUE: DABOASE
REFEREE: ABDUL LATIF NASHIRU
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE &FELIX APULA
4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: JOSEPH BINEY
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: STAR MADRID VS ACHIKEN FC
VENUE: UNISTAR ACADEMY PARK
REFEREE: ANGEL ELISHA
ASSISTANTS: YAO YEVOO & KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: ROBERT MUSEY
MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: PROUD UNITED VS PACIFIC HEROES
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: CALEB ABOTSI
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & MUSAH BASHIRU
4TH REFEREE: SOLOMON MORDEY
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
DATE: SUNDAY, JUNE 25, 2021
MATCH: GOLD STARS VS WASSAMAN – LIVE ON FACEBOOK
VENUE: BIBIANI
REFEREE: GIDEON NII-COFFIE
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & DIVINE GBPOLOMOR
4TH REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISSIONER:
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH:ASOKWA DEPORTIVO VS HASAACAS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: DAVID JABEZ KPATAKPLA
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: B.Y.F ACADEMY VS SAMARTEX
VENUE: NANA GYAMFI PARK, BEKWAI
REFEREE: ISAAC BROBBEY
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM & MICHAEL AZUGMI
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAAH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: NZEMA KOTOKO VS NEW EBUBIASE
VENUE: AZULENOANU PARK
REFEREE: ALFRED TABI
ASSISTANTS: MICHAEL LAMME & FESTUS NBANGNAN
4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
MATCH COMMISSIONER: SAMULE KOFI BAAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: UNISTARS VS VIPERS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: JOSEPH PINPONG
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA &NII KPORTI NARTEY
4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
ZONE 3
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: TEMA YOUTH VS UNCLE T – LIVE ON FACEBOOK
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: JOSEPH KENNY PADI
ASSISTANTS: ROLAND NII ADDY & ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: BISMARK APPIAH
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: MIGHTY JETS VS VISION FC
VENUE: TESHIE MATS PARK
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTAWAKIL & EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: PRAISE DORA ANTWI
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: KOTOKU ROYALS VS DANBORT FC
VENUE: ODA STADIUM
REFEREE: EBENEZER TETTEH
ASSISTANTS: MARY TEI & JAMES OSAFO
4TH REFEREE: JIBRAEEL SULEMAN
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI
VENUE MEDIA OFFICER: FRANCIS TWUM
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: YOUNG WISE VS PLANNERS FC
VENUE: DOBRO PARK
REFEREE: ERIC ODONKOR
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD & BLESS KLU
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN
GFA CAMERAMAN: JAMES MCKWEON
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: KRYSTAL PALACE VS AGBOZUME WEAVERS
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: JOSHUA LAKONNAM
ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS & GIBRINE TANKO AYUBA
4TH REFEREE: GODWIN TORDZRO
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, JULY 25, 2021
MATCH: NANIA FC VS ACCRA CITY
VENUE: LEGON PARK
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO & JOSHUA ANANE
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON
VENUE MEDIA OFFICER: AMINU MOHAMMED ADISA
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI
GFA COMMUNICATIONS
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