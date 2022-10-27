The Referees Committee has announced Match Officials for Matchweek four of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials
REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
DATE: MONDAY, OCTOBER 31, 2022
MATCH: SAMARTEX FC VS GREAT OLYMPICS
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE: MAXWELL OWUSU
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA & ALES OSAM
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: ALEX AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN AGYAM
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SATURDAY, OCTOBER 29, 2022
MATCH: ACCRA HEARTS OF OAK VS BIBIANI GOLD STARS
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: STEPHEN BALANGUENA & EMMANUEL ARKAIFIE
4TH REFEREE: JACOB ADUNTERA
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, OCTOBER 30, 2022
MATCH: BECHEM UNITED VS KOTOKU ROYALS
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR PARK
REFEREE: ADAARI ABDUL LATIF
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH &SETH ABLETOR
4TH REFEREE: BENJAMIN K. SEFAH
MATCH COMMISSIONER: JAMES MORNAH
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE AGYEMANG
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
DATE: SUNDAY, OCTOBER 30, 2022
MATCH: NSOATREMAN FC VS KARELA UNITED FC
VENUE: NANA KRONMANSAH PARK
REFEREE: GABRIEL OPOKU ARHIN
ASSISTANTS: ROLAND ADDY & PASCAL MAWULI
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: DAWDI ABDUL RAZAK
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: MONDAY, OCTOBER 31, 2022
MATCH: KING FAISAL FC VS ASANTE KOTOKO
VENUE: BABA YARA STADIUM
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLANGANU & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: ABDUL LATIF QADIRI
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTEQUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, OCTOBER 30, 2022
MATCH: MEDEAMA SC VS ADUANA FC
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ATO YAWSON
4TH REFEREE: IMORO OSMAN
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN AGYAM
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SUNDAY, OCTOBER 3, 2022
MATCH: LEGON CITIES FC VS BEREKUM CHELSEA
VENUE: EL WAK STADIUM
REFEREE: ANDREWS AWURISA
ASSISTANTS: SULEMANA SALAU DEEN & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: NYAABULE MOHAMMED IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL DOSE
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: MONDAY, OCTOBER 31, 2022
MATCH: TAMALE CITY VS RTU
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MOHAMMED MISBAU
ASSISTANTS: MUMUNI FUSEINI & MIKAAL II FAUZAN
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: TASEMBEDU OSMANE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
LIVE ON STARTIMES
DATE: SUNDAY, OCTOBER 30, 2022
MATCH: DREAMS FC VS ACCRA LIONS
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: ISAAC NYAMEKYE & DAVID ADDICO
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
GFA CAMERAMAN:
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