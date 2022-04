3 hours ago

GHANA PREMIER LEAGUE MATCH DAY 25

FULL RESULTS, TABLE, TOP SCORERS AND NEXT ROUND OF FIXTURES

( SOGAKOPE PARK)

West African Football Academy ( WAFA) 3-2 Berekum Chelsea

⚽ Michael Zuo(3')

⚽ Sampson Agyemang (26'pen)

⚽ Agyemang Ofori(51'). ( CHELSEA)⚽Osei Owusu (46') 1×

( ALIU MAHAMA SPORTS STADIUM)

Real Tamale United (RTU) 2-1 Asante Kotoko

⚽ Ronald Frimpong (27'pen)

⚽ Victor Aidoo(76') ( KOTOKO)⚽ Frank Mbella Etouga (85'pen).

( EL WAK SPORTS STADIUM)

Legon Cities 3-1 Medeama SC

⚽ Abdul Rahman (53')

⚽⚽Hans Kwoffie (61'p ,& 90'+9pen). ( MEDEAMA)⚽ Vincent Atinga (87'pen)

( Umar Mohammed had red card on 81')

( BABA YARA SPORTS STADIUM)

King Faisal 0-1 Accra Lions

⚽ Fredrick Asante(15')

(Red Card to Fredrick Asante on 63')

NB( King Faisal have lost 8 consecutives games in a row( GPL 7 and FA Cup Quarter finals to Aduana Stars)

( ACCRA SPORTS STADIUM)

Accra Hearts of Oak 1-1 Elmina Sharks

⚽ Samuel Inkoom( 1'). ( SHARKS)⚽ Michael Asamoah (28')

( CROSBY AWUAH MEMORIAL PARK, Anyinase)

Karela United 1-0 Dreams FC

⚽Umar Bashiru (28') ( Red Card to Dreams FC player Ibrahim Issa on 76')

( NANA AMEYAW PARK, Techiman)

Eleven Wonders 3-2 Bechem United

⚽ Ibrahim Laar(81'p& 90'+9pen).brace

⚽Moro Sumaila (90'+8). ( BECHEM)⚽ Augustine Okrah (31')

⚽ Emmanuel Owusu Boakye (62')

( DUNS PARK, Bibiani)

Gold Stars 2-1 Great Olympics

⚽Yahaya Adraman(35')

⚽ Prince Opoku Agyemang (Abehdi)(57') ( OLYMPICS)⚽ Maxwell Abbey Quaye(22')

( NANA AGYEMANG BADU PARK, Dormaa)

Aduana Stars 0-0 Ashgold

BASIC STATS

MATCHES PLAYED - 9

GOALS SCORED - 24

HOME WINS - 6

AWAY WINS - 1

DRAWN GAMES - 2

GOALS SCORED BY HOME TEAMS - 15

GOALS SCORED BY AWAY TEAMS - 9

TABLE

1. Asante Kotoko 52(+44)

2. Bechem United 44(+13)

3. Aduana Stars 40(+9)

4. Great Olympics 39(+4)

5. Medeama SC 39(+0)

6. Accra Hearts of Oak ( Phobia) 37(+6)

7. Karela United 36(+3)

8. Berekum Chelsea 36(+3)

9. Legon Cities 33(+5)

10. Accra Lions 33(-10)

11. Ashgold 32(+4)

12. Bibiani Gold Stars 32(-7)

13. Dreams FC 31(+2)

14. King Faisal 29(-5)

15. RTU 28(-8)

BOTTOM

16. Eleven Wonders 28(-9)

17. West African Football Academy ( WAFA) 26(-13)

18. Elmina Sharks 19(-21)

TOP SCORERS.

1. Frank Mbella Etouga ( Kotoko) 17

2. Bright Adjei ( Aduana) 12

3. Yaw Annor ( Ashgold) 11

4. Augustine Okrah ( Bechem) 11

5. Ibrahim Laar ( XI Wonders) 10

6. Agyenim Boateng Mensah ( Dreams) 9

7. Maxwell Abbey Quaye (Olympics) 9

8. David Abagna Sandan ( RTU) 8

9. Umar Bashiru ( Karela) 8

10. Kofi Kordzi ( Hearts) 7

11. Georges Mfegue ( Kotoko) 6

NEXT FIXTURES WEEK 26( APRIL 23)

Accra Lions Vs Accra Hearts of Oak

Asante Kotoko Vs Legon Cities

Bechem United Vs Karela United

Berekum Chelsea Vs Aduana Stars

Bibiani Gold Stars Vs Eleven Wonders

Dreams FC Vs King Faisal ( Ay3 ka)

Elmina Sharks Vs Real Tamale United

Great Olympics Vs Ashgold

Medeama SC Vs WAFA

NB: Nine(9) More Matches To End The Season.

ASANTE KOTOKO NEXT 5 FIXTURES:

Asante Kotoko Vs Legon Cities (April 23)

WAFA Vs Asante Kotoko ( April 30)

Kotoko Vs Aduana Stars ( May 7)

Ashgold Vs Asante Kotoko (May 18)

Asante Kotoko Vs Berekum Chelsea ( May 21)

BECHEM UNITED NEXT 5 FIXTURES

Bechem United Vs Karela United (April 23)

King Faisal vs Bechem United

Bechem Vs Hearts of Oak

RTU Vs Bechem

Bechem United Vs Legon Cities