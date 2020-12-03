The match officials for Matchweek 4 of the 2020/21 Ghana Premier League season have been appointed.
Below are Match officials for Day 4 of the GPL:
|DATE
|MATCH / VENUE
|MATCH OFFICIALS
|THURS
03/12/20
|ELMINA SHARKS VS ADUANA
VENUE: NDUOM STADIUM
TIME: 6PM
(STARTIMES LIVE)
|REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSIST: DAVID ADDICO AND JASPER ADENYO
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MC: MICHAEL NTOW
VMO: JONATHAN NELSON ACKON
|FRIDAY
04/12/20
|HEARTS OF OAK VS KARELA UNITED
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
TIME: 6PM
(STARTIMES LIVE)
|REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSIST: PAUL ATIMAKA AND FRANCIS B. ARTHUR
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MC: MOSES ABAIDOO MENSAH
VMO: RAYMOND ACKUMEY
|FRIDAY
04/12/20
|KING FAISAL VS INTER ALLIES
VENUE: TECHIMAN
TIME: 3PM
|REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSIST: SINTIM MUSAH AND KENNETH TWENEBOAH-KODUA
4TH REFEREE: ALI MUSAH
MC: NANA BOAMAH DARKO
VMO: OBED ANANE-FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
|SAT
05/12/20
|BEREKUM CHELSEA VS LIBERTY
VENUE: GOLDEN CITY PARK
TIME: 3PM
|REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSIST: ALI TIMUAH BAAH AND PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
MC: MOHAMMED ALHASSAN
VMO: PRECIOUS SEMEVOH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|SUN
06/12/20
|GREAT OLYMPICS VS DWARFS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
TIME: 3PM
|REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSIST: FREEMAN AWULOO AND ALHASSAN ABDUL RAUF
4TH REFEREE: AKUDZI MARTINS
MC: ANDREWS TAMAKLOE
VMO: RAYMOND ACKUMEY
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
|SAT
05/12/20
|DREAMS FC VS LEGON CITIES
VENUE: DAWU PARK
TIME: 3PM
|REFEREE: JACOB ADUWTERA
ASSIST: ERIC NDEBUGRI AND ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MC: THOMAS NUNOO
VMO: RICHARD ACHORE
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMEVOH
|SAT
05/12/20
|ELEVEN WONDERS VS WAFA
VENUE: TECHIMAN
TIME: 3PM
|REFEREE: AWURISA ANDREWS
ASSIST: PETER DAWSA AND BAWA HARUNA
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBARU
MC: PAUL AYAMBA
VMO: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: KOJO SASSAH
GFA COMMUNICATIONS
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