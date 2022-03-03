The second round of the Division One League begins this weekend at Match Venues across the country.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday 16.
Below are the Match Officials:
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: MIGHTY ROYALS VRS KINTAMPO
VENUE: NANA AGYEMAN BADU PARK
REFEREE: YAHYA IBRAHIM
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH AND ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: FRIDAY, MARCH 4, 2022
MATCH: UNITY VRS BAFFOUR SOCCER ACADEMY
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: VICTOR TWUM OBUOR AND ISSAH MUMUNI BAGURICHER
4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: BOFOAKWA VRS NKORANZA
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: KOFI KODIO MATHIAS AND SULEMANA MOHAMMED
4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA
MATCH COMMISSIONER: KWESI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: TUESDAY, MARCH 7, 2022
MATCH: BOLGA ALL STARS VRS WA YASIN
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: IDDRISU UMAR
ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: JAMES ANIA AYOKO
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU
GFA CAMERAMAN: KOLOG BONAVENTURE
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: WA SUNTAA VRS DREAMS TAMALE
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: MARFO BEDIAKO AND ELVIS ATTAKORAH
4TH REFEREE: NYAABILA MOHAMMED
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: NSOATREMAN VRS B.A UNITED
VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX
REFEREE: SIELA MAHAMMA ADAM
ASSISTANTS: MORO ABASS KASIMPU AND MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|DATE: MONDAY, MARCH 7, 2022
MATCH: STEADFAST VRS YOUNG APOSTLES – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: SAEED ABDUL AZIZ MODAARI
ASSISTANTS: FORKOR ALIDU M AND IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: MONDAY, MARCH 7, 2022
MATCH: BEREKUM ARSENAL VRS TAMALE CITY
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAM
ASSISTANTS: ABRAHAM NDEEGO AND MARLEY ASIGIBE
4TH REFEREE: OLIVER TETTEH
MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022
MATCH: HOLY STARS VRS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: CAM PARK
REFEREE: EMMANUEL BAAH
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE AND BLESS AWADZI
4TH REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU
MATCH COMMISSIONER: KWAKU BUCKMAN
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: UNISTAR VRS HASAACAS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: JOHN KOOMSON
ASSISTANTS: NII KPORTI NARTEY AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE
MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD KRUMAH
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022
MATCH: FUTURE STARS VRS ALL BLACKS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: MAURICE ANANKANI
ASSISTANTS: MOHAMMED ALHASSAN AND KWOSE BONIFACE
4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: NZEMA KOTOKO VRS PACIFIC HEROES
VENUE: AMPAIN AAK SPORTS ARENA
REFEREE: NII COFFIE GIDEON
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE AND PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: DEPORTIVO VRS SAMARTEX
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: JOSHUA SAMADJI
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND JOSHUA ANANE
4TH REFEREE: GODWIN KOFI KPODO
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: SKYY VRS WASSAMAN
VENUE: DABOASE
REFEREE: JIBREAL SULEMAN
ASSISTANTS: MARY TEI AND AGBESHIE ADAMS
4TH REFEREE: HANS MENSAH
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022
MATCH: NEW EDUBIASE VRS ACHIKEN
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: THOMAS ALIBO
ASSISTANTS: MUSHA M. BASHIRU AND PATRICK APPIAH KODUA
4TH REFEREE: JULIET APPIAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: THURSDAY, MARCH 3, 2022
MATCH: DWARFS VRS BYFA
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
ASSISTANTS: MICHAEL BOATENG AND SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: KWAEBIBIRIM VRS SUSUBIRIBI
VENUE: ASUOM SHS PARK
REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
ASSISTANTS: ISAAC DUODU AND JOHN NYAVOR
4TH REFEREE: JOYCE O. APPIAH
MATCH COMMISSIONER: CAESAR HEH FRANKLIN
GFA CAMERMAN: PATRICK NKANSAH
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: KOTOKU ROYALS VRS VISION FC
VENUE: AKIM ODA SPORTS STADIUM
REFEREE: IMORO OSMAN
ASSISTANTS: IDDRISU NUHU IS-SHAQ AND ADAMS ABDUL SAMAD
4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO
MATCH COMMISSIONER: AGYEMAN DUAH
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: HEARTS OF LIONS VRS UNCLE T
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: GODFRED KEGYAN
ASSISTANTS: CEPHAS ADAM AND ISAAC NYARKO
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: ALPHONES SENYO
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: KRYSTAL PALACE VRS YOUNG WISE
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: FRANCIS ANKRAH
ASSISTANTS: BEATRICE THAUD AND MICHAEL LAMME
4TH REFEREE: ERIC KORNIE
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: TEMA YOUTH VRS GOLDEN KICKS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: FOSTER N. BASTIOURS
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND JOSEPH LARYEA
4TH REFEREE: DANIEL O. AMOAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VRS INTER ALLIES –
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: EMMANUEL ODOOM
ASSISTANTS: TANKO AYUBU GIBRINI AND JOHN ANSAH
4TH REFEREE: JACOB ASSUFUAH
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, MARCH 6, 2022
MATCH: MIGHTY JETS VRS AKATSI ALL STARS
VENUE: DANSOMAN
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG AND JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH
MATCH COMMISSIONER: B. DANQUAH WILSON
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: YUSSIF MUSTAPHA MOHAMMED
|DATE: SATURDAY, MARCH 5, 2022
MATCH: NANIA VRS ACCRA CITY STARS
VENUE: LEGON PARK
REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO
ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND DIVINE GBOLOMOR
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: AMINU MOHAMMED ADISA
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
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