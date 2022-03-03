The  second round of the Division One League begins  this weekend at Match Venues across the country.

The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday 16.

Below are the Match Officials:

DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: MIGHTY ROYALS VRS KINTAMPO

VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK

REFEREE: YAHYA IBRAHIM

ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH AND ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

 
DATE: FRIDAY, MARCH 4, 2022 

MATCH: UNITY VRS BAFFOUR SOCCER ACADEMY

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: NATHAN ANAFO

ASSISTANTS: VICTOR TWUM OBUOR AND ISSAH MUMUNI BAGURICHER

4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: BOFOAKWA VRS NKORANZA

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS: KOFI KODIO MATHIAS AND SULEMANA MOHAMMED

4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA

MATCH COMMISSIONER: KWESI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: MARK SASU

 
DATE: TUESDAY, MARCH 7, 2022 

MATCH: BOLGA ALL STARS VRS WA YASIN

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: IDDRISU UMAR

ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU

GFA CAMERAMAN: KOLOG BONAVENTURE

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: WA SUNTAA VRS DREAMS TAMALE

VENUE: WA STADIUM

REFEREE: MATHEW AYISU

ASSISTANTS: MARFO BEDIAKO AND ELVIS ATTAKORAH

4TH REFEREE: NYAABILA MOHAMMED

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN:  SAMUEL DZIMADO

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: NSOATREMAN VRS B.A UNITED

VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX

REFEREE: SIELA MAHAMMA ADAM

ASSISTANTS: MORO ABASS KASIMPU AND MICHAEL ALUGMI

4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI

MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR

 
DATE: MONDAY, MARCH 7, 2022 

MATCH: STEADFAST VRS YOUNG APOSTLES – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: SAEED ABDUL AZIZ MODAARI

ASSISTANTS: FORKOR ALIDU M AND IDDRISU ISSAHAKU

4TH REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: MONDAY, MARCH 7, 2022 

MATCH: BEREKUM ARSENAL VRS TAMALE CITY

VENUE: GOLDEN CITY PARK

REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAM

ASSISTANTS: ABRAHAM NDEEGO AND MARLEY ASIGIBE

4TH REFEREE: OLIVER TETTEH

MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 

MATCH: HOLY STARS VRS SOCCER INTELLECTUALS

VENUE: CAM PARK

REFEREE: EMMANUEL BAAH

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE AND BLESS AWADZI

4TH REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU

MATCH COMMISSIONER: KWAKU BUCKMAN

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: UNISTAR VRS HASAACAS

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: JOHN KOOMSON

ASSISTANTS: NII KPORTI NARTEY AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE

MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD KRUMAH

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL

 
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 

MATCH: FUTURE STARS VRS ALL BLACKS

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: MAURICE ANANKANI

ASSISTANTS: MOHAMMED ALHASSAN AND KWOSE BONIFACE

4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES


DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022

MATCH: NZEMA KOTOKO VRS PACIFIC HEROES

VENUE: AMPAIN AAK SPORTS ARENA

REFEREE: NII COFFIE GIDEON

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND PATRICK PETER OSEI

4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: DEPORTIVO VRS SAMARTEX

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: JOSHUA SAMADJI

ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND JOSHUA ANANE

4TH REFEREE: GODWIN KOFI KPODO

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: SKYY VRS WASSAMAN

VENUE: DABOASE

REFEREE: JIBREAL SULEMAN

ASSISTANTS: MARY TEI AND AGBESHIE ADAMS

4TH REFEREE: HANS MENSAH

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA

 
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 

MATCH: NEW EDUBIASE VRS ACHIKEN

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: THOMAS ALIBO

ASSISTANTS: MUSHA M. BASHIRU AND PATRICK APPIAH KODUA

4TH REFEREE: JULIET APPIAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH

 
DATE: THURSDAY, MARCH 3, 2022 

MATCH: DWARFS VRS BYFA

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

ASSISTANTS: MICHAEL BOATENG AND SAMUEL DAVOR

4TH REFEREE: ERIC ODONKOR

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: KWAEBIBIRIM VRS SUSUBIRIBI

VENUE: ASUOM SHS PARK

REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

ASSISTANTS: ISAAC DUODU AND JOHN NYAVOR

4TH REFEREE: JOYCE O. APPIAH

MATCH COMMISSIONER: CAESAR HEH FRANKLIN

GFA CAMERMAN: PATRICK NKANSAH

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: KOTOKU ROYALS VRS VISION FC

VENUE: AKIM ODA SPORTS STADIUM

REFEREE: IMORO OSMAN

ASSISTANTS: IDDRISU NUHU IS-SHAQ AND ADAMS ABDUL SAMAD

4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO

MATCH COMMISSIONER: AGYEMAN DUAH

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: HEARTS OF LIONS VRS UNCLE T

VENUE: KPANDO STADIUM

REFEREE: GODFRED KEGYAN

ASSISTANTS: CEPHAS ADAM AND ISAAC NYARKO

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: ALPHONES SENYO

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED

 
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: KRYSTAL PALACE VRS YOUNG WISE

VENUE: AKOTEX PARK

REFEREE: FRANCIS ANKRAH

ASSISTANTS: BEATRICE THAUD AND MICHAEL LAMME

4TH REFEREE: ERIC KORNIE

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022 

MATCH: TEMA YOUTH VRS GOLDEN KICKS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: FOSTER N. BASTIOURS

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND JOSEPH LARYEA

4TH REFEREE: DANIEL O. AMOAH

MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 

MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VRS INTER ALLIES –

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: EMMANUEL ODOOM

ASSISTANTS: TANKO AYUBU GIBRINI AND JOHN ANSAH

4TH REFEREE: JACOB ASSUFUAH

MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA


DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022

MATCH: MIGHTY JETS VRS AKATSI ALL STARS

VENUE: DANSOMAN

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG AND JAMES AINOOSON

4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH

MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE

GFA CAMERAMAN: YUSSIF MUSTAPHA MOHAMMED
DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022 

MATCH: NANIA VRS ACCRA CITY STARS

VENUE: LEGON PARK

REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO

ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND DIVINE GBOLOMOR

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: AMINU MOHAMMED ADISA

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH