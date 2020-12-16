Match Officials for Week 6 of the Ghana Premier League have been appointed.
Below are the Match Officials for Day 6:
|1.
|DATE: FRIDAY, DECEMBER 18, 2020 – 3PM
MATCH: BECHEM UNITED VS KARELA UNITED (STARTIMES LIVE)
VENUE: BECHEM
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
|2.
|DATE: FRIDAY, DECEMBER 18, 2020 – 6PM
MATCH: LEGON CITIES VS EBUSUA DWARFS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: PATRICK OKYERE
MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAM
VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
|3.
|DATE: SATURDAY, DECEMBER 19, 2020 – 3PM
MATCH: KING FAISAL VS HEARTS OF OAK (STARTIMES LIVE)
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: PHILLIP ATTA FORSON
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: A. S. SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
|4.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 – 3PM
MATCH: GREAT OLYMPICS VS WAFA
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & JASPER ADENYO
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND AMENU
GFA CAMERAWOMAN: PRAISE DORA ANTWI
|5.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 -3PM
MATCH: DREAMS VS KOTOKO (STARTIMES LIVE)
VENUE: DAWU
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & ALI TIMUAH BAAH
4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI
MATCH COMMISSIONER: G.T.S.K. INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
|6.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 – 3PM
MATCH: MEDEAMA VS LIBERTY
VENUE: TARKWA
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|7.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 – 3PM
MATCH: ELMINA SHARKS VS INTER ALLIES
VENUE: ELMINA
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: ALFAA BA- ADEY
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
|8.
|DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 -3PM
MATCH: ELEVEN WONDERS VS ASHANTIGOLD
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: JOSEPH KENNY PADI
ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & RICHARD APPIAH
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|9.
|DATE: MONDAY, DECEMBER 21, 2020 -3PM
MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ADUANA (STARTIMES LIVE)
VENUE: BEREKUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & ALEX OSAM
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO
VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH
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