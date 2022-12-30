The Access Bank Division One League returns this week at match venues in the respective zones.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 9.
Below are the Match Officials:
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
ZONE 1 A
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: WA YASIN VS KUNBUNG BINBIEM
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: PAUL ADUKO & DONMUA MORO AHMMED
4TH REFEREE: WITITRIRAH H. HAMZA
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: MONDAY, JANUARY 2, 2023
MATCH: STEADFAST VS DEBIBI UNITED
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: NYAABILE M. IBRAHIM
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG & ABDL MAJEED EFFA
4TH REFEREE: MAURICE ANANKANI
MATCH COMMISSIONER: MUSAH OSMAN
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SATURDAY, DECEMBER 31, 2023
MATCH: KASSENA NANKANA VS WA SUNTAA
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: NATHAN ANAFO
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU & KWOSE BONIFACE
4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: MAANA FC VS ELEVEN WONDERS
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQUE
ASSISTANTS: MOHAMMED ALHASSAN & EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: KWASI ANANE APPIAH
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN YAKIN
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: MIGHTY ROYALS VS BAFFOUR ACADEMY
VENUE: ADEHYEMAN PARK
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDUL-RAUF & SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AMONOO MONEY
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: UNITY FC VS NKORANZA WARRIORS
VENUE: NANA OSEI KOFI ABIRI PARK
REFEREE: SULEMANA LATIF
ASSISTANTS:ABDUL RAHMAN ABUGBILLA & BEDIAKO MARFO
4THREFEREE: SIRAJ YAHYA
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: BEREKUM ARSENALS VS YOUNG APOSTLES
VENUE: GOLDEN CITY PARK
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS: JONES A. BOATENG & ERIC ABEMMAH
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: ATHUR MANFRED
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHE KYEI
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: BOFOAKWA FC VS B.A UNITED- LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: AYAABA IBRAHIM
ASSISTANTS: FORKOR ALIDU M. & FELIX APULA
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SATURDAY, DECEMBER 31, 2022
MATCH: ASEKEM FC VS SEFWI ALL STARS
VENUE: DR KOFI KODUA SARPONGSTADIUM
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & JOSHUA ANANI
4TH REFEREE: HANS MENSAH
MATCH COMMISSIONER: PATRICK OSAE LARTEY
GFA CAMERAMAN: JOSHUA NTORI
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: HOLY STARS VS SKYY FC
VENUE: CAM PARK
REFEREE: GEORGE M.VORMAWOR
ASSISTANTS: KENNETH ARMOO & SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ACQUAH ESHUN
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICO
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: FRIDAY, DECEMBER 30, 2023
MATCH: FUTURE STARS VS KENPONG ACADEMY
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTTAWKIL & STEPHEN SACKEY
4TH REFEREE: MAWULI MORTEY
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SATURDAY, DECEMBER 31, 2023
MATCH: PACIFIC HEROES VS ALL BLACK
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.
ASSISTANTS: SULEMANA MOHAMMED &; KOFI KODIO MATHIAS
4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: WAFA VS ASOKWA DEPORTIVO
VENUE: GOMOA FETTEH
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: JAMES AINOOSON & ABRAHAM KYEREMANTENG
4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: ELMINA SHARKS VS NATIONS FC – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
ASSISTANTS: JASPER ADENYO & BARNABAS AMENYO
4TH REFEREE: WONDER ABLORDEPPEY
MATCH COMMISSIONER: KWAKU BUCKMAN
VENUE MEDIA OFFICER: GODFRED KOOMSON
GFA CAMERAMAN: EMMANUEK KPAB
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS NEW EDUBIASE
VENUE: EDUYAW ASASAN PARK
REFEREE: BENJAMIN SEFAH
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & PATRICK GOHA
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: NZEMA KOTOKO VS EBUSUA DWARFS
VENUE: AMPAIN AAK II SPORTS ARENA
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR & JOHN NYAVOR
4TH REFEREE: ALI ASANTE
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: MIGHTY JETS VS NA GOD FC
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: JOSEPH PINPONG
MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH-BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: UNCLE T VS ATTRAM DE VISSER
VENUE: FRED CRENTSIL PARK
REFEREE: ERIC KORNIE
ASSISTANTS: JOHN ANSAH & MUSAH M. BASHIRU
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: EDMUND OSANQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SATURDAY, DECEMBER 31, 2022
MATCH: GOLDEN KICKS VS KRYSTAL PALACE
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: CALEB ABOTSI
MATCH COMMISSIONER: CAESER-HEH FRANKLIN
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: MONDAY, JANUARY 2, 2023
MATCH: NANIA FC VS TEMA YOUTH
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: DANIEL CONNEY & YAHYA A. MENSAH
4TH REFEREE: JOYCE O. APPIAH
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: JULIUS HANSON SACKEY
DATE: SATURDAY, DECEMBER 31, 2023
MATCH: VISION FC VS VOLTA RANGERS
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX
REFEREE: DANIEL OTENG AMOAH
ASSISTANTS: PATRICK APPIAH KODUAH &TANKO AYUBA GIBBRINE
4TH REFEREE: ALFRED TABI
MATCH COMMISSIONER: ISAAC EFFAH
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: KOFORIDUA SEMPER VS AKATSI ALL STARS
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: ATO YAWSON & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS AS RENCES
VENUE: CARL REINDORF PARK
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: BLESS KLU & MARVELOUS AMEDIOLE
4TH REFEREE: COURAGE AMPOFO
MATCH COMMISSIONER: ANTHONY ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, JANUARY 1, 2023
MATCH: SUSUBIRIBI FC VS HEART OF LIONS
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: NII GIDEON COFFIE
ASSISTANTS: PETER PATRICK OSEI & ISAAC PINTO
4 TH REFEREE: JULIET APPIAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC AKUFFO YIRENKYE
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
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