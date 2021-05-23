The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 25 of the Division One League.
Below are the Match Officials for the mid-week matches:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|ZONE 1
|DATE: TUESDAY, MAY 22, 2021
MATCH: BEREKUM ARSENAL VS R.T.U
VENUE: BEREKUM
REFEREE: ERIC SEFA ANTWI
ASSISTANTS: ABASS MORO KASIMPU & ABDUL RAHMAN ABUGBILLA
4TH REFEREE: WUTTIRIRAH HERBERT HAMZA
MATCH COMMISSIONER: AFARI TANIM
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: STEADFAST VS NKORANZA
VENUE: TAMALE STADIUM
REFEREE: ALFAA BA-ADEY
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN & IDDRISU NUHU IS-HAQ
4TH REFEREE: ABDUL AZIZ MODAARI SAEED
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: MOHAMMED MUNTAKA
GFA CAMERAMAN:ABDUL SAMED
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: UNITY FC VS TECHIMAN CITY
VENUE: KENYASI TOWN PARK
REFEREE: ERNEST BAAFI
ASSISTANTS: ELIJAH AMOAH & HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: ERIC OSAFO ASAMOAH
MATCH COMMISSIONER: MUMUNI ISSAKA
VENUE MEDIA OFFICER: YAKUBU YUSSIF CHIBSAH
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021
MATCH: MIGHTY ROYALS VS CROCODILES STARS
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: EMMANUEL OTOO
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & ABDUL RAHMAN YAKUBU
4TH REFEREE: JAMES AYOKO ANIA
MATCH COMMISSIONER: ALHASSAN ALIDU ALHASSAN
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: SAMUEL DZIMADO
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: WA SUNTAA VS NSOATREMAN
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA
ASSISTANTS: BAWA HARUNA & SULEMANA SALAU DEEN
4TH REFEREE: FRANCIS XAVIER ADAMS
MATCH COMMISSIONER: MOHAMMED ISSIFU SALISU
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: MOHAMMED SALIS
|DATE: TUESDAY, JUNE 22, 2021
MATCH: B.A UNITED VS YOUNG APOSTLES
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: JOSHUA SAMADJI
ASSISTANTS: ALEX OSAM & GOERGE OWUSU AMPONSEM
4TH REFEREE: DAVID ADANNEY
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKARI ABDUL GANIYU
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: BOAFOAKWA VS TAMALE CITY –LIVE ON FACEBOOK
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ISAAC OSEI
ASSISTANTS: ABDUL-SALAM ABDULAI & ELVIS ATTAKORAK
4TH REFEREE: AZIZ SINTUO NIATIRE
MATCH COMMISSIONER: OSEI KWADWO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: TUESDAY, JUNE 22, 2021
MATCH: YENDI GBEWAA VS KINTAMPO
VENUE: TAMALE STADIUM
REFEREE: RICHMOND ADJEI
ASSISTANTS: MARFO KWADWO BEDIAKO & ERNEST AYAMBA
4TH REFEREE: IDDRISU UMAR
MATCH COMMISSIONER: ABUBAKAR KASSIM
VENUE MEDIA OFFICER: MOHAMMED MUNTAKA
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|ZONE 2
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: ACHIKEN VS B.Y.F ACADEMY
VENUE: JAMSCO PARK, ASSIN FOSO
REFEREE: EMMANUEL BAAH
ASSISTANTS:MATHIAS KOFFI KOUADIO & MAHAMMED MOHAMMED
4TH REFEREE: MATTHEW AYISU
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL FLETCHER
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: TUESDAY, JUNE 22, 2021
MATCH: NZEMA KOTOKO VS PACIFIC HEROES
VENUE: AZULENOANU PARK
REFEREE: ISAAC ADJANOR
ASSISTANTS: ISSAH MUMUNI BAGURICHIRA & EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: ALI ASANTE
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: HASAACAS VS GOLD STARS
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: FESTUS NBANGNAN & ADAMS ALHAJI MUTTAWAKIL
4TH REFEREE: AMADU IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: JAMES ADJEI
VENUE MEDIA OFFICER: ALEX ADU
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: ASOKWA DEPORTIVO VS SKYY FC
VENUE: OKESE PARK, EJISU
REFEREE: ENOCH DIAWUO
ASSISTANTS: SAMUEL KUSI ANTWI & CLETUS AZOR AZUPERO
4TH REFEREE: ABDUL LATIF NASHIRU
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS BOATENG
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: NEW EDUBIASE VS PROUD UNITED
VENUE: GYAMFI PARK, BEKWAI
REFEREE: EMMANUEL ASARE DARKO
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR & RICHARD NARTEY
4TH REFEREE: JOSEPH KWOFIE
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: STAR MADRID VS UNISTARS
VENUE: UNISTAR ACADEMY PARK
REFEREE: PROSPER ACQUAH
ASSISTANTS:KENNETH ARMOH & KWAME FRIMPONG
4TH REFEREE: JOSHUA LAKONNAM
MATCH COMMISSIONER: ALI PLATO
VENUE MEDIA OFFICER: RACHEAL KORANKYE
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: VIPERS VS SAMARTEX –LIVE ON FACEBOOK
VENUE: ROBERT MENSAH PARK
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & MICHAEL ALUGMI
4TH REFEREE: GILBERT AMOAH AYARIGA
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODOOM
VENUE MEDIA OFFICER: JOSEPH OFORI MENSAH
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: ALL BLACKS VS WASSAMAN
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: ERIC ODONKOR
ASSISTANTS: ABRAHAM KYEREMANTENG & KWADZO AFETORGBOR
4TH REFEREE: LAUD NETTEY
MATCH COMMISSIONER: EDMUND QUAYE MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|ZONE 3
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: KOTOKU ROYALS VS HEARTS OF LIONS – LIVE ON FACEBOOK
VENUE: ODA STADIUM
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: JOSHUA ANANE & ABRAHAM NDEEGO
4TH REFEREE: FERDINAND NYANYI
MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA
VENUE MEDIA OFFICER: FRANCIS TWUM
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL KPAB
|DATE: TUESDAY, JUNE 22, 2021
MATCH: ACCRA LIONS VS KRYSTAL PALACE – LIVE ON FACEBOOK
VENUE: ACCRA SPORTS STADIUM
REFEREE: SOLOMON MORDEY
ASSISTANTS: BLESS KLU & MUSAH BASHIRU
4TH REFEREE: EMMANUEL QUANSAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN OBUOBISA
VENUE MEDIA OFFICER: ZAINAB ABUBAKAR
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL OSEI
|DATE: THURSDAY, JUNE 24, 2021
MATCH: ACCRA CITY VS YOUNG WISE
VENUE: TESHIE MATS PARK
REFEREE: PETER ANSAH
ASSISTANTS: DIVINE GBOLOMOR & PATRICK PETER OSEI
4TH REFEREE: EDWARD ANNAN
MATCH COMMISSIONER: ANTHONY SAMUEL ANNOR
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: ELVIS MENSAH
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: NANIA FC VS PLANNERS FC
VENUE: NANIA PARK, LEGON
REFEREE: CALEB ABOTSI
ASSISTANTS: BARNABAS AMENYO & BABAVI NGORLI
4TH REFEREE: THERESA BREMANSU
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER: AMINU ADISA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: DAVID ENCHILL ABAIDOO
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 23, 2021
MATCH: DANBORT VS MIGHTY JETS
VENUE: ZIMMERMANN PARK, NUNGUA
REFEREE: JAMES TAYLOR
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: ANGEL ELISHA
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH DANQUAH
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
|DATE: WEDNESDAY, JUNE 22, 2021
MATCH: AGBOZUME WEAVERS VS UNCLE T
VENUE: SOMEY SHS PARK, AGBOZUME
REFEREE: RICHMOND ANTWI
ASSISTANTS: EMMANUEL ARKAIFIE & GEORGE AKISIBOKA
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: RICHMOND IDDRISU EWUNTOMAH
VENUE MEDIA OFFICER: AKPABLI SANDOCAL
GFA CAMERAMAN: MICHAEL ICED
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