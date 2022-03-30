The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Division One League  Matchweek 19.

Below are the Match Officials for Week 19:

DATE:WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: WA YASIN VRS B.A. UNITED

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO

ASSISTANTS: SUMAILA ISSAH AND YAKUBU ABDUL RAHMAN

4TH REFEREE: MORO YAHYA

MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: KINTAMPO VRS NSOATREMAN

VENUE: KINTAMPO PARK

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS:HALILU ALHASSAN AND YAKUBU SAYIBU

4TH REFEREE: SULEMANA LATIF

MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABOAH YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
DATED: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: NKORANZA VRS MIGHTY ROYALS

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ENOCH DIAWUO

ASSISTANTS:SEIDU ABDULAI AND SAMUEL OWUSU

4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA

MATCH COMMISSIONER: ISAAC IMPIANING

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022 

MATCH: DREAMS TAMALE VRS ARSENAL

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: AWURISA ANDREWS

ASSISTANTS: GEORGE A. AKISBOKA AND PAUL ADUKO

4TH REFEREE: MATHEW ATUAH

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022 

MATCH: YOUNG APOSTLES VRS BOLGA ALL STARS

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW

ASSISTANTS: SHERRIF K DUAH AND JAMES AINOOSON

4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: BAFFUOR VRS WA SUNTAA

VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX

REFEREE: FOSTER N. BASTIOURS

ASSISTANTS: KINGSLEY ASARE AND EMMANUEL OPOKU

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: BOFOAKWA VRS STEADFAST – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE:SUNYANI

REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLO

ASSISTANTS: IDDRISU NUHU IS-SHAQ AND HENRY ESSEL BEDIAKO

4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: TAMALE CITY VRS UNITY

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: MUSAH MUBARAK

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND ABDUL MAJEED EFFA

4TH REFEREE: NAOH JOSHUA

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022 

MATCH: PACIFIC HEROES VRS WASSAMAN

VENUE:NANA GYAMFI PARK

REFEREE: SIRAJ YAHYA

ASSISTANTS:ALHASSAN ABDULAI AND ROBERT SUNDAY ADUKO

4TH REFEREE: ANGEL ELISHA

MATCH COMMISSIONER: PATRICK OSAE LARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VRS SKYY

VENUE: AJUMAKO ASSASAN PARK

REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

ASSISTANTS: JOHN NYAVOR AND EMMANUEL AKANDEF

4TH REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA ‘

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: ALL BLACKS VRS HOLY STARS

VENUE:SWEDRU STADIUM

REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

ASSISTANTS:NICHOLAS ADADO AND PATRICK GOHA

4TH REFEREE: SOLOMON MORDEY

MATCH COMMISSIONER: KWEKU BUCKMAN

VENUE MEDIA OFFICER: EMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: SAMARTEX VRS DWARFS

VENUE: SAMREBOI

REFEREE: FELIX AGBOZO

ASSISTANTS: ATO YAWSON AND BLESS KLU

4TH REFEREE: WONDER ABLORDEPEY

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL BAAH

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: GILBERT FRIMPONG
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: ACHIKEN VRS NZEMA KOTOKO

VENUE: ASSIN FOSU

REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

ASSISTANTS:WISDOM TEFE AND BONOMIA TORDIA BASHIRU

4TH REFEREE: CALEB ABOTSI

MATCH COMMISSIONER: ALEX AGYEMANG DUAH

VENUE MEDIA OFFICER:ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: HASAACAS VRS DEPORTIVO

VENUE:GYANDU PARK

REFEREE: EMMANUEL ODOOM

ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL AND ADAMS ABDUL SAMAD

4TH REFEREE: JIBREAL SULEMAN

MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: FUTURE STARS VRS NEW EDUBIASE

VENUE:EJISU OKESE PARK

REFEREE: SAMUEL BANAHENE

ASSISTANTS:ELIJAH AMOAH AND JONES A. BOATENG

4TH REFEREE: GEORGE AMOAH

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: B.Y.F. VRS UNISTAR

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED

ASSISTANTS: IBRAHIM MORO ADAMS AND NBANGNAN N. FESTUS

4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORGHA

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: YOUNG WISE VRS GOLDEN KICKS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: DOBRO BLUE SKIES PARK

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS:BABANI NGORLI ESO AND YEVOO YAO

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: SUSUBIRIBI VRS TEMA YOUTH

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

ASSISTANTS: JASPER ADENYO AND KWAME FRIMPONG

4TH REFEREE: GUGGISBERG AMOYAO

MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH BEDIAKO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: PATRICK NKANSAH
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: UNCLE T VRS KWAEBIBIRIM

VENUE:GSCE PARK, PRAMPRAM

REFEREE: S.K. MAWULI KLU

ASSISTANTS: ISAAC AMETSI KPO AND ABRAHAM KYEREMATENG

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: TUESDAY, MARCH 29, 2022 

MATCH: INTER ALLIES VRS NANIA

VENUE:THEATRE OF DREAMS

REFEREE: ERIC KORNIE

ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN AND FELIX APOLA

4TH REFEREE: BISMARK ASANTE

MATCH COMMISSIONER: CAESAR HEH FRANKLIN

VENUE MEDIA OFFICER:FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: AKATSI ALL STARS VRS KRYSTAL PALACE

VENUE:WAFA

REFEREE: ISAAC ADJANOR

ASSISTANTS: CEPHAS ADAMS AND DANIEL CONNEY

4TH REFEREE: BRIGHT AMEDONU

MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO

VENUE MEDIA OFFICER:AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022 

MATCH: VISION VRS LIBERTY

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: JOSHUA SAMADJA

ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND AUGUSTINE AFFUL

4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
DATE: WEDNESDAY, MARCH 30, 2022 

MATCH: HEARTS OF LIONS VRS MIGHTY JETS

VENUE:KPANDO STADIUM

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: DANIEL EKOW AKOTO AND EMMANUEL ASIEDU

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO

VENUE MEDIA OFFICER:ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: THURSDAY, MARCH 31, 2022 

MATCH: ACCRA CITY STARS VRS KOTOKU ROYALS - LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: MATS PARK

REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA  AND MOHAMMED MOHAMMED

4TH REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN

MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABORH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB