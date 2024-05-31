The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 29 of the Access Bank Division One League.
Below are the Match Officials:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: FUTURE STARS VS YOUNG REDBULL
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND MUMUNI FUSEINI
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLECTHER
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: NEW EDUBIASE VS ASEKEM
VENUE: LEN CLAY STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN AND HALILU ALHASSAN
4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU
MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS SEFWI ALL STARS
VENUE: EDUYAW ASASAN PARK
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUUGULLO AND BARNABAS AMENYO
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER TETTEH ODONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: DWARFS VS ROSPACK
VENUE: ROBERT MENSAH PARK
REFEREE: MORO IDDRISU
ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR AND BILL ODARTEI WELLINGTON
4TH REFEREE: DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: HOLY STARS VS KING FAISAL
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: DAVID ADDANEY
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND ALBERT QUAINOO
4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
MATCH COMMISSIONER: GODFRED AMOAKO ATTA
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: NZEMA KOTOKO VS VIPERS
VENUE: AMPAIN AAK II SPORTS ARENA
REFEREE: ABDUL LATIF QADIR
ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU AND MARVELLOUS AMEDIOLE
4TH REFEREE: KWADWO APPIAH
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ADJEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: SKYY VS ALL BLACKS
VENUE: ST MARTINS PARK
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE AND EMMNAUEL OPOKU
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISSIONER: GABRIEL NKUM
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: SHARKS VS PAC ACADEMY
VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX
REFEREE: PRINCE OKOTO NTIM
ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR AND YAHYA ASHEIKWEI MENSAH
4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA
MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER
VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|ZONE 3
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: KOTOKU ROYALS VS ATTRAM DE VISSER
VENUE: AKIM ODA SPORTS STADIUM
REFEREE: FRANCIS ANKRAH
ASSISTANTS: BONOMIA TORDIA BASHIRU AND KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: NA GOD VS HOME STARS
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: DR. IMORO OSMAN
ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND SALIFU IBRAHIM BABA
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: VISION VS UNCLE T
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: ISAAC DUODU AND AUGUSTINE AFFUL
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEK KPAB
|DATE: FRIDAY, MAY 31, 2024
MATCH: ACCRA ATHLETIC VS OKWAWU UNITED
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: MONDAY, JUNE 3, 2024
MATCH: STILL BELIEVE VS GOLDEN KICK
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: ALEX OSAM AND JOSHUA AGBO
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO
VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|DATE: SATURDAY, JUNE 1, 2024
MATCH: K’DUA SEMPER FI VS AKATSI ALL STARS
VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND FESTUS N. NBANGNAN
4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024
MATCH: HOHOE UNITED VS SUSUBIRIBI
VENUE: HOHOE SPORTS STADIUM
REFEREE: MOHAMMED MISBAOU
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND PATRICK APPIAH KODUA
4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ASARE
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
|DATE: SATURDAY, JUNE 1, 2024
MATCH: FC NANIA VS KINGS PALACE
VENUE: TEMA SPORTS STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: MARY TEI AND JAMES OSAFO
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO
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