The match officials for Matchweek 4 of the 2020/21 Ghana Premier League season have been appointed.

Below are Match officials for Day 4 of the GPL:

DATE MATCH / VENUE MATCH OFFICIALS
THURS 

03/12/20

 

 ELMINA SHARKS VS ADUANA 

VENUE: NDUOM STADIUM

TIME: 6PM

(STARTIMES LIVE)

 REFEREE: DANIEL LARYEA 

ASSIST: DAVID ADDICO AND JASPER ADENYO

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MC: MICHAEL NTOW

VMO: JONATHAN NELSON ACKON
FRIDAY 

04/12/20

 HEARTS OF OAK VS KARELA UNITED 

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

TIME: 6PM

(STARTIMES LIVE)

 

 REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN 

ASSIST: PAUL ATIMAKA AND FRANCIS B. ARTHUR

4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA

MC: MOSES ABAIDOO MENSAH

VMO: RAYMOND ACKUMEY
FRIDAY 

04/12/20

 KING FAISAL VS INTER ALLIES 

VENUE: TECHIMAN

TIME: 3PM

 REFEREE: MAALE IMGERDE IREME 

ASSIST: SINTIM MUSAH AND KENNETH TWENEBOAH-KODUA

4TH REFEREE: ALI MUSAH

MC: NANA BOAMAH DARKO

VMO: OBED ANANE-FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
SAT 

05/12/20

 BEREKUM CHELSEA VS LIBERTY 

VENUE: GOLDEN CITY PARK

TIME: 3PM

 REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR 

ASSIST: ALI TIMUAH BAAH AND PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: CLEMENT K. NKUAH

MC: MOHAMMED ALHASSAN

VMO: PRECIOUS SEMEVOH

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
SUN 

06/12/20

 GREAT OLYMPICS VS DWARFS 

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

TIME: 3PM

 REFEREE: ALFAA BA-ADEY 

ASSIST: FREEMAN AWULOO AND ALHASSAN ABDUL RAUF

4TH REFEREE: AKUDZI MARTINS

MC: ANDREWS TAMAKLOE

VMO: RAYMOND ACKUMEY

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
SAT 

05/12/20

 DREAMS FC VS LEGON CITIES 

VENUE: DAWU PARK

TIME: 3PM

 REFEREE: JACOB ADUWTERA 

ASSIST: ERIC NDEBUGRI AND ALHASSAN ABDULAI

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MC: THOMAS NUNOO

VMO: RICHARD ACHORE

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMEVOH
SAT 

05/12/20

 ELEVEN WONDERS VS WAFA 

VENUE: TECHIMAN

TIME: 3PM

 REFEREE: AWURISA ANDREWS 

ASSIST: PETER DAWSA AND BAWA HARUNA

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBARU

MC: PAUL AYAMBA

VMO: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH

GFA COMMUNICATIONS