The Refereees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchday 21 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Matchday 21:

Match Officials list

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: HEARTS OF OAK vs  ASHANTIGOLD

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: GEORGE MAWULI  VORMANOR

ASSISTANTS: PATRICK PAPALA & PAUL ATMIMARA

4TH REFEREE: JOESPH KENNY PADI

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS

LIVE ON STARTIMES

DATE:  MONDAY, MARCH 21, 2022 

MATCH: ELEVEN WONDERS vs  ASANTE KOTOKO

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI

ASSISTANTS: FREDRICK DANFUL & ABDUL SALAM ABDULAI

4TH REFEREE: ESO DOH MORRISON

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

LIVE ON STARTIMES

DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: DREAMS vs GREAT OLYMPICS

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS: ISAAC OPOKU ANTWI & ISAAC NYAMEKYE

4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDO OSUMANE

VENUE MEDIA OFFICER:  EMMANUEL OPOKU

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: BECHEM vs  ACCRA LIONS

VENUE:  NANA FOSU GYEABOUR PARK

REFEREE: RICHMOND ANTWI

ASSISTANTS: ALI TMUAH BAAH & MUMUNI FUSENI

4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA

DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: LEGON CITIES vs  WAFA

VENUE: EL WAK STADIUM

REFEREE:  EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: PETER DAWSA &  EMMANUEL ARKAIFIE

4TH REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

MATCH COMMISSIONER: AWUDU DZANG

VENUE MEDIA OFFICER: AMA SADIA

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI

DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: RTU  vs   ADUANA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: EMMANUEL ADU QUANSAH

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA &  JASPA ADENYO

4TH REFEREE:  SELORM KPORMEGBE

MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED

DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: BIBIANI GOLDSTARS vs  ELMINA SHARKS

VENUE: BIBIANI DUNS PARK

REFEREE:  FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: FREEMAN AWULOO &  SETH ABUETOR

4TH REFEREE:  MAXWELL HANSON

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASIZ

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING

 

DATE: SUNDAY, MARCH 20, 2022 

MATCH: KING FAISAL vs BEREKUM  CHELSEA

VENUE: BABA YARA STADIUM

REFEREE:  CHARLES BULU

ASSISTANTS:  KOFI NYARKO BEKAE &  ISAAC ASANTE

4TH REFEREE:  SELORM YAO BLESS

MATCH COMMISSIONER:  THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE

DATE: FRIDAY, MARCH  18, 2022 

MATCH: KARELA vs. MEDEAMA

VENUE: CAM PARK

REFEREE:  DANIEL LARYEA

ASSISTANTS:  EMMANUEL DOLAGBANU &  MOHAMMED JIJANI

4TH REFEREE:  FREDRICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

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