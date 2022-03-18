The Refereees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday 21 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Matchday 21:
Match Officials list
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
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|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: HEARTS OF OAK vs ASHANTIGOLD
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: GEORGE MAWULI VORMANOR
ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & PAUL ATMIMARA
4TH REFEREE: JOESPH KENNY PADI
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: MONDAY, MARCH 21, 2022
MATCH: ELEVEN WONDERS vs ASANTE KOTOKO
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI
ASSISTANTS: FREDRICK DANFUL & ABDUL SALAM ABDULAI
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
LIVE ON STARTIMES
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|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: DREAMS vs GREAT OLYMPICS
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OSUMANE
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL OPOKU
GFA CAMERAMAN:
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|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: BECHEM vs ACCRA LIONS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: RICHMOND ANTWI
ASSISTANTS: ALI TMUAH BAAH & MUMUNI FUSENI
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
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|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: LEGON CITIES vs WAFA
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: PETER DAWSA & EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG
VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
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|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: RTU vs ADUANA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: EMMANUEL ADU QUANSAH
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & JASPA ADENYO
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
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|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: BIBIANI GOLDSTARS vs ELMINA SHARKS
VENUE: BIBIANI DUNS PARK
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO & SETH ABUETOR
4TH REFEREE: MAXWELL HANSON
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASIZ
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
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|DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022
MATCH: KING FAISAL vs BEREKUM CHELSEA
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: KOFI NYARKO BEKAE & ISAAC ASANTE
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
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|DATE: FRIDAY, MARCH 18, 2022
MATCH: KARELA vs. MEDEAMA
VENUE: CAM PARK
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & MOHAMMED JIJANI
4TH REFEREE: FREDRICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
LIVE ON STARTIMES
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