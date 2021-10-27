The 2021/22 Ghana Premier League season officially begins this weekend at match venues across the country.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed match officials for Matchweek 1 of the season.
Below are the Match Officials, Venue Media Officers & Cameramen:
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: FRIDAY, OCTOBER 29, 2021 - 6PM
MATCH: ACCRA LIONS VRS ELMINA SHARKS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: BENJAMIN K. SEFFAH
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND KENNETH TWENEBOAH KODUA
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA
VENUE MEDIA OFFICER: NANA AKUA FREMA
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SATURDAY, OCTOBR 30, 2021 - 3PM
MATCH: DREAMS FC VRS ASANTE KOTOKO
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SUNDAY, OCTOBR 31, 2021 - 3PM
MATCH: HEARTS OF OAK VRS LEGON CITIES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWESI A. BROBBEY AND ISAAC ODOOM
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
MATCH: ELEVEN WONDERS VRS ASHANTIGOLD
VENUE: NANA OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MOHAMMED MUSBAU
ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
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|DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
MATCH: BECHEM UNITED VRS MEDEAMA SC
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: ISAAC OSEI
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
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|DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS ACCRA GREAT OLYMPICS
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON AND ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: MCBLAISE MAWUTO
GOAL RUSH ON STARTIMES
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|DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS BEREKUM CHELSEA
VENUE: DUN'S PARK
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ALEX OSAM
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
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|DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
MATCH: KING FAISAL VS WAFA
VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH AND PETER DAWSA
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
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|DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021 - 3PM
MATCH: KARELA VRS ADUANA STARS
VENUE: CAM PARK
REFEREE: RASTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND ATO YAWSON
4TH REFEREE: KENNY PADI
MATCH COMMISSIONER: ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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