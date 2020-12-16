Match Officials for Week 6 of the Ghana Premier League have been appointed.

Below are the Match Officials for Day 6:

1. DATE: FRIDAY, DECEMBER 18, 2020 – 3PM 

MATCH: BECHEM UNITED VS KARELA UNITED (STARTIMES LIVE)

VENUE: BECHEM

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED & DAVID ADDICO

4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
2. DATE: FRIDAY, DECEMBER 18, 2020 – 6PM 

MATCH: LEGON CITIES VS EBUSUA DWARFS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: MAHAMA EWUNTOMA

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: PATRICK OKYERE

MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAM

VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
3. DATE: SATURDAY, DECEMBER 19, 2020 – 3PM 

MATCH: KING FAISAL VS HEARTS OF OAK (STARTIMES LIVE)

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: PHILLIP ATTA FORSON

ASSISTANTS: BAWA HARUNA & ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: A. S. SEIDU

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
4. DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 – 3PM 

MATCH: GREAT OLYMPICS VS WAFA

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & JASPER ADENYO

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND AMENU

GFA CAMERAWOMAN: PRAISE DORA ANTWI
5. DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 -3PM 

MATCH: DREAMS VS KOTOKO (STARTIMES LIVE)

VENUE: DAWU

REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & ALI TIMUAH BAAH

4TH REFEREE: MARTINS AKUDZI

MATCH COMMISSIONER: G.T.S.K. INKOOM

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
6. DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 – 3PM 

MATCH: MEDEAMA VS LIBERTY

VENUE: TARKWA

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: CHARLES DARKWAH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
7. DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 – 3PM 

MATCH: ELMINA SHARKS VS INTER ALLIES

VENUE: ELMINA

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: ALFAA BA- ADEY

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
8. DATE: SUNDAY, DECEMBER 20, 2020 -3PM 

MATCH: ELEVEN WONDERS VS ASHANTIGOLD

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: JOSEPH KENNY PADI

ASSISTANTS: FRANCIS BONDZIE ARTHUR & RICHARD APPIAH

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
9. DATE: MONDAY, DECEMBER 21, 2020 -3PM 

MATCH: BEREKUM CHELSEA VS ADUANA (STARTIMES LIVE)

VENUE: BEREKUM

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: PASCAL MAWUSI & ALEX OSAM

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MATCH COMMISSIONER: NANA OPARE AKUFO

VENUE MEDIA OFFICER: PRECIOUS SEMEVOH