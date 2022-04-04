The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 21 of the Division One League.

Below are the Match Officials for Week 21:

DATE: MONDAY, APRIL 11, 2022 

MATCH: NKORANZA VRS ARSENAL

VENUE: NANA FOSU GYEABOUR

REFEREE: BASHIRU DAUDA

ASSISTANTS: ELIJAH AMOAK AND SAMUEL KUSI ANTWI

4TH REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH

MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANTENG

VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: DREAMS TAMALE VRS B.A UNITED

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: NAOH JOSHUA

ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND EMMANUEL OPOKU

4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA

MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH:WA YASIN VRS UNITY

VENUE: OHENE AMEYAW PARK

REFEREE: MATHEW ATUAH

ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED AND SEIDU ABDULAI

4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.

MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI

VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL

GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: BOFOAKWA VRS MIGHTY ROYALS

VENUE:SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: MUSAH MUBARIK

ASSISTANTS:ROBERT SUNDAY ADUKO AND PAUL ADUKO

4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM

MATCH COMMISSIONER: SIEDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022 

MATCH: STEADFAST VRS WA SUNTAA – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM

REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN

ASSISTANTS: JONES A. BOATENG AND ABDUL MAJEED EFFA

4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE

MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AMONOO MONEY

VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: KINTAMPO VRS TAMALE CITY

VENUE: KINTAMPO PARK

REFEREE: NYABILA MOHAMMED

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND GEORGE A. AKISBOKA

4TH REFEREE: THOMAS ALIBO

MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI

GFA CAMERAMAN:WILLIAM ARTHUR
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: BAFFUOR VRS BOLGA ALL STARS

VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX

REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLA

ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND YAKUBU SAYIBU

4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA

MATCH COMMISSIONER: HAMZA ISSAHAKU

VENUE MEDIA OFFICER:MASAWUDU ISSAH

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022 

MATCH: YOUNG APOSTLES VRS NSOATREMAN

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: ALI MUSAH

ASSISTANTS:IBRAHIM MORO ADAMS AND SUMAILA ISSAH

4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI

MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG

VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU

GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: ALL BLACKS VRS DWARFS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF

ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG AND JAMES AINOOSON

4TH REFEREE: GUGGISBERG AMOYAO

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: SAMARTEX VRS WASSAMAN

VENUE: SAMREBOI

REFEREE: EMMANUEL ODOOM

ASSISTANTS: JOHN NYAVOR AND ERNEST AKATEY

4TH REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO

MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMA

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: PACIFIC HEROES VRS UNISTAR

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA

ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTAWAKIL AND EMMANUEL ASIEDU

4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO

MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022 

MATCH: FUTURE STARS VRS HOLY STARS

VENUE: EJISU OKESE PARK

REFEREE: EMMANUEL TAMPURI

ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND YAKUBU ABDUL RAHMAN

4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022 

MATCH: NEW EDUBIASE VRS DEPORTIVO

VENUE: NANA GYAMFI PARK

REFEREE: FOSTER N. BASTIOURS

ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC OPOKU ANTWI

4TH REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED

MATCH COMMISSIONER: GODFRED AMOAKO ATTA

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL AHMED JALIL

CAMERAMAN: JESSIE ATTA
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VRS B.Y.F.

VENUE: ASSASAN PARK, AJUMAKO

REFEREE: ANGEL ELISHA

ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR AND DANIEL CONNEY

4TH REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI

VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA

GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH:HASAACAS VRS NZEMA KOTOKO

VENUE: GYANDU PARK

REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

ASSISTANTS: BEDIAKO MARFO AND HENRY ESSEL BEDIAKO

4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR

MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI

GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: ACHIKEN VRS SKYY

VENUE: ASSIN FOSU PARK

REFEREE: JOSEPH PIMPONG

ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR AND NICHOLAS ADADO

4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE

MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: UNCLE T VRS NANIA

VENUE: GSTS, PRAMPRAM

REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND AUGUSTINA AFFUL

4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
DATE: FRIDAY, APRIL 8, 2022 

MATCH: INTER ALLIES VRS GOLDEN KICKS

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: BRIGHT AMEDONU

ASSISTANTS: MARY TEI AND CEPHAS ADAMS

4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

MATCH COMMISSIONER: OWARE DENIS

VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE

GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: YOUNG WISE VRS KOTOKU ROYALS

VENUE: DOBRO PARK

REFEREE: GEORGE AMOAH

ASSISTANTS: SHERIFF KWAKU DUAH AND BONOMIA TORDIA BASHIRU

4TH REFEREE: BISMARK ASANTE

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN

GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: HEART OF LIONS VRS KWAEBIBIRIM

VENUE: KPANDO STADIUM

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS:ISAAC ODOOM AND FELIX APULA

4TH REFEREE: JIBREAL SULEMAN

MATCH COMMISSIONER: CAESAR HEH FRANKLIN

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022 

MATCH: MIGHTY JETS VRS LIBERTY – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP

VENUE: MATS PARK

REFEREE: SOLOMON MORDEY

ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND WISDOM TEFE

4TH REFEREE: FELIX AGBOZO

MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022 

MATCH: SUSUBIRIBI VRS ACCRA CITY STARS

VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK

REFEREE: MORO YAHYA

ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND ISAAC AMETSIKPO

4TH REFEREE: CALEB ABOTSI

MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO

VENUE MEDIA OFFICER:

GFA CAMERAMAN: DAVID ENCHILL ABAIDOO
DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022 

MATCH: VISION VRS KRYSTAL PALACE

VENUE: THEATRE OF DREAMS

REFEREE: WONDER ABLORDEPPEY

ASSISTANTS: EMMANUEL AKANDEE AND ADAMS ABDUL SAMAD

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH