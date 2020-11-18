Match Officials for Week 2 of the 2020/21 Ghana Premier League have been appointed.

See who will take charge of the Matchday 2 round of Premier League fixtures, as well as Cameramen & Venue Media Officers:

DATE MATCH / VENUE MATCH OFFICIALS GFA CAMERAMAN V.M. O
20/11/20 

3PM

 ELEVEN WONDERS VS DWARFS 

VENUE: TECHIMAN

 REFEREE: JOSHUA SAMADJI 

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI AND PROSPER AVINOU

4TH REFEREE: MAALE IMGERDE IREME

MC: ANDREW DERY

 LIVE COVERAGE OBED ANANE FRIMPONG
20/11/20 

6PM

 GREAT OLYMPICS VS LEGON CITIES 

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

 REFEREE: ALI MUSAH 

ASSISTANTS: SINTIM MUSAH AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: AKUDZI MARTINS

MC: G.T.K. INKOOM

 LIVE COVERAGE RAYMOND ACKUMEY
21/11/20 

3PM

 BECHEM UNITED VS WAFA 

VENUE: BECHEM

 REFEREE: MOHAMMED MISBAU 

ASSISTANTS: FRANCIS B. ARTHUR AND KOFI NYARKO BAKAI

4TH REFEREE: ADUNTERA JACOB

STEPHEN KPEN

 LIVE COVERAGE PRINCE AGYEMAN
22/11/20 DREAMS VS MEDEAMA 

VENUE: DAWU

 REFEREE: BASHIRU DAUDA 

ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND ATO YAWSON

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MC; C.M. ATSATSA

 BERNARD AGBODZA RICHARD ACHORE
22/11/20 BEREKUM CHELSEA VS ASANTE KOTOKO 

VENUE: GOLDEN CITY PARK

 REFEREE: DANIEL LARYEA 

ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND PAUL ATIMAKA

4TH REFEREE: ALFAA BA-ADEY

MC; J.B. YAKUBU

 

 LIVE COVERAGE PRECIOUS SEMEVOH
22/11/20 KING FAISAL VS ADUANA 

VENUE: TECHIMAN

 REFEREE: WISEMAN GHANSAH 

ASSIST: ALI TIMUAH BAAH AND HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: AWURISA ANDREWS

MC: A. ANNAN LOMOTEY

 HERBERT SEMAKOR OBED ANANE FRIMPONG
22/11/20 ELMINA SHARKS VS LIBERTY PROFESSIONALS 

VENUE: NDUOM

 REFEREE: PATRICK OKYERE 

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH AND FREEMAN AWUROO

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MC; JOSEPH YEBOAH ACHEAMPONG

 ELVIS MENSAH
22/11/20 KARELA UNITED VS INTER ALLIES 

VENUE: CAM PARK

 REFEREE: ABDULAI IBRAHIM 

ASSIST: PATRICK PAPALE AND ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH

MC: NANA OPARE AKUFO

 

 KOJO SASSAH STEPHEN APAKA QUARCOI
24/11/20 HEARTS OF OAK VS ASHANTI GOLD REFEREE: CLEMENT K. NKUAH 

ASSIST: JASPER ADENYO

AND ALHASSAN ABDUL- RAWUF

4TH REFEREE: SELORM YAW BLESS

MC: MARK KODUAH YEBOAH

 LIVE COVERAGE RAYMOND ACKUMEY