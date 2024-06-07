The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for the final round of matches for the 2023/24 Access Bank Division One League.
Below are the match officials for Matchweek 30:
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|ZONE TWO
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: KING FAISAL VS NZEMA KOTOKO
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: EMMANUEL ODOOM
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE AND JOHN ANSAH
4TH REFEREE: BASHIRU DAUDA
MATCH COMMISSIONER: KASIM ABUBARKAR
VENUE MEDIA OFFICER: HELEN DARKO
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: ASEKEM VS SHARKS
VENUE: BEPOSO MINI STADIUM
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: JAMES AINOOSON AND SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: VIPERS VS SEFWI ALL STARS
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: MAALE IMGERDE IREME
ASSISTANTS: GABRIEL BOATENG AND KOFI NYARKO BAKAE
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: FRANK ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH
GFA CAMERAMAN:GABRIEL BENTUM
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: ALL BLACKS VS NEW EDUBIASE
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: BENJAMIN KWAME SEFA
ASSISTANTS: GILBERT ADOM MENSAH AND JASPA ADENYO
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS DWARFS
VENUE: ADUYAW ASASAN PARK
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: ISAAC ODOOM AND SHERIF KWEKU DUAH
4TH REFEREE: FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: MICHAEL DUHO
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: PAC ACADEMY VS HOLY STARS
VENUE: MOHAMMED KAMIL ARENA
REFEREE: ESO DOH MORRISON
ASSISTANTS: BABAVI NGORLI ESO AND KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: MARK KODUA
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: ROSPACK VS FUTURE STARS
VENUE: AKOON PARK
REFEREE: REGINALD COLLINS AMOAKO
ASSISTANTS: FRANCIS OBOH AND ABRAHAM KYEREMANTENG
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SATURDAY, JUNE 8, 2024
MATCH: YOUNG REDBULL VS SKYY
VENUE: ROBERT MENSAH STADIUM
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ABDUL MAJEED G. AND KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: LUKEMAN AYINDE
GFA CAMERAMAN: ISAAC KWABENA KESSE
|ZONE THREE
|DATE: SATURDAY, JUNE 8, 2024
MATCH: FC NANIA VS STILL BELIEVE
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: WILLIAM AGBOVI
ASSISTANTS: JOHN NYAVOR AND GEORGE FIALESEPE
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: ABRAHAM BADU
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: GODFRED DZOKOTO
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: SUSUBIRIBI VS VISION
VENUE: NII ADJEI KRAKU SPORTS COMPLEX
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: JAMES OSAFO AND JOHN ANSAH
4TH REFEREE: ALPHONSO ATIAPA
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: OKWAWU UNITED VS NA GOD
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: MATTEW AYISU
ASSISTANTS: DAVID ADDICO AND HENRY ESSEL
4TH REFEREE: JOHN PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: MONDAY, JUNE 10, 2024
MATCH: UNCLE T VS KOTOKU ROYALS
VENUE: FRED CRENTSIL PARK
REFEREE: TALHAT ABDUL KARIM
ASSISTANTS: ABDULAI ABDUL-SALAM AND IDDRISU ISSAHAKU
4TH REFEREE: JAMES AKAKPO
MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: MONDAY, JUNE 10, 2024
MATCH: AKATSI ALL STARS VS HOHOE UNITED
VENUE: WAFA PARK
REFEREE: SIELA MAHAMA ADAMS
ASSISTANTS: BONOMIA TORDIA BASHIRU AND ADAMS ABDUL SAMED
4TH REFEREE: DERRICK COMMEY
MATCH COMMISSIONER: JACOB AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
|DATE: FRIDAY, JUNE 7, 2024
MATCH: ATTRAM DE VISSER VS KINGS PALACE
VENUE: TUBA ASTRO TURF
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA AND PAUL DEYEGBE
4TH REFEREE: EMMANUEL BAAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA
VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: GOLDEN KICK VS ACCRA ATHLETIC
VENUE: TUBA ASTRO TURF
REFEREE: NII-KOFIE GIDEON
ASSISTANTS: ISAAC PINTO AND BLESS AWADZI
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: OSEI OWUSU
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
|DATE: SUNDAY, JUNE 9, 2024
MATCH: HOME STARS VS K’DUA SEMPER FI
VENUE: HO SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: ISAAC NYARKO AND BILL ODARTEI WELLINGTON
4TH REFEREE: SELORM KPORMEGBE
MATCH COMMISSIONER: MENSAH BEDIAKO
VENUE MEDIA OFFICER: SAMUEL AGBATI
GFA CAMERAMAN: RICHMOND OBENG
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