The Referee's Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 26 of the Division One League.
Below are Match Officials for Matchweek 26:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: YOUNG APOSTLES VS STEADFAST
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: MARTIN AKUDZI
ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & KINGSLEY ASARE
4TH REFEREE: MATTHEW ATUAH
MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH
VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: RTU VS BOFOAKWA TANO -LIVE ON FACEBOOK
VENUE: TAMALE STADIUM
REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON
ASSISTANTS: AUGUSTINE DAKURAH 7 SULEMANN SALAU DEEN
4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS
MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: KINTAMPO VS UNITY
VENUE: KINTAMPO PARK
REFEREE: MUSAH MUBARICK
ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUAH & BASHIRU TORDIA BONOMIA
4TH REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA
MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS
GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: PAGA CROCODILES VS BEREKUM ARSENALS
VENUE: PAGA PARK
REFEREE: MORO IDDRISU
ASSISTANTS: JONES AMOAH BOATENG & SEIDU ABDULAI
4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.
MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON
VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA NELSON
GFA CAMERAMAN: MOHAMMED SALIS
|DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021
MATCH: TAMALE CITY VS B.A UNITED – LIVE ON FACEBOOK
VENUE: TAMALE STADIUM
REFEREE: JONES AKUBIEM
ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ROBERT SUNDAY ADUKO
4TH REFEREE: JOHN KOOMSON
MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA
VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK
GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
|DATE: SUNDAY, JUNE, 2021
MATCH: WA SUNTAA VS WAMANAFO
VENUE: WA STADIUM
REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ
ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & FAUZAN MINKAAL-IL
4TH REFEREE: IBRAHIM AYAMBA
MATCH COMMISSIONER: ABDULAI OSMAN
VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI
GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
|
|DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021
MATCH: NSOATREMAN VS TECHIMAN CITY
VENUE: SUNYANI CORONATION PARK
REFEREE: MAURICE ANANKANI
ASSISTANTS: BONIFACE KWOSE & SAMUEL OWUSU
4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH
MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH
VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD AGYEI
GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: NKORANZA VS GBEWAA
VENUE: NKORANZA CHILDRENS PARK
REFEREE: BISMARK APPIAH
ASSISTANTS: SUMAILA ISSAH & GABRIEL BOATENG
4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE
MATCH COMMISSIONER: EBEN ATTA KAKRA FOSU
VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAAH
GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
|ZONE 2
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: SKYY VS STAR MADRID
VENUE: ST. MARTINS PARK, DABOASE
REFEREE: ALBERT AZANTILOW
ASSISTANTS: AUGUSTINE AFFUL & SAMUEL DAVOR
4TH REFEREE: SIRAJ YAH’YA
MATCH COMMISSIONER: THOMAS KWESI AGGREY
VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED
GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: WASSAMAN VS VIPERS
VENUE: OKESE PARK, EJISU
REFEREE: GEORGE AMOAH
ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & THEOPHILUS AKUGRE
4TH REFEREE: JULIET APPIAH
MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: UNISTARS VS NEW EDUBIASE
VENUE: SWEDRU STADIUM
REFEREE: BRIGHT APEAMENYO
ASSISTANTS: MICHAEL BOATENG & ISAAC DUODO
4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO
MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO
GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: GOLDSTARS VS ALL BLACKS
VENUE: DUNS PARK, BIBIANI
REFEREE: GODWIN TORDZRO
ASSISTANTS: SETH ABLETOR & BLESS AWADZI
4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA
MATCH COMMISSIONER: RANSFORD ADDAI
VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI
GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
|DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021
MATCH: ASOKWA DEPORTIVO VS NZEMA KOTOKO –LIVE ON FACEBOOK
VENUE: OKESE PARK, EJISU
REFEREE: HASSIM YAKUBU
ASSISTANTS: SULEMAN MOHAMMED & VICTOR OBOUR TWUM
4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ACHEAMPONG
VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH
GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: SAMARTEX VS PACIFIC HEROES
VENUE: SAMREBOI
REFEREE: EBENEZER TETTEH
ASSISTANTS: ANTHONY APPIAH MENDS & ISAAC NYARKO
4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL KOFI BAAH
VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH
GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: PROUD UNITED VS ACHIKEN
VENUE: CAM PARK, AIYINASE
REFEREE: GIDEON NII- COFIE
ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & DIVINE GBOLOMOR
4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMO
VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE
GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: B.Y.F ACADEMY VS HASAACAS
VENUE: BEKWAI
REFEREE: MAXWELL HANSON
ASSISTANTS: YAO YEVOO & JOSHUA ANANE
4TH REFEREE: DAVID KPATAKPLA JABEZ
MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI
VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALILU AHMED
GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
|ZONE 3
|DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021
MATCH: NANIA VS ACCRA LIONS
VENUE: LEGON PARK
REFEREE: JACOB ASSAFUAH
ASSISTANTS: JAMES OSAFO & JAMES AINOOSON
4TH REFEREE: ALFRED TABI
MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS
VENUE MEDIA OFFICER: AMINU MOAHMMED ADISA
GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: PLANNERS VS VISION FC
VENUE: AKIM OLD TAFO ROVERS PARK
REFEREE: KENNY JOSEPH PADI
ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH & MARY TEI
4TH REFEREE: ERIC KORNIE
MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE
VENUE MEDIA OFFICER: DAVID NUNOO
GFA CAMERAMAN: STEPHEN BEDIE
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: TEMA YOUTH VS ACCRA CITY
VENUE: TEMA STADIUM
REFEREE: JOSEPH KWOFIE
ASSISTANTS: JOHN ANSAH & FELIX APULA
4TH REFEREE: JIBREAL SULEMAN
MATCH COMMISSIONER: CAESER -HEH FRANKLIN
VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU
GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: YOUNG WISE VS AGBOZUME WEAVERS
VENUE: BLUE SKIES PARK, DOBRO
REFEREE: THERESA BREMANSU
ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & MICHAEL LAMME
4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM
MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI
VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN
GFA CAMERAMAN: JAMES MCKWEON
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: HEART OF LIONS VS DANBORT
VENUE: KPANDO STADIUM
REFEREE: CHARLES BULU
ASSISTANTS: EMMANUEL E. ARTHUR & DANIEL EKOW AKOTO
4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI
MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE
VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE
GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
|DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021
MATCH: KRYSTAL PALACE VS KOTOKU ROYALS – LIVE ON FACEBOOK
VENUE: AKOSOMBO AKOTEX PARK
REFEREE: ROBERT MUSEY
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & PATRICK GOHA
4TH REFEREE: HANS MENSAH
MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG
VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO
GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA
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