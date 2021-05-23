The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 25 of the Division One League.

Below are the Match Officials for the mid-week matches:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
  ZONE 1
DATE: TUESDAY, MAY 22, 2021 

MATCH: BEREKUM ARSENAL VS R.T.U

VENUE: BEREKUM

REFEREE: ERIC SEFA ANTWI

ASSISTANTS: ABASS MORO KASIMPU & ABDUL RAHMAN ABUGBILLA

4TH REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA

MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: STEADFAST VS NKORANZA

VENUE: TAMALE STADIUM

REFEREE: ALFAA BA-ADEY

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & IDDRISU NUHU IS-HAQ

4TH REFEREE: ABDUL AZIZ MODAARI SAEED

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: MOHAMMED MUNTAKA

GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: UNITY FC VS TECHIMAN CITY

VENUE: KENYASI TOWN PARK

REFEREE: ERNEST BAAFI

ASSISTANTS: ELIJAH AMOAH  & HENRY ESSEL BEDIAKO

4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH

MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA

VENUE MEDIA OFFICER: YAKUBU YUSSIF CHIBSAH

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021 

MATCH: MIGHTY ROYALS VS CROCODILES STARS

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: EMMANUEL OTOO

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & ABDUL RAHMAN YAKUBU

4TH REFEREE: JAMES AYOKO ANIA

MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: WA SUNTAA VS NSOATREMAN

VENUE: WA STADIUM

REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA

ASSISTANTS: BAWA HARUNA & SULEMANA SALAU DEEN

4TH REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAMS

MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ISSIFU SALISU

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: MOHAMMED SALIS
DATE: TUESDAY, JUNE 22, 2021 

MATCH: B.A UNITED VS YOUNG APOSTLES

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: JOSHUA SAMADJI

ASSISTANTS: ALEX OSAM & GOERGE OWUSU AMPONSEM

4TH REFEREE: DAVID ADANNEY

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
 

 

 DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: BOAFOAKWA VS TAMALE CITY –LIVE ON FACEBOOK

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: ISAAC OSEI

ASSISTANTS: ABDUL-SALAM ABDULAI & ELVIS ATTAKORAK

4TH REFEREE: AZIZ SINTUO NIATIRE

MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: TUESDAY, JUNE 22, 2021 

MATCH: YENDI GBEWAA VS KINTAMPO

VENUE: TAMALE STADIUM

REFEREE: RICHMOND ADJEI

ASSISTANTS: MARFO KWADWO BEDIAKO & ERNEST AYAMBA

4TH REFEREE: IDDRISU UMAR

MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR KASSIM

VENUE MEDIA OFFICER: MOHAMMED MUNTAKA

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
ZONE 2
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: ACHIKEN VS B.Y.F ACADEMY

VENUE: JAMSCO PARK, ASSIN FOSO

REFEREE: EMMANUEL BAAH

ASSISTANTS:MATHIAS KOFFI KOUADIO & MAHAMMED MOHAMMED

4TH REFEREE: MATTHEW AYISU

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: TUESDAY, JUNE 22, 2021 

MATCH: NZEMA KOTOKO VS PACIFIC HEROES

VENUE: AZULENOANU PARK

REFEREE: ISAAC ADJANOR

ASSISTANTS: ISSAH MUMUNI BAGURICHIRA & EMMANUEL OPOKU

4TH REFEREE: ALI ASANTE

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: HASAACAS VS GOLD STARS

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: FESTUS NBANGNAN & ADAMS ALHAJI MUTTAWAKIL

4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI

VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: ASOKWA DEPORTIVO VS SKYY FC

VENUE: OKESE PARK, EJISU

REFEREE: ENOCH DIAWUO

ASSISTANTS: SAMUEL KUSI ANTWI & CLETUS AZOR AZUPERO

4TH REFEREE: ABDUL LATIF NASHIRU

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: NEW EDUBIASE VS PROUD UNITED

VENUE: GYAMFI PARK, BEKWAI

REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO

ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR & RICHARD NARTEY

4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE

MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: STAR MADRID VS UNISTARS

VENUE: UNISTAR ACADEMY PARK

REFEREE: PROSPER ACQUAH

ASSISTANTS:KENNETH ARMOH & KWAME FRIMPONG

4TH REFEREE: JOSHUA LAKONNAM

MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO

VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: VIPERS VS SAMARTEX –LIVE ON FACEBOOK

VENUE: ROBERT MENSAH PARK

REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & MICHAEL ALUGMI

4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM

VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: ALL BLACKS VS WASSAMAN

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: ERIC ODONKOR

ASSISTANTS: ABRAHAM KYEREMANTENG & KWADZO AFETORGBOR

4TH REFEREE: LAUD NETTEY

MATCH COMMISSIONER: EDMUND QUAYE MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
ZONE 3
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: KOTOKU ROYALS VS HEARTS OF LIONS – LIVE ON FACEBOOK

VENUE: ODA STADIUM

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: JOSHUA ANANE & ABRAHAM NDEEGO

4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI

MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA

VENUE MEDIA OFFICER: FRANCIS TWUM

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
DATE: TUESDAY, JUNE 22, 2021 

MATCH: ACCRA LIONS VS KRYSTAL PALACE – LIVE ON FACEBOOK

VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM

REFEREE: SOLOMON MORDEY

ASSISTANTS: BLESS KLU & MUSAH BASHIRU

4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH

MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA

VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021 

MATCH: ACCRA CITY VS YOUNG WISE

VENUE: TESHIE MATS PARK

REFEREE: PETER ANSAH

ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR & PATRICK PETER OSEI

4TH REFEREE: EDWARD ANNAN

MATCH COMMISSIONER: ANTHONY SAMUEL ANNOR

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: NANIA FC VS PLANNERS FC

VENUE: NANIA PARK, LEGON

REFEREE: CALEB ABOTSI

ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO & BABAVI NGORLI

4TH REFEREE: THERESA BREMANSU

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER: AMINU ADISA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: DAVID ENCHILL ABAIDOO
DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021 

MATCH: DANBORT VS MIGHTY JETS

VENUE: ZIMMERMANN PARK, NUNGUA

REFEREE: JAMES TAYLOR

ASSISTANTS: SETH ABLETOR & EMMANUEL ASIEDU

4TH REFEREE: ANGEL ELISHA

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
DATE: WEDNESDAY, JUNE 22, 2021 

MATCH: AGBOZUME WEAVERS VS UNCLE T

VENUE: SOMEY SHS PARK, AGBOZUME

REFEREE: RICHMOND ANTWI

ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & GEORGE AKISIBOKA

4TH REFEREE: BISMARK ASANTE

MATCH COMMISSIONER: RICHMOND IDDRISU EWUNTOMAH

VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL

GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED