The Referees Committee of the Ghana Football Association has announced Match Officials for Matchweek 21 of the Division One League.
Below are the Match Officials for Week 21:
|DATE: MONDAY, APRIL 11, 2022
MATCH: NKORANZA VRS ARSENAL
VENUE: NANA FOSU GYEABOUR
REFEREE: BASHIRU DAUDA
ASSISTANTS: ELIJAH AMOAK AND SAMUEL KUSI ANTWI
4TH REFEREE: DANIEL OTENG APPIAH
MATCH COMMISSIONER: OSEI KORANTENG
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAA
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: DREAMS TAMALE VRS B.A UNITED
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: NAOH JOSHUA
ASSISTANTS: HALILU ALHASSAN AND EMMANUEL OPOKU
4TH REFEREE: ISSIFU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: AYOO LUKE
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH:WA YASIN VRS UNITY
VENUE: OHENE AMEYAW PARK
REFEREE: MATHEW ATUAH
ASSISTANTS: MOHAMMED MOHAMMED AND SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.
MATCH COMMISSIONER: FRANK AGYEI
VENUE MEDIA OFFICER: OSMAN FAISAL
GFA CAMERAMAN: LORD YEBOAH
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: BOFOAKWA VRS MIGHTY ROYALS
VENUE:SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: MUSAH MUBARIK
ASSISTANTS:ROBERT SUNDAY ADUKO AND PAUL ADUKO
4TH REFEREE: AYAABA IBRAHIM
MATCH COMMISSIONER: SIEDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022
MATCH: STEADFAST VRS WA SUNTAA – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: ALIU MAHAMA STADIUM
REFEREE: MOHAMMED BAAKO ALHASSAN
ASSISTANTS: JONES A. BOATENG AND ABDUL MAJEED EFFA
4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE
MATCH COMMISSIONER: MICHAEL AMONOO MONEY
VENUE MEDIA OFFICER: MUNTAKA MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: KINTAMPO VRS TAMALE CITY
VENUE: KINTAMPO PARK
REFEREE: NYABILA MOHAMMED
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI AND GEORGE A. AKISBOKA
4TH REFEREE: THOMAS ALIBO
MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN KYEI
GFA CAMERAMAN:WILLIAM ARTHUR
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: BAFFUOR VRS BOLGA ALL STARS
VENUE: TWUMASI SPORTS COMPLEX
REFEREE: SINTUO ELIASU TONSUGLA
ASSISTANTS: ALI TIMUAH BAAH AND YAKUBU SAYIBU
4TH REFEREE: SIRAJ YAHYA
MATCH COMMISSIONER: HAMZA ISSAHAKU
VENUE MEDIA OFFICER:MASAWUDU ISSAH
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022
MATCH: YOUNG APOSTLES VRS NSOATREMAN
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: ALI MUSAH
ASSISTANTS:IBRAHIM MORO ADAMS AND SUMAILA ISSAH
4TH REFEREE: RICHMOND ADJEI
MATCH COMMISSIONER: PIUS KWARTENG
VENUE MEDIA OFFICER: THOMAS OPOKU
GFA CAMERAMAN: ISAAC NYARKO
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: ALL BLACKS VRS DWARFS – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: NASHIRU ABDUL LATIF
ASSISTANTS: KWAME FRIMPONG AND JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: GUGGISBERG AMOYAO
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL AUBYN
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: SAMARTEX VRS WASSAMAN
VENUE: SAMREBOI
REFEREE: EMMANUEL ODOOM
ASSISTANTS: JOHN NYAVOR AND ERNEST AKATEY
4TH REFEREE: KWADWO APPIAH NYARKO
MATCH COMMISSIONER: JAMES ODUM
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMA
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: PACIFIC HEROES VRS UNISTAR
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: MOHAMMED ZAKARIA
ASSISTANTS: ADAM ALHAJI MUTAWAKIL AND EMMANUEL ASIEDU
4TH REFEREE: ENOCH DIAWUO
MATCH COMMISSIONER: ALBERT COMMEY
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022
MATCH: FUTURE STARS VRS HOLY STARS
VENUE: EJISU OKESE PARK
REFEREE: EMMANUEL TAMPURI
ASSISTANTS: SAMUEL OWUSU AND YAKUBU ABDUL RAHMAN
4TH REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL OTOO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022
MATCH: NEW EDUBIASE VRS DEPORTIVO
VENUE: NANA GYAMFI PARK
REFEREE: FOSTER N. BASTIOURS
ASSISTANTS: EMMANUEL DOLAGBANU AND ISAAC OPOKU ANTWI
4TH REFEREE: ADAMU ABDUL RASHEED
MATCH COMMISSIONER: GODFRED AMOAKO ATTA
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL AHMED JALIL
CAMERAMAN: JESSIE ATTA
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: SOCCER INTELLECTUALS VRS B.Y.F.
VENUE: ASSASAN PARK, AJUMAKO
REFEREE: ANGEL ELISHA
ASSISTANTS: EMMANUEL ESSUMAN ARTHUR AND DANIEL CONNEY
4TH REFEREE: ISAAC SIMMON BASSAW
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL TWUMASI
VENUE MEDIA OFFICER: SHAIBU ISSAKA
GFA CAMERAMAN: GABRIEL BENTUM
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH:HASAACAS VRS NZEMA KOTOKO
VENUE: GYANDU PARK
REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
ASSISTANTS: BEDIAKO MARFO AND HENRY ESSEL BEDIAKO
4TH REFEREE: ISAAC ADJANOR
MATCH COMMISSIONER: EMMANUEL BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: FELIX BOANSI
GFA CAMERAMAN: EMMANUEL LARTEY
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: ACHIKEN VRS SKYY
VENUE: ASSIN FOSU PARK
REFEREE: JOSEPH PIMPONG
ASSISTANTS: SAMUEL DAVOR AND NICHOLAS ADADO
4TH REFEREE: PETER ANSAH TEYE
MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALIL AHMED
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: UNCLE T VRS NANIA
VENUE: GSTS, PRAMPRAM
REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
ASSISTANTS: MOSES AMEGBETOR AND AUGUSTINA AFFUL
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: ALPHONSE SENYO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN ABOAGYE
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
|DATE: FRIDAY, APRIL 8, 2022
MATCH: INTER ALLIES VRS GOLDEN KICKS
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: BRIGHT AMEDONU
ASSISTANTS: MARY TEI AND CEPHAS ADAMS
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: OWARE DENIS
VENUE MEDIA OFFICER: FREDERICK GYAN MANTE
GFA CAMERAMAN: ISHMAEL ODARTEY MILLS
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: YOUNG WISE VRS KOTOKU ROYALS
VENUE: DOBRO PARK
REFEREE: GEORGE AMOAH
ASSISTANTS: SHERIFF KWAKU DUAH AND BONOMIA TORDIA BASHIRU
4TH REFEREE: BISMARK ASANTE
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ABBEY
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN
GFA CAMERAMAN: ISAAC ARYEE
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: HEART OF LIONS VRS KWAEBIBIRIM
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS:ISAAC ODOOM AND FELIX APULA
4TH REFEREE: JIBREAL SULEMAN
MATCH COMMISSIONER: CAESAR HEH FRANKLIN
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022
MATCH: MIGHTY JETS VRS LIBERTY – LIVE ON GHANA FOOTBALL APP
VENUE: MATS PARK
REFEREE: SOLOMON MORDEY
ASSISTANTS: COURAGE KUEDUFIA AND WISDOM TEFE
4TH REFEREE: FELIX AGBOZO
MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: CALEB ABLORH
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, APRIL 10, 2022
MATCH: SUSUBIRIBI VRS ACCRA CITY STARS
VENUE: AKIM TAFO ROVERS PARK
REFEREE: MORO YAHYA
ASSISTANTS: DORIS ESSUMAN DARKO AND ISAAC AMETSIKPO
4TH REFEREE: CALEB ABOTSI
MATCH COMMISSIONER: OLIVERT AMOAKO
VENUE MEDIA OFFICER:
GFA CAMERAMAN: DAVID ENCHILL ABAIDOO
|DATE: SATURDAY, APRIL 9, 2022
MATCH: VISION VRS KRYSTAL PALACE
VENUE: THEATRE OF DREAMS
REFEREE: WONDER ABLORDEPPEY
ASSISTANTS: EMMANUEL AKANDEE AND ADAMS ABDUL SAMAD
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: FRANCIS ABEEKO DONKOR
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE TAGOE
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELIH
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