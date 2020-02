2 hours ago

The Referees Committee has released appointment of officials for match week 10 of the Ghana Premier League.

Below are the officials:

Match: ACCRA HEARTS OF OAK Vs BECHEM UNITED Refeee: Bernard Dumfeh Asst 1: Tijani Mohammed Asst2: Alex Osam 4th Ref: Gabriel Opoku Arhin M/C: Abaidoo Mensah

Match: BREKUM CHELSEA Vs INTER ALLIES Refeee: Frederick Samena Asst 1: Thomas Ngimindieye Asst2: Francis Bonzie Arthur 4th Ref: Abdul Latif Qadir M/C: Mark Koudua

Match: ASANTE KOTOKO Vs ASHANTIGOLD Refeee: Daniel Laryea Asst 1: Paul Atimaka Asst2: Emmanuel Allou Tebson 4th Ref: Maxwell Hanson M/C: A.S Seidu

Match: EBUSUA DWARFS Vs KARELA UNITED Refeee: Ali Musah Asst 1: Courage Kuedufa Asst2: Augustine Suglo Dakurah 4th Ref: Alphonso Atiapa M/C: Frank Denakpor

Match: ELEVEN WONDERS Vs KING FAISAL Refeee: Eric Sefah Antwi Asst 1: Ali Timuah Baah Asst2: Halilu Alhassan 4th Ref: Jones Akubiem M/C: Awudu Djan

Match: MEDEAMA Vs ELMINA SHARKS Refeee:Eric Owusu Prempeh Asst 1: Isaac Nyamekye Asst2: Roland Addy 4th Ref: Christopher Asante M/C: Nana Opare Akufu

Match: LIBERTY PROFESSIONALS Vs ADUANA STARS Refeee: Martin Akudzi Asst 1: Gilbert Adom Mensah Asst2: Stephen Balanguena 4th Ref: Joshua Samadji M/C: Joseph Yebour Acheampong

Match: LEGON CITIES Vs GREAT OLYMPICS Refeee: Rustum Senorgbe Asst 1: Paul Dosu Asst2: Richard Appiah 4th Ref: Bismark Appiah M/C: Agyiri Bannor

Match: WAFA Vs DREAMS FC Refeee: Patrick Okyere Asst 1: Kwasi Acheampong Brobbey Asst2: Emmanuel Dolagbanu 4th Ref: Benjamin K. Sefa M/C: Collins Adu Yebour