The Ghana Premier League transfer window was officially closed at midnight on Monday, 22nd August 2022.

There was a lot of business done by teams in Ghana's elite division as players changed clubs ahead of the 2022/2023 season.

League champions Asante Kotoko were among the busiest clubs as they signed thirteen players whiles Hearts of Oak also completed deals for eleven players.

Medeama SC signed the most players as they signed as many as 16 players for the 2022/23 season.

Below are the purchases made by clubs:

Accra Lions (1)

Dennis Votere

Aduana Stars (12)

Yaw Ansah Fufro

Elvis Opoku

Sadat Monah

Isaac Mintah

Solomon Aboagye

Stephen Anorkye Badu

Charles Mensah

Nelson Sakhitey

Douglas Owusu Ansah

Bright Enchil

Sani Abdulai

Justus Torsutsey

Asante Kotoko (13)

Steven Dese Mukwala

Sheriff Mohammed

Frederick Asare

Moise Pouaty

Enoch Morrison

Thomas Pele

Rocky Dwamena

Ernest Osei Poku

Serge Zeze Eric

John Tedeku

Nicholas Mensah

Shadrach Addo

Nicholas Osei Bonsu

Bechem United (5)

Franck Priso

Seth Kwadwo

Andrews Appiah

Tenlep Yapy Gabriel

Andy Kumi Francis

Berekum Chelsea (8)

Kojo Antwi

Clenn Afful

Kalou Ouattarra

Michael Owusu

Emmanuel Adu

Yaw Dankwa

Felix Lamptey

Pandrous Kusi

Bibiani Goldstars (5)

Atta Kusi

Ibrahim Laar

Kofi Baah

Mawuli Wayo

Muntari Shafiq

Dreams FC (2)

Charles Owusu

Lord Bawa Martey

Great Olympics (2)

Emmanuel Agyemang Badu

Michael Yeboah

Hearts of Oak (12)

Konadu Yiadom

Yassan Ouatching

Zakaria Yakubu

Junior Kaaba

Eric Ofori Antwi

Wisdom Bumekpor

Eric Esso

Faisal Adam Billey

Prince Kwesi Darmang

Maxwell Abbey Quaye

Marvin Owusu

Jonathan Danso

Karela United (3)

Joseph Dinku

Enock Agblenyo

Evans Adomako

King Faisal (7)

Abednego Tetteh

Godfred Asiamah

Suraj Ibrahim

Joseph Dwomoh

Abdulai Ibrahim

Jeremiah Allotey

Perry Addison Rockson

Kotoku Royals (4)

Abdul Nasiru Mohammed

Ferdinand Sabi Acquah

Tahir Mensah

Kwabena Wilson

Legon Cities (1)

Kofi Kordzi

Medeama SC (16)

Anastasius Satuh

Clement Essien

Rashid Yussif

Ahmed Bassey

Kader Bouabre

Hafiz Mohammed

Derrick Fordjour

Kofi Mensah

Kwadwo Amoako

Frank Boateng

Hans Kwofie

Benjamin Ofori Boateng

Manuel Martey

Ishmael Hammond

Joshua Agyemang

Appiah Kubi

Nsoatreman FC (8)

Sere Mamadou

Richard Akrofi

Daniel Atagzawu

Baba Mahama

Amos Yeboah

Traore Faycal

Frederick Boateng

Martin Antwi

Real Tamale United (8)

Abdul Manaf Umar

Sibdou Abdul Gafar

Suleimana Abdul Zubeiru

George Wirenkyi

Hafiz Adams

Michael Dapaah

Alidu Namhan

Issa Huzeifa

Samartex FC (8)

Larry Sumaila Ibrahim

Richard Baidoo

Kofi Baah

Emmanuel Acquah

Emmanuel Keyekeh

Gabriel Bonnah

Seidu Abubakar

Frederick Ansah Botchway

Tamale City (7)

Ibrahim Sannah Mohammed

Israel Kologni

Joseph Kwakye

Osei Akoto

Issah Nyabila

Liventius Attur