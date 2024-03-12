The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 17 of the Access Bank Division One League midweek games.
Below are the Match Officials:
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH. VICTORY CLUB VS WA SUNTAA
VENUE: WENCHI STADIUM
REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
ASSISTANTS: PAUL ADUKO AND YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: PATRICK OSAE – LARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL MUMIN
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|DATE: TUESDAY, MARCH 12, 2024 – 10:00AM
MATCH: WA POWER VS STEADFAST
VENUE: WA STADIUM
REFEREE. OLIVER TETTEH
ASSISTANTS: GEORGE A. AKISBOKA AND ERNEST AWINBIRE AYAMGA
4TH REFEREE: NATHAN ANAFO
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: TUESDAY, MARCH 12, 2024-3:00PM
MATCH: MAANA VS TAMALE CITY
VENUE: MALIK JABIR STADIUM
REFEREE: MATHEW ATTUAH
ASSISTANTS: BAWA HARUNA AND ROBERT ADUKO SUNDAY
4TH REFEREE: NYAABILE MAHAMUDU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: ISAAKA ABDUL ANAS
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: TECHIMAN HEROES VS NOTHERN CITY
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: WUTTIRIRAH HERBET HAMZA
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL – SALAM AND IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFEREE: SIELA MAHAMA ADAMS
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: BAFFOUR SOCCER ACADEMY VS BA UNITED – LIVE MATCH
VENUE: NANA KORANMANSA PARK
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE AND PATRICIA KYERAA
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER. ARTHUR MANFRED
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: DEBIBI UTD VS MIGHTY ROYALS
VENUE: DEBIBI PRESBY PARK
REFEREE: MATHEW AYISU
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED AND MOHAMMED ALHASSAN
4TH REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANTENG
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL ANAFO
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|DATE: THURSDAY, MARCH 14, 2024
MATCH: LIBERTY YOUTH VS BEREKUM CITY
VENUE: OHENE AMEYAW STADIUM
REFEREE: DANIEL OTENG
ASSISTANTS: GEORGE OWUSU AMPONSEM AND HENRY ESSEL
4TH REFEREE. SULEMAN LATIF
MATCH COMMISSIONER: KWESI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|DATE: THURSDAY, MARCH 14, 2024
MATCH: YOUNG APOSTLES VS ELEVEN WONDERS
VENUE : WENCHI STADIUM
REFEREE. IDDRISU UMAR
ASSISTANTS. ABDUL RAHAMAN ABUGBILLA AND SEIDU ABDULAI
4 TH REFEREE. YAHYA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER. ABUKARI MUSTAPHA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL MUMIN
GFA CAMERA MAN:EDWARD KARIKARI
|DATE: THURSDAY, MARCH 14, 2024
MATCH: YOUNG REDBULL VS SHARKS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: KWADWO APPIAH – NYARKO
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND MARY TEI
4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: DWARFS VS FUTURE STARS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH AND SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: DAVID PARKER
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: ASEKEM VS NZEMA KOTOKO
VENUE: BEPOSO MINI STADIUM
REFEREE: JOSEPH PIMPONG
ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU AND VITU MAAKAPIEK PUTITRU
4TH REFEREE: ALBERT GYABAAH YEBOAH
MATCH COMMISSIONER. RICHARD GYABAAH YEBOAH
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: ALL BLACKS VS HOLY STARS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: SELORM KPORMEGBE
ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND YAYHA ASHIKWEI MENSAH
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: DAWSON AMOAH
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARK SASU
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS SKYY FC
VENUE: EDUYAW ASASAN PARK
REFEREE: ERIC ODONKOR
ASSISTANTS: EMMANUEL OPOKU AND JOHN NYAVOR
4TH REFEREE: GOERGE SODJONU EFFAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: KING FIASAL VS SEFWI ALLSTARS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE AND SAMUEL OWUSU
4TH REFEREE: MORO IDDRISU
MATCH COMMISSIONER: ISAAC SODJONU TETTEH
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: PAC ACADEMY VS VIPERS
VENUE: MOHAMMED KAMIL PARK
REFEREE: CAPT. CORNELIUS NETTEY
ASSISTANTS: FESTUS N. NGBANGNAN AND PAUL DEYEGBE
4TH REFEREE: BENEDICT OPPONG ANANE
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL AMEWONYE
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: ROSPACK VS NEW EDUBIASE
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: ALBERT AZANTILON
ASSISTANTS: MARVELOUS AMEDIOLE AND JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ACQUAH ESHUN
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: STILL BELIEVE VS ACCRA ATHLETIC
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR AND MOSES AMEGBETOR
4TH REFEREE: DERRICK COMMEY
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER TETTEH ODONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: GOLDEN KICKS VS KDUA SEMPER FI
VENUE: TUBA ASTRO TURF
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO AND WISDOM TEFE
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: AGYMAN DUA
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: THURSDAY, MARCH 14, 2024
MATCH: OKWAHU UTD VS HOHOE UTD
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: FELIX AGBOZO
ASSISTANTS: PATRICK PETER OSEI AND ISAAC NYARKO
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER. SAMUEL ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: UNCLE T VS KINGS PALACE
VENUE: FRED CRENTSIL PARK
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: JAMES AINOOSON AND FELIX APULA
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: AKATSI ALL STARS VS KOTOKU ROYALS
VENUE: AKATISCO
REFEREE: MAALE IMGERDE IRENE
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND BILL ODARTEY WELLINGTON
4TH REFEREE: WILLIAM AGBOVI
MATCH COMMISSIONER. SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: SUSUBRIBI VS ATTRAM BE VISSER
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE. COURAGE AMPOFO
ASSISTANTS: ALHASSAN AMPOFO AND BONOMIA TORDIA BASHIRU
4TH REFEREE: PRINCE OKOTO NTIAMOAH
MATCH COMMISSIONER: EUGENE AKORNOR
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH. NANIA FC VS NA GOD FC
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: EDWIN ANNAN
ASSISTANTS: BLESS AWADZI AND GEORGE FIALESEPE
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|DATE: WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
MATCH: HOME STARS VS VISION FC
VENUE: HO SPORTS STADIUM
REFEREE: ALPHONSO ATIAPOH
ASSISTANTS: ALBERT QUAINOO AND FRANCIS OBOH
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: DENNIS OWARE
VENUE MEDIA OFFICER: SAMUEL AGBATI
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
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