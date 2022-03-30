The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Division One League Matchweek 19.
Below are the Match Officials for Week 19:
|DATE:WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: WA YASIN VRS B.A. UNITED
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO
ASSISTANTS: SUMAILA ISSAH AND YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: MORO YAHYA
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: KINTAMPO VRS NSOATREMAN
VENUE: KINTAMPO PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS:HALILU ALHASSAN AND YAKUBU SAYIBU
4TH REFEREE: SULEMANA LATIF
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABOAH YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|DATED: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: NKORANZA VRS MIGHTY ROYALS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ENOCH DIAWUO
ASSISTANTS:SEIDU ABDULAI AND SAMUEL OWUSU
4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA
MATCH COMMISSIONER: ISAAC IMPIANING
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022
MATCH: DREAMS TAMALE VRS ARSENAL
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: AWURISA ANDREWS
ASSISTANTS: GEORGE A. AKISBOKA AND PAUL ADUKO
4TH REFEREE: MATHEW ATUAH
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022
MATCH: YOUNG APOSTLES VRS BOLGA ALL STARS
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW
ASSISTANTS: SHERRIF K DUAH AND JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: BAFFUOR VRS WA SUNTAA
VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX
REFEREE: FOSTER N. BASTIOURS
ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: BOFOAKWA VRS STEADFAST – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE:SUNYANI
REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO
ASSISTANTS: IDDRISU NUHU IS-SHAQ AND HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: TAMALE CITY VRS UNITY
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MUSAH MUBARAK
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND ABDUL MAJEED EFFA
4TH REFEREE: NAOH JOSHUA
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022
MATCH: PACIFIC HEROES VRS WASSAMAN
VENUE:NANA GYAMFI PARK
REFEREE: SIRAJ YAHYA
ASSISTANTS:ALHASSAN ABDULAI AND ROBERT SUNDAY ADUKO
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: PATRICK OSAE LARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VRS SKYY
VENUE: AJUMAKO ASSASAN PARK
REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
ASSISTANTS: JOHN NYAVOR AND EMMANUEL AKANDEF
4TH REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA ‘
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: ALL BLACKS VRS HOLY STARS
VENUE:SWEDRU STADIUM
REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
ASSISTANTS:NICHOLAS ADADO AND PATRICK GOHA
4TH REFEREE: SOLOMON MORDEY
MATCH COMMISSIONER: KWEKU BUCKMAN
VENUE MEDIA OFFICER: EMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: SAMARTEX VRS DWARFS
VENUE: SAMREBOI
REFEREE: FELIX AGBOZO
ASSISTANTS: ATO YAWSON AND BLESS KLU
4TH REFEREE: WONDER ABLORDEPEY
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: GILBERT FRIMPONG
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: ACHIKEN VRS NZEMA KOTOKO
VENUE: ASSIN FOSU
REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
ASSISTANTS:WISDOM TEFE AND BONOMIA TORDIA BASHIRU
4TH REFEREE: CALEB ABOTSI
MATCH COMMISSIONER: ALEX AGYEMANG DUAH
VENUE MEDIA OFFICER:ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: HASAACAS VRS DEPORTIVO
VENUE:GYANDU PARK
REFEREE: EMMANUEL ODOOM
ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL AND ADAMS ABDUL SAMAD
4TH REFEREE: JIBREAL SULEMAN
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: FUTURE STARS VRS NEW EDUBIASE
VENUE:EJISU OKESE PARK
REFEREE: SAMUEL BANAHENE
ASSISTANTS:ELIJAH AMOAH AND JONES A. BOATENG
4TH REFEREE: GEORGE AMOAH
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: B.Y.F. VRS UNISTAR
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED
ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS AND NBANGNAN N. FESTUS
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORGHA
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: YOUNG WISE VRS GOLDEN KICKS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: DOBRO BLUE SKIES PARK
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS:BABANI NGORLI ESO AND YEVOO YAO
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: SUSUBIRIBI VRS TEMA YOUTH
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND KWAME FRIMPONG
4TH REFEREE: GUGGISBERG AMOYAO
MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: UNCLE T VRS KWAEBIBIRIM
VENUE:GSCE PARK, PRAMPRAM
REFEREE: S.K. MAWULI KLU
ASSISTANTS: ISAAC AMETSI KPO AND ABRAHAM KYEREMATENG
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: TUESDAY, MARCH 29, 2022
MATCH: INTER ALLIES VRS NANIA
VENUE:THEATRE OF DREAMS
REFEREE: ERIC KORNIE
ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN AND FELIX APOLA
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: CAESAR HEH FRANKLIN
VENUE MEDIA OFFICER:FREDERICK GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: AKATSI ALL STARS VRS KRYSTAL PALACE
VENUE:WAFA
REFEREE: ISAAC ADJANOR
ASSISTANTS: CEPHAS ADAMS AND DANIEL CONNEY
4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU
MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO
VENUE MEDIA OFFICER:AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022
MATCH: VISION VRS LIBERTY
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: JOSHUA SAMADJA
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND AUGUSTINE AFFUL
4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022
MATCH: HEARTS OF LIONS VRS MIGHTY JETS
VENUE:KPANDO STADIUM
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: DANIEL EKOW AKOTO AND EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO
VENUE MEDIA OFFICER:ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022
MATCH: ACCRA CITY STARS VRS KOTOKU ROYALS - LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: MATS PARK
REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND MOHAMMED MOHAMMED
4TH REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABORH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
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