GHANA PREMIER LEAGUE MATCH DAY 17 FULL RESULTS

FRIDAY

ACCRA Inter Allies 1-1 Ashgold FT

Richmond Lamptey | Boadu Dacosta

ELMINA Sharks 1-0 Kotoko FT

Alhaji Mustapha

SATURDAY

ANYINASE Karela 2-1 Aduana FT

Diawiase Taylor (2x) |Bright Adjei

TECHIMAN King Faisal 1-0 Liberty FT

Kwame Peprah

SUNDAY

BECHEM Bechem 1-1 Dwarfs FT

Hafiz Konkoni| Ben Acquah

ACCRA Hearts 4-0 WAFA FT

Patrick Razak

Isaac Mensah

Daddy Ovouka

Michel Sarpong

BEREKUM Chelsea 1-1 Medeama FT

Stephen Amankona|Prince Opoku Agyeman

DAWU Dreams 0-1 Olympics FT

Thomas Acquah

TECHIMAN Wonders 1-0 Legon Cities FT

Michael Osei

STATS

17 goals recorded in 9 games

* 12 of the goals were scored by home teams and 5 by away sides.

- Home WINS: 5; DRAW: 3; AWAY WINS: 1

LEAGUE TABLE

TOPSCORERS CHART

Diawisie Taylor(Karela) - 12 goals

Joseph Esso (Dreams) - 10 goals

Kwame Peprah (King Faisal)-9 goals

Hans Kwofie (Ashgold/Legon Cities)-8 goals

Kwame Opoku (Kotoko)- 7 goals