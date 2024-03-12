The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 17 of the Access Bank Division One League midweek games.

Below are the Match Officials:

DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH. VICTORY CLUB VS WA SUNTAA

VENUE: WENCHI STADIUM

REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

ASSISTANTS: PAUL ADUKO AND YAKUBU ABDUL RAHMAN

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: PATRICK OSAE – LARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL MUMIN

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
DATE: TUESDAY, MARCH 12, 2024 – 10:00AM 

MATCH: WA POWER VS STEADFAST

VENUE: WA STADIUM

REFEREE. OLIVER TETTEH

ASSISTANTS: GEORGE A. AKISBOKA AND ERNEST AWINBIRE AYAMGA

4TH REFEREE: NATHAN ANAFO

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: TUESDAY, MARCH 12, 2024-3:00PM 

MATCH: MAANA VS TAMALE CITY

VENUE: MALIK JABIR STADIUM

REFEREE: MATHEW ATTUAH

ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND ROBERT ADUKO SUNDAY

4TH REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: ISAAKA ABDUL ANAS

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: TECHIMAN HEROES VS NOTHERN CITY

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: WUTTIRIRAH HERBET HAMZA

ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL – SALAM AND IDDRISU ISSAHAKU

4TH REFEREE: SIELA MAHAMA ADAMS

MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: BAFFOUR SOCCER ACADEMY VS BA UNITED – LIVE MATCH

VENUE: NANA KORANMANSA PARK

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE AND PATRICIA KYERAA

4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU

MATCH COMMISSIONER. ARTHUR MANFRED

VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: DEBIBI UTD VS MIGHTY ROYALS

VENUE: DEBIBI PRESBY PARK

REFEREE: MATHEW AYISU

ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED  AND MOHAMMED ALHASSAN

4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANTENG

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
DATE: THURSDAY, MARCH 14, 2024 

MATCH: LIBERTY YOUTH VS BEREKUM CITY

VENUE: OHENE AMEYAW STADIUM

REFEREE: DANIEL OTENG

ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM AND HENRY ESSEL

4TH REFEREE. SULEMAN LATIF

MATCH COMMISSIONER: KWESI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
DATE: THURSDAY, MARCH 14, 2024 

MATCH: YOUNG APOSTLES VS ELEVEN WONDERS

VENUE : WENCHI STADIUM

REFEREE. IDDRISU UMAR

ASSISTANTS. ABDUL RAHAMAN ABUGBILLA AND SEIDU ABDULAI

4 TH REFEREE. YAHYA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER. ABUKARI MUSTAPHA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL MUMIN

GFA CAMERA MAN:EDWARD KARIKARI

 
DATE: THURSDAY, MARCH 14, 2024 

MATCH: YOUNG REDBULL VS SHARKS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: KWADWO APPIAH – NYARKO

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND MARY TEI

4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM

MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: DWARFS VS FUTURE STARS

VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH   AND SALIFU IBRAHIM BABA

4TH REFEREE: DAVID PARKER

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: ASEKEM VS NZEMA KOTOKO

VENUE: BEPOSO MINI STADIUM

REFEREE: JOSEPH PIMPONG

ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU AND VITU MAAKAPIEK PUTITRU

4TH REFEREE: ALBERT GYABAAH YEBOAH

MATCH COMMISSIONER. RICHARD GYABAAH YEBOAH

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: ALL BLACKS VS HOLY STARS

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: SELORM KPORMEGBE

ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND YAYHA ASHIKWEI MENSAH

4TH REFEREE: ANGEL ELISHA

MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: MARK SASU
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS SKYY FC

VENUE: EDUYAW ASASAN PARK

REFEREE: ERIC ODONKOR

ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU AND JOHN NYAVOR

4TH REFEREE: GOERGE SODJONU EFFAH

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: KING FIASAL VS SEFWI ALLSTARS

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND SAMUEL OWUSU

4TH REFEREE: MORO IDDRISU

MATCH COMMISSIONER: ISAAC SODJONU TETTEH

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: PAC ACADEMY VS VIPERS

VENUE: MOHAMMED KAMIL PARK

REFEREE: CAPT. CORNELIUS NETTEY

ASSISTANTS: FESTUS N. NGBANGNAN AND PAUL DEYEGBE

4TH REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: ROSPACK VS NEW EDUBIASE

VENUE: AKOON PARK

REFEREE: ALBERT AZANTILON

ASSISTANTS:  MARVELOUS AMEDIOLE AND JOSHUA AGBO

4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ACQUAH ESHUN

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: STILL BELIEVE VS ACCRA ATHLETIC

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR AND MOSES AMEGBETOR

4TH REFEREE: DERRICK COMMEY

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER TETTEH ODONKOR

VENUE MEDIA OFFICER:  DAVIES CLOTTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: GOLDEN KICKS VS KDUA SEMPER FI

VENUE: TUBA ASTRO TURF

REFEREE: ESO DOH MORRISON

ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO AND WISDOM TEFE

4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

MATCH COMMISSIONER: AGYMAN DUA

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: THURSDAY, MARCH 14, 2024 

MATCH: OKWAHU UTD VS HOHOE UTD

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: FELIX AGBOZO

ASSISTANTS: PATRICK PETER OSEI AND ISAAC NYARKO

4TH REFEREE: JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER. SAMUEL ANNOR

VENUE MEDIA OFFICER ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: UNCLE T VS KINGS PALACE

VENUE: FRED CRENTSIL PARK

REFEREE: FREDERICK SAMENA

ASSISTANTS: JAMES AINOOSON AND FELIX APULA

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: AKATSI ALL STARS VS KOTOKU ROYALS

VENUE: AKATISCO

REFEREE: MAALE IMGERDE IRENE

ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND BILL ODARTEY WELLINGTON

4TH REFEREE: WILLIAM AGBOVI

MATCH COMMISSIONER. SAMUEL ABBEY

VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: SUSUBRIBI VS ATTRAM BE VISSER

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE. COURAGE AMPOFO

ASSISTANTS: ALHASSAN AMPOFO AND BONOMIA TORDIA BASHIRU

4TH REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH

MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH. NANIA FC VS NA GOD FC

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: EDWIN ANNAN

ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND GEORGE FIALESEPE

4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH

MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH BEDIAKO

VENUE MEDIA OFFICER:  GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024 

MATCH: HOME STARS VS VISION FC

VENUE: HO SPORTS STADIUM

REFEREE: ALPHONSO ATIAPOH

ASSISTANTS: ALBERT QUAINOO AND FRANCIS OBOH

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

MATCH COMMISSIONER: DENNIS OWARE

VENUE MEDIA OFFICER: SAMUEL AGBATI

GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED