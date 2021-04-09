The second round of the Women's Premier League (WPL) begins this weekend at the Northern and Southern zones.
Match Officials for Matchweek 8 of the WPL have been appointed.
Below are the Match Officials for this weekend's matches:
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1.
|DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021
MATCH: FABULOUS LADIES VS PEARL PIA
VENUE: WESCO PARK – KUMASI
REFEREE: SERAPHINE ANYINAM
ASSISTANTS: BETTY BANONO AND PORTIA KORSAH
4TH REFEREE: CYNTHIA ANUYERE
MATCH COMMISSIONER: BERNICE ADUTWUMWAA
VENUE MEDIA OFFICER: ABIGAIL ADU BOAHENG
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|2.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: NORTHERN LADIES VS ASHTOWN LADIES
VENUE: ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM - TAMALE
REFEREE: AUDREY ATANPUGBIRE
ASSISTANTS: ADELAIDE AKYAA AND THERESA OFORI
4TH REFEREE: FAIZATU JAKPA
MATCH COMMISSIONER: DIIBUDONG AYISHETU
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL – GAFARU ABDUL KARIM
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|3.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: SUPREME LADIES VS PRISONS LADIES
VENUE: OKESE PARK- EJISU
REFEREE: MONICA LANGE
ASSISTANTS: BELINDA KUSINA BANE AND ELIZABETH ALELA
4TH REFEREE: GLORIA YAYRA MORTSU
MATCH COMMISSIONER: VICTORIA KOOMSON
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|4.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: AMPEM DARKOA LADIES VS KUMASI SPORTS ACADEMY
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: BARIKISU SALIFU
ASSISTANTS: CHARITY ABUGUM AND RABI IBRAHIM
4TH REFEREE: PORTIA MENSAH
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN S. TETTEH
VENUE MEDIA OFFICER: NAFISA YAKUBU
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|5.
|DATE: SUNDAY, APRIL 11, 2021
MATCH: SEA LIONS VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: ROBERT MENSAH SPORTS STADIUM
REFEREE: JOYCE ALIMISIMI APPOH
ASSISTANTS: ALNICE EDEM AVOR AND WENDY SELASI HANS
4TH REFEREE: MAVIS ANAN
MATCH COMMISSIONER: COMFORT COFIE
VENUE MEDIA OFFICER: JOHN KWESI ARTHUR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|6.
|DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021
MATCH: THUNDER QUEENS VS POLICE LADIES
VENUE: COMMS 8 PARK- TEMA
REFEREE: AUGUSTINA TETTEH
ASSISTANTS: ANTOINETTE AMEGASHITI AND MARGARET SOWAH
4TH REFEREE: MARIAMA YUNOSAH
MATCH COMMISSIONER: VIVIAN AGGOR
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR BAMBA
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|7.
|DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021
MATCH: IMMIGRATION LADIES VS BERRY LADIES
VENUE: MCDAN LA TOWN PARK - ACCRA
REFEREE: REJOICE ADDOKWEI
ASSISTANTS: VICTORIA AKORLI AND GIFTY DOKU
4TH REFEREE: CYNTHIA ANAFO
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINA FUGAH
VENUE MEDIA OFFICER: PENIEL BRAGO AMOAKO HENE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|8.
|DATE: SATURDAY, APRIL 10, 2021
MATCH: HASAACAS LADIES VS LADY STRIKERS
VENUE: GYANDU PARK – SEKONDI
REFEREE: MANSA HOMMEY
ASSISTANTS: FORGIVE AVULAKPOR AND VICTORIA KYERE
4TH REFEREE: RITA BOATENG
MATCH COMMISSIONER: VIDAH YABANI NKANSAH
VENUE MEDIA OFFICER: AMY FYNN-THOMPSON
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
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