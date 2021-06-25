The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 31 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Week 31:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021
MATCH: ELEVEN WONDERS VS BEREKUM CHELSEA – LIVE ON STARTIMES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK - TECHIMAN
REFEREE: WISEMAN GHANSAH
ASSISTANTS: KOFI KYEI ANDOH & GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: MOSES ABAIDOO MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
|2.
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: BECHEM UNITED VS MEDEAMA SC
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK - BECHEM
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & KOFI NYARKO BEKAE
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH YEBOAH ACHAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|3
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: HEARTS OF OAK VS ASANTE KOTOKO – LIVE ON STARTIMES
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: DANIEL LARYEA
ASSISTANTS: KWASI BROBBEY & PATRICK PAPALA
4TH REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFAH
MATCH COMMISSIONER: ADAM MAKAILA
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND WORLANYO
|4.
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: INTER ALLIES VS LIBERTY PROFESSIONALS
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: ESOH DOH MORRISON
ASSISTANTS: EMMANUEL DEI & FREDERICK DANFUL
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NUNOO
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|5.
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: ASHANTIGOLD VS WAFA
VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE & MOHAMMED TIJANI
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: FELIX ADJETEY SOWAH
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
GFA CAMERAMAN: HERBERT SEMAKOR
|6.
|DATE: MONDAY, JUNE 28, 2021
MATCH: KARELA VS EBUSUA DWARFS
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX, ELMINA
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: FEEEMAN AWULOO & ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: ABDULAI IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|7.
| DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: ADUANA FC VS DREAMS FC
VENUE: NANA AGYEMANG BADU PARK
REFEREE: SELORM YAO BLESS
ASSISTANTS: PROSPER AVINOU & JASPER ADENYO
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISSIONER: MIKE AMEDIOR
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
|8.
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: ELMINA SHARKS VS GREAT OLYMPICS
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX, ELMINA
REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI
ASSISTANTS: EMMANUEL ALLOU TEBSON & EMMANUEL DOLAGBANU
4TH REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
MATCH COMMISSIONER: ANDREW TAMAKLOE
VENUE MEDIA OFFICER: JONATHAN NELSON ACKON
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|9.
|DATE: MONDAY, JUNE 28, 2021
MATCH: KING FAISAL VS LEGON CITIES – LIVE ON STARTIMES
VENUE: TECHIMAN
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: ALEX OSAM & SINTIM MUSAH
4TH REFEREE: MAHAMA EWUNTOMAH
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ANANE FRIMPONG
The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek 31 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Week 31:
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