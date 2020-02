1 hour ago

Kevin-Prince Boateng moved to Besiktas Istanbul on loan until the end of the season from Italian Serie A side Fiorentina.

The Turkish first division is already his 13th club in his 16 year professional career and he joins the ultimate journeyman list of players who have moved clubs more than 10 times.

He joins the likes Nicholas Anelka,Zlatran Ibrahimovic, Eidur Gudjohnsen and Uruguayan Sebastien Abreu which I think most Ghanaian will remeber but not so fondly as he scored the lasst spot kick trhat prevent Ghana from making a historic World Cup semi final appearance.

But there are even bigger migratory birds than the former Ghanaian international.

GELSON FERNANDES - 10 CLUBS: Sion, Manchester City, Saint-Etienne, Chievo, Leicester City, Udinese, Sporting Lisbon, SC Freiburg, Stade Rennes, Eintracht Frankfurt.

ROMARIO - 10 CLUBS: Vasco da Gama, PSV Eindhoven, FC Barcelona, ​​Flamengo, Valencia CF, Fluminense, Al Sadd, Miami FC, Adelaide United, America Football Club.

JAN SIMAK - 11 CLUBS: FK Chmel Blsany, Hannover 96, Bayer Leverkusen, Sparta Prague, Carl Zeiss Jena, VfB Stuttgart, Mainz 05, FC MAS Taborsko, Bohemians Prague, SK Dynamo Ceske Budejovice, USV Atzenbrugg-Heiligeneich, TJ Sokol Horni Jiretin ,

ZE ROBERTO - 11 CLUBS: Portuguesa, Real Madrid, Flamengo, Bayer Leverkusen, FC Bayern Munich, Club Nacional de Football, FC Santos, Hamburger SV, Al-Gharafa, Gremio, Palmeiras.

ROBBIE KEANE - 11 CLUBS: Wolverhampton Wanderers, Coventry City, Inter Milan, Leeds United, Tottenham Hotspur, Liverpool FC, Celtic Glasgow, West Ham United, LA Galaxy, Aston Villa, Atletico de Kolkata.

ZLATAN IBRAHIMOVIC - 11 CLUBS: Malmo Abi, FBK Balkan, Malmo FF, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, FC Barcelona, ​​AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy

ANDY COLE - 12 CLUBS: FC Arsenal, FC Fulham, Bristol City, Newcastle United, Manchester United, Blackburn Rovers, Manchester City, FC Portsmouth, Birmingham City, AFC Sunderland, FC Burnley, Nottingham Forest

NICOLAS ANELKA - 12 CLUBS: Paris Saint-Germain, FC Arsenal, Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City, Fenerbahce Istanbul, Bolton Wanderers, FC Chelsea, Shanghai Shenhua, Juventus, West Bromwich Albion, Mumbai City.

KEVIN-PRINCE BOATENG - 13 CLUBS: Hertha BSC, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, FC Portsmouth, CFC Genua, AC Mailand, Schalke 04, UD Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo Calcio, FC Barcelona, AC Florenz, Besiktas Istanbul.

CHRISTIAN VIERI - 13 CLUBS: FC Turin, AC Pisa, Ravenna, Unione Venezia, Atalanta Bergamo, Juventus, Atletico Madrid, Lazio Rom, Inter Mailand, AC Mailand, AS Monaco, Sampdoria, AC Florenz.

ROMAN WALLNER - 14 CLUBS: SK Sturm, SK Rapid, Hannover 96, Admira, Austria Wien, Falkirk FC, Hamilton Academical, Apollon Kalamarias, Skoda Xanthi, LASK, RB Salzburg, RB Leipzig, Wacker Innsbruck, SV Grödig

RIVALDO - 14 CLUBS: Paulista FC, Santa Cruz, Mogi Mirim, Corinthians, Palmeiras, Deportivo La Coruna, FC Barcelona, AC Milan, Cruzeiro, Olympiakos Piräus, AEK Athen, FC Bunyodkor, Kabuscorp Palanca, Sao Caetano.

ALEXANDER MANNINGER - 14 CLUBS: SV Austria Salzburg, Vorwärts Steyr, Grazer AK, FC Arsenal, AC Florenz, Espanyol Barcelona, FC Turin, FC Bologna, AC Siena, Red Bull Salzburg, Udinese Calcio, Juventus, FC Augsburg, FC Liverpool.

EIDUR GUDJOHNSEN - 15 CLUBS: Valur, PSV Eindhoven, KR Reykjavik, Bolton Wanderers, FC Chelsea, FC Barcelona, AS Monaco, Tottenham Hotspur, Stoke City, FC Fulham, AEK Athen, Cercle Brügge, Club Brügge, Shijiazhuang Ever Bright, Molde.

LUCA TONI - 15 VEREINE: FC Modena, FC Empoli, US Fiorenzuola, AS Lodigiani, FCB Treviso, Vicenza Calcio, Brescia Calcio, US Palermo, AC Florenz, FC Bayern München, AS Rom, CFC Genua, Juventus, Al-Nasr, Hellas Verona.

ANSGAR BRINKMANN - 15 VEREINE: VfL Osnabrück, Preußen Münster, Mainz 05, FC Gütersloh, SC Verl, BV Cloppenburg, Eintracht Frankfurt, TeBe Berlin, Arminia Bielefeld, VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld, LR Ahlen, FC Kärnten, Dynamo Dresden, TSV Juist.

MARCUS BENT - 15 CLUBS: Brentford, Crystal Palace, Port Vale FC, Sheffield United, Blackburn, Ipswich Town, Leicester City, FC Everton, Charlton, Wigan Athletic, Birmingham, Middlesbrough, Queens Park, Wolverhampton, Mitra Kukar.

LUTZ PFANNENSTIEL – 25 CLUBS: u.a. 1. FC Kötzing, Penang FA, FC Wimbledon, Nottingham Forest, Orlando Pirates, Sembawang Rangers, Wacker Burghausen, Geylang United, Calgary Mustangs, Vancouver Whitecaps, Flekkeroy IL, SC Friedland, Ramblers FC

SEBASTIAN ABREU – 29 CLUBS: u.a. San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America, Monterrey, River Plate, Beitar Jerusalem, Real Sociedad, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Sol de America, Santa Tecla, Central Espanol

JOHN BURRIDGE – 29 CLUBS: u.a. Blackpool, Aston Villa, Southend United, Crystal Palace, QPR, Wolverhampton, Derby County, Sheffield United, FC Southhampton, Newcastle, Hibernian FC, Workington AFC, Aberdeen, Dumbarton, Falkirk, Manchester City