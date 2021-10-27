The 2021/22 Ghana Premier League season officially begins this weekend at match venues across the country.

The Referees Committee of the Ghana Football Association has appointed match officials for Matchweek 1 of the season.

Below are the Match Officials, Venue Media Officers & Cameramen:

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: FRIDAY, OCTOBER 29, 2021     - 6PM 

MATCH: ACCRA LIONS VRS ELMINA SHARKS

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: BENJAMIN K. SEFFAH

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA AND KENNETH TWENEBOAH KODUA

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA

VENUE MEDIA OFFICER: NANA AKUA FREMA

LIVE ON STARTIMES
DATE:  SATURDAY, OCTOBR 30, 2021      - 3PM 

MATCH: DREAMS FC VRS ASANTE KOTOKO

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND PASCAL MAWUSI

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY

VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY

LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, OCTOBR 31, 2021        - 3PM 

MATCH: HEARTS OF OAK VRS LEGON CITIES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: KWESI A. BROBBEY AND ISAAC ODOOM

4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: ANDREWS TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: RAYMOND ACKUMEY

LIVE ON STARTIMES

 
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021       - 3PM 

MATCH: ELEVEN WONDERS VRS ASHANTIGOLD

VENUE: NANA OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: MOHAMMED MUSBAU

ASSISTANTS: TIJANI MOHAMMED AND HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH

 
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021       - 3PM 

MATCH: BECHEM UNITED VRS MEDEAMA SC

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: ABDUL LATIFF QADIR

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: ISAAC OSEI

MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021       - 3PM 

MATCH: REAL TAMALE UNITED VRS ACCRA GREAT OLYMPICS

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: GEORGE M. VORMAWOR

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON AND ERIC NDEBUGRI

4TH REFEREE: MUSAH MUBARIK

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: MCBLAISE MAWUTO

GOAL RUSH ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021       - 3PM 

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS VRS BEREKUM CHELSEA

VENUE: DUN'S PARK

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: ROLAND ADDY AND ALEX OSAM

4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

 
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021       - 3PM 

MATCH: KING FAISAL VS WAFA

VENUE: BABA YARA SPORTS STADIUM

REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH AND PETER DAWSA

4TH REFEREE: MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

 
DATE: SUNDAY, OCTOBER 31, 2021       - 3PM 

MATCH: KARELA VRS ADUANA STARS

VENUE: CAM PARK

REFEREE: RASTUM GAMELI SENORGBE

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND ATO YAWSON

4TH REFEREE: KENNY PADI

MATCH COMMISSIONER: ABAIDOO MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED