Match Officials for Week 2 of the 2020/21 Ghana Premier League have been appointed.
See who will take charge of the Matchday 2 round of Premier League fixtures, as well as Cameramen & Venue Media Officers:
|DATE
|MATCH / VENUE
|MATCH OFFICIALS
|GFA CAMERAMAN
|V.M. O
|20/11/20
3PM
|ELEVEN WONDERS VS DWARFS
VENUE: TECHIMAN
|REFEREE: JOSHUA SAMADJI
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI AND PROSPER AVINOU
4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
MC: ANDREW DERY
|LIVE COVERAGE
|OBED ANANE FRIMPONG
|20/11/20
6PM
|GREAT OLYMPICS VS LEGON CITIES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
|REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: SINTIM MUSAH AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: AKUDZI MARTINS
MC: G.T.K. INKOOM
|LIVE COVERAGE
|RAYMOND ACKUMEY
|21/11/20
3PM
|BECHEM UNITED VS WAFA
VENUE: BECHEM
|REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: FRANCIS B. ARTHUR AND KOFI NYARKO BAKAI
4TH REFEREE: ADUNTERA JACOB
STEPHEN KPEN
|LIVE COVERAGE
|PRINCE AGYEMAN
|22/11/20
|DREAMS VS MEDEAMA
VENUE: DAWU
|REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND ATO YAWSON
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MC; C.M. ATSATSA
|BERNARD AGBODZA
|RICHARD ACHORE
|22/11/20
|BEREKUM CHELSEA VS ASANTE KOTOKO
VENUE: GOLDEN CITY PARK
|REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND PAUL ATIMAKA
4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY
MC; J.B. YAKUBU
|LIVE COVERAGE
|PRECIOUS SEMEVOH
|22/11/20
|KING FAISAL VS ADUANA
VENUE: TECHIMAN
|REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSIST: ALI TIMUAH BAAH AND HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: AWURISA ANDREWS
MC: A. ANNAN LOMOTEY
|HERBERT SEMAKOR
|OBED ANANE FRIMPONG
|22/11/20
|ELMINA SHARKS VS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: NDUOM
|REFEREE: PATRICK OKYERE
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH AND FREEMAN AWUROO
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MC; JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG
|ELVIS MENSAH
|22/11/20
|KARELA UNITED VS INTER ALLIES
VENUE: CAM PARK
|REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
ASSIST: PATRICK PAPALE AND ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
MC: NANA OPARE AKUFO
|KOJO SASSAH
|STEPHEN APAKA QUARCOI
|24/11/20
|HEARTS OF OAK VS ASHANTI GOLD
|REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSIST: JASPER ADENYO
AND ALHASSAN ABDUL- RAWUF
4TH REFEREE: SELORM YAW BLESS
MC: MARK KODUAH YEBOAH
|LIVE COVERAGE
|RAYMOND ACKUMEY
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