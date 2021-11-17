Th Division One League returns this weekend with some exciting line up of games schduled to be played on Matchweek One of the 2021/22 League season
Th Referees Committee of the Ghana Football Association has announcd Match Officials for Match Day One.
Below are the match officials for DOL Day One:
ZONE ONE
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|
|DATE: FRIDAY, NOVEMBER 19, 2021
MATCH: YOUNG APOSTLES VS STEADFAST
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE:ISSIFU MUSTAPHA
ASSISTANTS: ABRAHAM NDEEGO & ROBERT SUNDAY ADUKO
4TH REFEREE: MATTEN ATUAH
MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021
MATCH: DREAM TAMALE VS WA SUNTAA
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE
REFEREE: JOSHUA TENGIZE
ASSISTANTS: MICHAEL ALUGMI &FELIX APULA
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER:
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021
MATCH: WA YAASIN VS BOLDA ALL STARS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE: DAVID ADANNEY
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU & IBRAHIM MORO ADAMS
4TH REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER:
|
|DATE: MONDAY, NOVEMBER 22, 2021
MATCH: NKORANZA WARRIORS VS BOFOAKWA
VNUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE: IBRAHIM AYAABA
ASSISTANTS: YAKUBU SAYIBU & MOHAMMED ALHASSAN
4TH REFEREE: IBRAHIM AMADU
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021
MATCH: KINTAMPO VS MIGHTY ROYALS
VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN
REFEREE: SAMUEL YEBOAH
ASSISTANTS: MATHIAS KOFFI KWADIO & VICTOR TWUM OBOUR
4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: BAFFOUR SOC. ACA VS UNITY FC
VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX
REFEREE: JULIET APPIAH
ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBIUA & ELIJAH AMOAH
4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021
MATCH: BA UTD VS NSOATREMAN
VENUE: BAFFOUR AWUAH PARK
REFEREE: SIRAJ YAHYA
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & BEDIAKO MARFO
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: TAMALE CITY VS ARSENAL
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: GILBERT AMOAH AVARIGA
ASSISTANTS: IDRRISU ISSAHAKU & IDDRISU NUHU IS- HAQ
4TH REFEREE: : SIELA MAHAMA ADAM
MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN
VENUE MEDIA OFFICER:
ZONE TWO
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021
MATCH: ACHIKEN VS NEW EDUBIASE
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: DANIEL AMOAH OPPONG
ASSISTANTS: MARY TEI & EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR
4TH REFEREE: ALFRED TABI
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: SAMARTEX VS DEPORTIVO
VENUE: SAMARTEX PARK
REFEREE:JIBREAAL SULEMANA
ASSISTANTS: JOHN ANSAH & ISAAC NYARKO
4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ADJEI KANE
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021
MATCH: PACIFIC HEROES VS NZEMA KOTOKO
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: HANS MENSAH
ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS & DANIEL EKOW AKOTO
4TH REFEREE: KWADZO APPIAH NYARKO
MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO
VENUE MEDIA OFFICER:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: ALL BLACKS VS FUTURE STARS
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: FOSTER BASTIOURS
ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG & JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: ERIC KORNIE
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL KOFI BAAH
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS HOLY STARS
VENUE: AJUMAKO ASSASAN PARK
REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: HASAACAS VS UNISTAR
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: GIDEON NII COFIE
ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR & PATRICK PETEX OSEI
4TH REFEREE: LAND NETTEY
MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: WASSAMAN VS SKYY
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: DANIEL ATUOBI BOATENG
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & PATRICK APPIAH KODUA
4TH REFEREE: FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH BUCKMAN
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: BYF VS EBUSUA DWARFS
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: SAMUEL KUSI ANTWI & SULEMANA MOHAMMED
4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
ZONE THREE
|NO.
|REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021
MATCH: Akatsi All Stars vs Mighty Jets
VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE
REFEREE: Joseph Pimpong
ASSISTANTS: Isaac Duodu & Augustine Afful
4TH REFEREE: Makafui Reuben Gleku
MATCH COMMISSIONER: John Obuobwa
VENUE MEDIA OFFICER: SANDOCAL AKPABLI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: INTER ALLIES VS LIBERTY PROF
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: EMMANUEL BAAH
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & JOSHUA ANANE
4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR
MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021
MATCH: YOUNG WISE VS KRYSTAL PALACE
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE:JOSEPH OSAFO
ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & BLESS KLU
4TH REFEREE: ERIC ODONKOR
MATCH COMMISSIONER: ANTHONY ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: UNCLE T VS HEART OF LIONS
VENUE: FRED CRENTSIL PARK, PRAMPRAM
REFEREE: FERDINAND NYANYI
ASSISTANTS: BLESS AWADZI & PATRICK GOHA
4TH REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF
MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU
VENUE MEDIA OFFICER:
|
|DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021
MATCH: SUSUBIRIBI VS KWAEBIBIRM
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: GODWIN KOFI KPODO
ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR & MICHAEL BOATENG
4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER:
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 – 10AM
MATCH: VISION VS KOTOKO ROYALS
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: MATTHEW AYISU
ASSISTANTS: YEVOO YAO & KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: CAESAR – HEH FRANKLIN
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA
|
|DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021
MATCH: GOLDEN KICKS VS TEMA YOUTH
VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU
REFEREE: GEORGE AMOAH
ASSISTANTS: JOHN NYAVOR & ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY
MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
|
|DATE: SATURDAY, NO
MATCH: ACCRA CITY VS NANIA
VENUE: CARL RDANSOMAN
REFEREE: BRIGHT APEAMANYO
ASSISTANTS: TANKO AYUBA GIBRINE & MUSAH M. BASHIRU
4TH REFEREE: CALEB ABOTSI
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN:
Comments