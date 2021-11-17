Th Division One League returns this weekend with some exciting line up of games schduled to be played on Matchweek One of the 2021/22 League season

Th Referees Committee of the Ghana Football Association has announcd Match Officials for Match Day One.

Below are the match officials for  DOL Day One:

ZONE ONE

NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: FRIDAY, NOVEMBER 19, 2021 

MATCH: YOUNG APOSTLES VS STEADFAST

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE:ISSIFU MUSTAPHA

ASSISTANTS: ABRAHAM NDEEGO & ROBERT SUNDAY ADUKO

4TH REFEREE: MATTEN ATUAH

MATCH COMMISSIONER: KWASI ASANTE

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE:  SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 

MATCH: DREAM TAMALE VS WA SUNTAA

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM, TAMALE

REFEREE: JOSHUA TENGIZE

ASSISTANTS: MICHAEL ALUGMI &FELIX APULA

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER:

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 

MATCH: WA YAASIN VS BOLDA ALL STARS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: DAVID ADANNEY

ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU & IBRAHIM MORO ADAMS

4TH REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER:

DATE: MONDAY, NOVEMBER 22, 2021 

MATCH: NKORANZA WARRIORS VS BOFOAKWA

VNUE:  OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: IBRAHIM AYAABA

ASSISTANTS: YAKUBU SAYIBU & MOHAMMED ALHASSAN

4TH REFEREE: IBRAHIM AMADU

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021 

MATCH: KINTAMPO VS MIGHTY ROYALS

VENUE: OHENE AMEYAW PARK, TECHIMAN

REFEREE: SAMUEL YEBOAH

ASSISTANTS: MATHIAS KOFFI KWADIO & VICTOR TWUM OBOUR

4TH REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI GANIYU

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: BAFFOUR SOC. ACA VS UNITY FC

VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX

REFEREE: JULIET APPIAH

ASSISTANTS: ABDUL RAHMAN ABUGBIUA & ELIJAH AMOAH

4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI

MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 

MATCH: BA UTD VS NSOATREMAN

VENUE: BAFFOUR AWUAH PARK

REFEREE: SIRAJ YAHYA

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & BEDIAKO MARFO

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

 

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: TAMALE CITY VS ARSENAL

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: GILBERT AMOAH AVARIGA

ASSISTANTS: IDRRISU ISSAHAKU & IDDRISU NUHU IS- HAQ

4TH REFEREE: : SIELA MAHAMA ADAM

MATCH COMMISSIONER: STEPHEN KPEN

VENUE MEDIA OFFICER:

 

ZONE TWO
NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 

MATCH: ACHIKEN VS NEW EDUBIASE

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: DANIEL AMOAH OPPONG

ASSISTANTS: MARY TEI & EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR

4TH REFEREE: ALFRED TABI

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI

VENUE MEDIA OFFICER:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: SAMARTEX VS DEPORTIVO

VENUE: SAMARTEX PARK

REFEREE:JIBREAAL SULEMANA

ASSISTANTS: JOHN ANSAH & ISAAC NYARKO

4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM

MATCH COMMISSIONER: AUGUSTINE ADJEI KANE

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE:  SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 

MATCH: PACIFIC HEROES VS NZEMA KOTOKO

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: HANS MENSAH

ASSISTANTS: AGBESHIE ADAMS & DANIEL EKOW AKOTO

4TH REFEREE: KWADZO APPIAH NYARKO

MATCH COMMISSIONER: FRANK NIMAKO

VENUE MEDIA OFFICER:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: ALL BLACKS VS FUTURE STARS

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: FOSTER BASTIOURS

ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG & JAMES AINOOSON

4TH REFEREE: ERIC KORNIE

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL KOFI BAAH

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VS HOLY STARS

VENUE:  AJUMAKO ASSASAN PARK

REFEREE: JOYCE OBENEWAA APPIAH

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER: ALEXANDER AZAMETI

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: HASAACAS VS UNISTAR

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: GIDEON NII COFIE

ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR & PATRICK PETEX OSEI

4TH REFEREE: LAND NETTEY

MATCH COMMISSIONER: THOMAS AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: WASSAMAN VS SKYY

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: DANIEL ATUOBI BOATENG

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO & PATRICK APPIAH KODUA

4TH REFEREE: FELIX AGBOZO

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH BUCKMAN

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: BYF VS EBUSUA DWARFS

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

ASSISTANTS:  SAMUEL KUSI ANTWI & SULEMANA MOHAMMED

4TH REFEREE: PROSPER ACQUAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

ZONE THREE
NO. REFEREES, VENUES & OTHER OFFICIALS

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 

MATCH: Akatsi All Stars vs Mighty Jets

VENUE: WAFA PARK, SOGAKOPE

REFEREE: Joseph Pimpong

ASSISTANTS: Isaac Duodu & Augustine Afful

4TH REFEREE: Makafui Reuben Gleku

MATCH COMMISSIONER: John Obuobwa

VENUE MEDIA OFFICER: SANDOCAL AKPABLI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: INTER ALLIES VS LIBERTY PROF

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: EMMANUEL BAAH

ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & JOSHUA ANANE

4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR

MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

 

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 

MATCH: YOUNG WISE VS KRYSTAL PALACE

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE:JOSEPH OSAFO

ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & BLESS KLU

4TH REFEREE: ERIC ODONKOR

MATCH COMMISSIONER: ANTHONY ANNOR

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE:  SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: UNCLE T VS HEART OF LIONS

VENUE: FRED CRENTSIL PARK, PRAMPRAM

REFEREE: FERDINAND NYANYI

ASSISTANTS: BLESS AWADZI & PATRICK GOHA

4TH REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF

MATCH COMMISSIONER: RICHARD IDDRISU

VENUE MEDIA OFFICER:

DATE: SUNDAY, NOVEMBER 21, 2021 

MATCH: SUSUBIRIBI VS KWAEBIBIRM

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: GODWIN KOFI KPODO

ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR & MICHAEL BOATENG

4TH REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER:

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 – 10AM 

MATCH: VISION VS KOTOKO ROYALS

VENUE:  THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: MATTHEW AYISU

ASSISTANTS: YEVOO YAO & KINGSLEY ASARE

4TH REFEREE: BISMARK ASANTE

MATCH COMMISSIONER: CAESAR – HEH FRANKLIN

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: BERNARD AGBODZA

DATE: SATURDAY, NOVEMBER 20, 2021 

MATCH: GOLDEN KICKS VS TEMA YOUTH

VENUE: THEATRE OF DREAMS, DAWU

REFEREE: GEORGE AMOAH

ASSISTANTS: JOHN NYAVOR & ADAM ALHAJI MUTTAWAKIL

4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY

MATCH COMMISSIONER: EGBERT LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN:

DATE: SATURDAY, NO 

MATCH: ACCRA CITY VS NANIA

VENUE: CARL RDANSOMAN

REFEREE: BRIGHT APEAMANYO

ASSISTANTS: TANKO AYUBA GIBRINE & MUSAH M. BASHIRU

4TH REFEREE: CALEB ABOTSI

MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: