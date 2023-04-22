The Access Bank Division One League continues this weekend at matches venues in the three zones across the country.
The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 14.
Below are the Match Officials for Matchweek 14:
|No.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|ZONE ONE
|1.
|DATE: FRIDAY,23RD FEBRUARY,2024
MATCH: VICTORY CLUB VS TAMALE CITY
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL-SALEM and HENRY ESSEL
4TH REFEREE: OLIVER TETTEH
MATCH COMMISSIONER: ANVIE MARIFAWIE
VENUE MEDIA OFFICER:OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|2.
| DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: MAANA VS TECHIMAN HEROES
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: MATTEW ATUAH
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSAH and GEORGE A. AKISBOKA
4TH REFEREE: ALBERT NSOR ADOOR
MATCH COMMISSIONER: SULEMANA SALISU
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERMAN: SAMUEL DZIMADO
|3.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: STEADFAST VS NORTHERN CITY
VENUE: WALE WALE ASTRO TURF
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE and VITUS MAKAPIER PUTTERU
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: THOMAS NGMINDIEYE
VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA JOSEPH
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|4.
|DATE: SATURDAY,24 FEBRUARY,2024
MATCH: WA POWER VS WA SUNTAA
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: ERIC ODONKOR
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED and MOHAMMED ALHASAAN
4TH REFEREE: SULEMANA LATIF
MATCH COMMISSIONER: SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|5.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: DEBIBI UNITED VS BA UNITED
VENUE: DEBIBI PRESBY PARK
REFEREE: FRANCIS ESHAW BOAFO
ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU and ABDUL MAJEED EFFA
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN YAKIN
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|ZONE ONE B
|6.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: MIGHTY ROYALS VS ELEVEN WONDERS
VENUE: ADEHYIMAN PARK
REFEREE: MORO IDDRISU
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBILLA and KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: NATHAN ANAFO
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: GODFRED KOOMSON
GFA CAMERAMAN: ENOCH ASANTE SIAW
|7.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: BAFFOUR SOCCER ACADEMY VS BEREKUM CITY
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK
REFEREE: CLEMENT K. NKUAH
ASSISTANTS: ABRAHAM KYEREMANTENG and SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: WUTTIRURAH HERBERT HAMZA
MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: REINDORF OPOKU
|8.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: LIBERTY YOUTH VS YOUNG APOSTLES
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: NYABILE MAHAMUDU IBRAHIM
ASSISTANTS: ROBERT ADUKU SUNDAY and EMMANUEL AKANDEE
4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
MATCH COMMISSIONER: NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|ZONE TWO
|9.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: ROSPACK VS DWARFS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUUGULLO and PAUL DEYEGBE
4TH REFEREE: ALPHONSO ATTAPAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|10.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY, 2024
MATCH: SEFWI ALL STAR’S VS SOCCER INTELLECTUALS
VENUE: ASAFO RAMOS PARK
REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR and MARVELIOUS AMEDIOLE
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTUS ADJEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK ASANTE
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|11.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: KING FAISAL VS HOLY STARS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU and SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
MATCH COMMISSIONER: GODFRED AMOAKO ATTA
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|12.
|DATE: SATURDAY,24 FEBRUARY,2024
MATCH: YOUNG RED BULL VS FUTURE STARS
VENUE: ROBERT MENSAH PARK
REFEREE: CORNELIUS N.M. NETTEY(CAPT)
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE and EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: DR. PERIGRINE PEARCE-PEARSON
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|13.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: ALL BLACKS VS SKYY FC
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: BONOMA TORDA BASHIRU and ALBERT QUAINOO
4TH REFEREE: MATTHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: AGYEMAN DUAH
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|14.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: PAC ACADEMY VS SHARKS
VENUE: MOHAMMED KAMIL ARENA
REFEREE: YAHYA IBRAHIM
ASSISTANTS: BAWA HARUNA and YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL AMONOO MONEY
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|15.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: ASEKEM VS NEW EDUBIASE
VENUE: BEPOSO MINI STADUIM
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: JASPER ADENYO and SHERIFF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: DAVID PARKER
MATCH COMMISSIONER: ABUKARI MUSTAPHA
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|16.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: VIPERS VS NZEMA KOTOKO - LIVE MATCH
VENUE: ROBERT MENSAH PARK
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: DAVID ADDICO and BARNABAS AMENYO
4TH REFEREE: HASHIMIWU ISSIFU
MATCH COMMISSIONER: CHARLES KWESI AIDOO
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|ZONE THREE
|17.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: KINGS PALACE VS NANIA
VENUE: AKOTEX PARK
REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO and BILL ODARTEI WELLINGTON
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: CAESAR HEH FRANKLIN
GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO
|18.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: AKATSI ALL STAR’S VS KOFIRIDUA SEMPER FI
VENUE: AKATSICO PARK
REFEREE: KWADZO APPIAH NYARKO
ASSISTANTS: JOHN ANSAH and MUSAH M. BASHIRU
4TH REFEREE: WILLIAM AGBONI
MATCH COMMISSIONER: ALEX TETTEH ODONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|19.
|DATE: FRIDAY,23RD FEBRUARY,2024
MATCH: ATTRAM DE VISSER VS KOTOKU ROYALS
VENUE: TEMA SPORTS STADUIM
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: BABAVI NGORLI ESO and JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: ISAAC SODJONO EFFAH
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|20.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: SUSUBIRIBI VS HOHOE UTD
VENUE: AKYEM OLD TAFO ROVERS PARK
REFEREE: JONAH ATIMBISA APIENRADEK
ASSISTANTS: JASPER ROBINSON and FRANCIS OBOH
4TH REFEREE: DERRICK COMMEY
MATCH COMMISSIONER: MENSAH BEDIAKO
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|21.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: HOME STARS VS NA GOD
VENUE: HO SPORTS STADUIM
REFEREE: COURAGE AMPOFO
ASSISTANTS: ISAAC NYARKO and PATRICK APPIAH KODUA
4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO
VENUE MEDIA OFFICER: SAMUEL AGBATI
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
|22.
|DATE: SUNDAY, 25TH FEBRUARY,2024
MATCH: UNCLE T VS VISION
VENUE: FRED CRENSTIL PARK
REFEREE: GEORGE SODJONU EFFAH
ASSISTANTS: WISDOM TEYE and YAHYA A. MENSAH
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|23.
|DATE: SATURDAY,24 FEBRUARY,2024
MATCH: GOLDEN KICKS VS STILL BELIEVE - LIVE MATCH
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: GODFRED KEGYAN
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR and GEORGE FIALESEPE
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|24.
|DATE: SATURDAY,24 FEBRUARY,2024
MATCH: OKWAWU UNITED VS ACCRA ATHLETIC
VENUE: AKYEM OLD TAFO ROVERS PARK
REFEREE: EMMANUEL ODOOM
ASSISTANTS: MARY TEI and MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: AKWASI ANANE APPIAH
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
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