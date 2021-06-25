The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 31 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Week 31:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021

MATCH: ELEVEN WONDERS VS BEREKUM CHELSEA – LIVE ON STARTIMES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK - TECHIMAN

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
2. DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: BECHEM UNITED VS MEDEAMA SC

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK - BECHEM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & KOFI NYARKO BEKAE

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
3 DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH:  HEARTS OF OAK VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & PATRICK PAPALA

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
4. DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: INTER ALLIES VS LIBERTY PROFESSIONALS

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: ESOH DOH MORRISON

ASSISTANTS: EMMANUEL DEI & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: MARK SASU
5. DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: ASHANTIGOLD VS WAFA

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & MOHAMMED TIJANI

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
6. DATE: MONDAY, JUNE 28, 2021

MATCH: KARELA VS EBUSUA DWARFS

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX, ELMINA

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: FEEEMAN AWULOO & ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
7.  DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: ADUANA FC VS DREAMS FC

VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & JASPER ADENYO

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
8. DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: ELMINA SHARKS VS GREAT OLYMPICS

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX, ELMINA

REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & EMMANUEL DOLAGBANU

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
9. DATE: MONDAY, JUNE 28, 2021

MATCH: KING FAISAL VS LEGON CITIES – LIVE ON STARTIMES

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: ALEX OSAM & SINTIM MUSAH

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG

The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 31 of the Ghana Premier League.

Below are the Match Officials for Week 31:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021

MATCH: ELEVEN WONDERS VS BEREKUM CHELSEA – LIVE ON STARTIMES

VENUE: OHENE AMEYAW PARK - TECHIMAN

REFEREE: WISEMAN GHANSAH

ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & GILBERT ADOM MENSAH

4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA

MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
2. DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: BECHEM UNITED VS MEDEAMA SC

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK - BECHEM

REFEREE: JULIAN NUNOO

ASSISTANTS: ROLAND ADDY & KOFI NYARKO BEKAE

4TH REFEREE: IMORO OSMAN

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
3 DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH:  HEARTS OF OAK VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: DANIEL LARYEA

ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & PATRICK PAPALA

4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH

MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA

VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
4. DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: INTER ALLIES VS LIBERTY PROFESSIONALS

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: ESOH DOH MORRISON

ASSISTANTS: EMMANUEL DEI & FREDERICK DANFUL

4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI

MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: MARK SASU
5. DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: ASHANTIGOLD VS WAFA

VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & MOHAMMED TIJANI

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH

VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS

GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
6. DATE: MONDAY, JUNE 28, 2021

MATCH: KARELA VS EBUSUA DWARFS

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX, ELMINA

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: FEEEMAN AWULOO & ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
7.  DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: ADUANA FC VS DREAMS FC

VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK

REFEREE: SELORM YAO BLESS

ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & JASPER ADENYO

4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO

MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR

VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG

GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
8. DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021

MATCH: ELMINA SHARKS VS GREAT OLYMPICS

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX, ELMINA

REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI

ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & EMMANUEL DOLAGBANU

4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE

MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE

VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
9. DATE: MONDAY, JUNE 28, 2021

MATCH: KING FAISAL VS LEGON CITIES – LIVE ON STARTIMES

VENUE: TECHIMAN

REFEREE: ANDREWS AWURISA

ASSISTANTS: ALEX OSAM & SINTIM MUSAH

4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH

MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO

VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG