The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 32 of the Ghana Premier League.
Below are the Match Officials for Week 32:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021
MATCH: ASANTE KOTOKO VS KING FAISAL – LIVE ON MAX TV (STARTIMES)
VENUE: LEN CLAY SPORTS STADIUM - OBUASI
REFEREE:CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH & COURAGE KUEDUFIA
4TH REFEREE: WISEMAN GHANSAH
MATCH COMMISSIONER: ADJIRI BANOR
VENUE MEDIA OFFICER: NUHU ADAMS
|2.
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: DREAMS FC VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: DAWU PARK
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & PASCAL MAWUSI
4TH REFEREE: JULIAN NUNOO
MATCH COMMISSIONER: MIKE NTOW AYEH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ACHORE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|3
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: GREAT OLYMPICS VS ELEVEN WONDERS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM & STEPHEN BALANGUENA
4TH REFEREE: ALFA BA-ADEY
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND ACKUMEY
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
|4.
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH:WAFA VS INTER ALLIES
VENUE: SOGAKOPE
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: RICHARD APPIAH & ERIC NDEBUGRI
4TH REFEREE: OBED DANQUAH
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: TILDA ACORLOR
GFA CAMERAMAN:HERBERT SEMAKOR
|5.
|DATE: SATURDAY, JULY 3, 2021
MATCH: LEGON CITIES VS BECHEM UNITED- LIVE ON MAX TV (STARTIMES)
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: BISMARK APPIAH
ASSISTANTS: FRANCIS BONZIE ARTHUR & HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: MUSAH MUBARICK
MATCH COMMISSIONER: JOHN YAKUBU
VENUE MEDIA OFFICER: DESMOND ACKUMEY
|6.
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: EBUSUA DWARFS VS HEARTS OF OAK- LIVE ON MAX TV (STARTIMES)
VENUE: CAPE COAST STADIUM
REFEREE: BENJAMIN SEFAH
ASSISTANTS: SINTIM MUSAH & BAWA HARUNA
4TH REFEREE: JOSHUA SAMADJI
MATCH COMMISSIONER: PAUL AYAMBA
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
|7.
| DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: MEDEAMA SC VS ELMINA SHARKS
VENUE: TARKWA AKOON PARK
REFEREE: RUSTUM GAMELI SENORGBE
ASSISTANTS: EMMANUEL DEI & KENNETH TWENEBOAH- KODUA
4TH REFEREE: ESO DOH MORRISSON
MATCH COMMISSIONER: GIDIGLO WILLIAMS
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NRUMAH
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|8.
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: LIBERTY PROFESSIONALS VS KARELA UNITED - LIVE ON MAX TV (STARTIMES)
VENUE: RED BULL ARENA
REFEREE: IBRAHIM ABDULAI
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU & ISAAC NYAMEKYE
4TH REFEREE: SELORM YAO BLESS
MATCH COMMISSIONER: ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ACQUAYE
|9.
|DATE: SUNDAY, JULY 4, 2021
MATCH: ADUANA FC VS ASHANTIGOLD
VENUE: NANA AGYEMANG BADU II PARK
REFEREE: ABDUL LATIF ADAARI
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: ANDREW AWURISA
MATCH COMMISSIONER: AWUDU DJANG
VENUE MEDIA OFFICER: VINCENT AMPAABENG
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
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