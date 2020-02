2 hours ago

FT AT ALL VENUES

Dreams Fc 0 Kotoko 1 FT

[Abdul Bashiru OG]

Aduana Stars 0 Hearts 0 FT

Ashgold 1 Liberty Professionals 0 FT

[Appiah McCarthy P' 45+]

Bechem Utd 0 v Ebusua Dwarfs 0

Olympics 1 v Eleven Wonders 2 FT

[Gladson Awako] [Ibrahima Salisu]

Elmina Sharks 3 v Chelsea 1

[Benard Boateng 3x 3'] [Kofi Owusu 15']

Karela Utd 1 v Medeama SC 1

[Diawise Taylor] [Prince Opoku Agyemang]