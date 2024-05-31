The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 29 of the Access Bank Division One League.

Below are the Match Officials:

REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: FUTURE STARS VS YOUNG REDBULL

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN

ASSISTANTS: PATRICIA KYERAA AND MUMUNI FUSEINI

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: MICHEAL FLECTHER

VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: NEW EDUBIASE VS ASEKEM

VENUE: LEN CLAY STADIUM

REFEREE: JACOB ADUNTERA

ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN AND HALILU ALHASSAN

4TH REFEREE: BARIKISU SALIFU

MATCH COMMISSIONER: RICHARD OSEI YAW

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS SEFWI ALL STARS

VENUE: EDUYAW ASASAN PARK

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI GRUUGULLO AND BARNABAS AMENYO

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER TETTEH ODONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: DWARFS VS ROSPACK

VENUE: ROBERT MENSAH PARK

REFEREE: MORO IDDRISU

ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR AND BILL ODARTEI WELLINGTON

4TH REFEREE: DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO

VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: HOLY STARS VS KING FAISAL

VENUE:  CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: DAVID ADDANEY

ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND ALBERT QUAINOO

4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

MATCH COMMISSIONER: GODFRED AMOAKO ATTA

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: NZEMA KOTOKO VS VIPERS

VENUE: AMPAIN AAK II SPORTS ARENA

REFEREE: ABDUL LATIF QADIR

ASSISTANTS: EMMANUEL ASIEDU AND MARVELLOUS AMEDIOLE

4TH REFEREE: KWADWO APPIAH

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ADJEI KANE

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: SKYY VS ALL BLACKS

VENUE: ST MARTINS PARK

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE AND EMMNAUEL OPOKU

4TH REFEREE: ERIC ODONKOR

MATCH COMMISSIONER: GABRIEL NKUM

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: SHARKS VS PAC ACADEMY

VENUE: NDUOM SPORTS COMPLEX

REFEREE: PRINCE OKOTO NTIM

ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR AND YAHYA ASHEIKWEI MENSAH

4TH REFEREE: FREDERICK SAMENA

MATCH COMMISSIONER: ABDUL KARIM OLIVER

VENUE MEDIA OFFICER: GIDEON KOOMSON

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
ZONE 3
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: KOTOKU ROYALS VS ATTRAM DE VISSER

VENUE: AKIM ODA SPORTS STADIUM

REFEREE:  FRANCIS ANKRAH

ASSISTANTS: BONOMIA TORDIA BASHIRU AND KWADZO AFETORGBOR

4TH REFEREE: ALBERT AZANTILOW

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM GIDIGLO

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: NA GOD VS HOME STARS

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: DR. IMORO OSMAN

ASSISTANTS: FREDERICK DANFUL AND SALIFU IBRAHIM BABA

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYASI

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: VISION VS UNCLE T

VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS STADIUM

REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: ISAAC DUODU AND AUGUSTINE AFFUL

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

GFA CAMERAMAN: EMMANUEK KPAB
DATE: FRIDAY, MAY 31, 2024 

MATCH: ACCRA ATHLETIC VS OKWAWU UNITED

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND IDDRISU ISSAHAKU

4TH REFEREE: ALPHONSO ATIAPA

MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: MONDAY, JUNE 3, 2024 

MATCH: STILL BELIEVE VS GOLDEN KICK

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: MAXWELL OWUSU

ASSISTANTS: ALEX OSAM AND JOSHUA AGBO

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER: JUSTICE OTOO

VENUE MEDIA OFFICER: DAVIES CLOTTEY

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
DATE: SATURDAY, JUNE 1, 2024 

MATCH: K’DUA SEMPER FI VS AKATSI ALL STARS

VENUE: NII ADJEI KRAKU II SPORTS COMPLEX

REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH

ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND FESTUS N. NBANGNAN

4TH REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: NICHOLAS AKUSSAH

GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
DATE: SUNDAY, JUNE 2, 2024 

MATCH: HOHOE UNITED VS SUSUBIRIBI

VENUE: HOHOE SPORTS STADIUM

REFEREE: MOHAMMED MISBAOU

ASSISTANTS: JOSHUA ANANE AND PATRICK APPIAH KODUA

4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM

MATCH COMMISSIONER: CHRISTIAN ATSATSA

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD ASARE

GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
DATE: SATURDAY, JUNE 1, 2024 

MATCH: FC NANIA VS KINGS PALACE

VENUE: TEMA SPORTS STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: MARY TEI AND JAMES OSAFO

4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO