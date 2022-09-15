The 2022/23 betPawa Premier League continues this weekend across the country.The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 2 of the betPawa Premier League.
Below are the Match Officials for Matchweek 2:
MATCH: NSOATREMAN VRS GOLDSTARS
DATE: FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022
VENUE: NANA KONAMANSAH PARK, NSOATRE
REFEREE:ABDUL LATIFF QADIR
ASSISTANTS:ALHASAN ABDUL RAUF AND MIKAAL-IL FAUZAN
4TH REFEREE: EMMANUEL OTOO
MATCH COMMISIONER: YEBOAH ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: MASAWUDU ISSAH
LIVE ON STARTIMES
MATCH: KING FAISAL VRS ADUANA STARS
DATE: MONDAY, SEPTEMBER 19, 2022
VENUE:BABA YARA STADIUM, KUMASI
REFEREE: FREDERICK SAMENA
ASSISTANTS: ISAAC ASANTE AND JASPER ADENYO
4TH REFEREE: EMMANUEL DON QUANSAH
MATCH COMMISIONER: ALHASSAN SEIDU
VENUE MEDIA OFFICER: OBED ACHEAMPONG
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
MATCH: DREAMS VRS KOTOKU ROYALS
DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 17, 2022
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: JULIAN NUNOO
ASSISTANTS: KWESI BROBBEY AND ROLAND ADDY
4TH REFEREE: MAXWELL OWUSU
MATCH COMMISIONER:GABRIEL INKOOM
VENUE MEDIA OFFICER: DELALI PHRANK AWUTEY
LIVE ON STARTIMES
MATCH: HEARTS OF OAK VRS GREAT OLYMPICS
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 18, 2022
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: EDWARD ANNAN
ASSISTANTS: RICHARD NARTEY AND DAVID ADDICO
4TH REFEREE:FRANKLIN AKUMATEY
MATCH COMMISIONER:ANNAN LOMOTEY
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
LIVE ON STARTIMES
MATCH: MEDEAMA VRS REAL TAMALE UNITED
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 18, 2022
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE: MARTINS AKUDZI
ASSISTANTS: SETH ABLETOR AND THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE:LAUD NETTEY
MATCH COMMISIONER:ODURO NYARKO
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: PAUL EGBENYA
MATCH: SAMARTEX VRS CHELSEA
DATE: MONDAY, SEPTEMBER 19, 2022
VENUE: AKOON PARK, TARKWA
REFEREE: ERIC OWUSU PREMPEH
ASSISTANTS:EMMANUEL ARKAFFIE AND ALHASSAN ABDULAI
4TH REFEREE:ROBERT MUSEY
MATCH COMMISIONER:CHARLES DARKWAH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD BAFFOUR NKRUMAH
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
MATCH: TAMALE CITY VRS LEGON CITIES
DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 18, 2022
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: CLEMENT KWAME NKUAH
ASSISTANTS:FREDERICK DANFUL AND GILBERT ADOM MENSAH
4TH REFEREE:GEORGE MAWULI VORMAWOR
MATCH COMMISIONER:NANA BOAMAH DARKO
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
MATCH: ACCRA LIONS VRS KARELA
DATE: SATURDAY, SEPTEMBER 18, 2022
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: JACOB ADUNTERA
ASSISTANTS:BAWA HARUNA AND SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: ANDREWS AWURISA
MATCH COMMISIONER: JAMES AMEGATSEY
VENUE MEDIA OFFICER: SENA RICHARDS
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
MATCH: BECHEM UNITED VRS KOTOKO
DATE: OUTSTANDING
VENUE:
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS:STEPHEN BALANGUENA AND FRANCIS BONDZIE ARTHUR
4TH REFEREE: JACOB ASSAFUAH
MATCH COMMISIONER: SAMUEL GYESI
VENUE MEDIA OFFICER:
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