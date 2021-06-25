The Referee's Committee of the Ghana Football Association has appointed Match Officials for Matchweek 26 of the Division One League.

Below are Match Officials for Matchweek 26:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: YOUNG APOSTLES VS STEADFAST

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: MARTIN AKUDZI

ASSISTANTS: ERIC NDEBUGRI & KINGSLEY ASARE

4TH REFEREE: MATTHEW ATUAH

MATCH COMMISSIONER: JOSEPH APPIAH

VENUE MEDIA OFFICER: ERNEST TIEKU

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: RTU VS BOFOAKWA TANO -LIVE ON FACEBOOK

VENUE: TAMALE STADIUM

REFEREE: PHILIP ARTHUR FORSON

ASSISTANTS: AUGUSTINE DAKURAH  7  SULEMANN SALAU DEEN

4TH REFEREE: FOSTER BASTIOURS

MATCH COMMISSIONER: ISSAKA ABDUL ANAS

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: KINTAMPO VS UNITY

VENUE: KINTAMPO PARK

REFEREE: MUSAH MUBARICK

ASSISTANTS: KENNETH TWENEBOAH KODUAH & BASHIRU TORDIA BONOMIA

4TH REFEREE: IDDRISU MUSTAPHA

MATCH COMMISSIONER: AMOAKO WILLIAMS

GFA CAMERAMAN: ERNEST ASSAW
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: PAGA CROCODILES VS BEREKUM ARSENALS

VENUE: PAGA PARK

REFEREE: MORO IDDRISU

ASSISTANTS: JONES AMOAH BOATENG & SEIDU ABDULAI

4TH REFEREE: ALHASSAN ABDUL RASHID W.

MATCH COMMISSIONER: HAMIDU SEIDU BOMISON

VENUE MEDIA OFFICER: ABAGNA NELSON

GFA CAMERAMAN: MOHAMMED SALIS
DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021 

MATCH: TAMALE CITY VS B.A UNITED – LIVE ON FACEBOOK

VENUE: TAMALE STADIUM

REFEREE: JONES AKUBIEM

ASSISTANTS: PAUL ATIMAKA & ROBERT SUNDAY ADUKO

4TH REFEREE: JOHN KOOMSON

MATCH COMMISSIONER: EDWARD AYAANA

VENUE MEDIA OFFICER: SEY MUBARIK

GFA CAMERAMAN: AFRIYIE AKUFFO KING
DATE: SUNDAY, JUNE, 2021 

MATCH: WA SUNTAA VS WAMANAFO

VENUE: WA STADIUM

REFEREE: UMAR ABUBAKARI SADIQ

ASSISTANTS: ALHASSAN ABDULAI & FAUZAN MINKAAL-IL

4TH REFEREE: IBRAHIM AYAMBA

MATCH COMMISSIONER: ABDULAI OSMAN

VENUE MEDIA OFFICER: ISMAIL SANNI

GFA CAMERAMAN: ABDUL SAMED
 

 

 DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021 

MATCH: NSOATREMAN VS TECHIMAN CITY

VENUE: SUNYANI CORONATION PARK

REFEREE: MAURICE ANANKANI

ASSISTANTS: BONIFACE KWOSE & SAMUEL OWUSU

4TH REFEREE: SAMUEL YEBOAH

MATCH COMMISSIONER: RICHARD GYABAAH YEBOAH

VENUE MEDIA OFFICER: RICHARD AGYEI

GFA CAMERAMAN: ERIC ASOMA
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: NKORANZA VS GBEWAA

VENUE: NKORANZA CHILDRENS PARK

REFEREE: BISMARK APPIAH

ASSISTANTS: SUMAILA ISSAH & GABRIEL BOATENG

4TH REFEREE: SAMUEL BANAHENE

MATCH COMMISSIONER: EBEN ATTA KAKRA FOSU

VENUE MEDIA OFFICER: FRANK AMANKWAAH

GFA CAMERAMAN: WILLIAM ARTHUR
ZONE 2
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: SKYY VS STAR MADRID

VENUE: ST. MARTINS PARK, DABOASE

REFEREE: ALBERT AZANTILOW

ASSISTANTS: AUGUSTINE AFFUL & SAMUEL DAVOR

4TH REFEREE: SIRAJ YAH’YA

MATCH COMMISSIONER: THOMAS KWESI AGGREY

VENUE MEDIA OFFICER: HADI MOHAMMED

GFA CAMERAMAN: BEN ENYINDA
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: WASSAMAN VS VIPERS

VENUE: OKESE PARK, EJISU

REFEREE: GEORGE AMOAH

ASSISTANTS: ERNEST AKATEY & THEOPHILUS AKUGRE

4TH REFEREE: JULIET APPIAH

MATCH COMMISSIONER: JOHN MENSAH

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: UNISTARS VS NEW EDUBIASE

VENUE: SWEDRU STADIUM

REFEREE: BRIGHT APEAMENYO

ASSISTANTS: MICHAEL BOATENG & ISAAC DUODO

4TH REFEREE: JOSEPH OSAFO

MATCH COMMISSIONER: SOWAH GHARTEY

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL AKROBOTO

GFA CAMERAMAN: MARY NANQUENTERA
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: GOLDSTARS VS ALL BLACKS

VENUE: DUNS PARK, BIBIANI

REFEREE: GODWIN TORDZRO

ASSISTANTS: SETH ABLETOR & BLESS AWADZI

4TH REFEREE: BLISS DOUGLAS KPORHA

MATCH COMMISSIONER: RANSFORD ADDAI

VENUE MEDIA OFFICER: SETH ADJEI

GFA CAMERAMAN: KWAKU KWANING
DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021 

MATCH: ASOKWA DEPORTIVO VS NZEMA KOTOKO –LIVE ON FACEBOOK

VENUE: OKESE PARK, EJISU

REFEREE: HASSIM YAKUBU

ASSISTANTS:  SULEMAN MOHAMMED & VICTOR OBOUR TWUM

4TH REFEREE: ISAAC BROBBEY

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL ACHEAMPONG

VENUE MEDIA OFFICER: PRINCE BAAH

GFA CAMERAMAN: FELIX ANYANE
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: SAMARTEX VS PACIFIC HEROES

VENUE: SAMREBOI

REFEREE: EBENEZER TETTEH

ASSISTANTS: ANTHONY APPIAH MENDS & ISAAC NYARKO

4TH REFEREE: DANIEL OPPONG AMOAH

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL KOFI BAAH

VENUE MEDIA OFFICER: KWASI ABRONOMAH

GFA CAMERAMAN: GABRIEL FRIMPONG
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: PROUD UNITED VS ACHIKEN

VENUE: CAM PARK, AIYINASE

REFEREE: GIDEON NII- COFIE

ASSISTANTS: JOSEPH LARYEA & DIVINE GBOLOMOR

4TH REFEREE: JOSEPH PIMPONG

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM AMO

VENUE MEDIA OFFICER: STEPHEN APAKA QUAICOE

GFA CAMERAMAN: JOHN AFFUL
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: B.Y.F ACADEMY VS HASAACAS

VENUE: BEKWAI

REFEREE: MAXWELL HANSON

ASSISTANTS: YAO YEVOO & JOSHUA ANANE

4TH REFEREE: DAVID KPATAKPLA JABEZ

MATCH COMMISSIONER: RICHARD ADU GYAMFI

VENUE MEDIA OFFICER: ABDUL JALILU AHMED

GFA CAMERAMAN: JAMES ATTOBRAH
ZONE 3
DATE: SATURDAY, JUNE 26, 2021 

MATCH: NANIA VS ACCRA LIONS

VENUE: LEGON PARK

REFEREE: JACOB ASSAFUAH

ASSISTANTS: JAMES OSAFO & JAMES AINOOSON

4TH REFEREE: ALFRED TABI

MATCH COMMISSIONER: KUEDUFIA FAMOUS

VENUE MEDIA OFFICER: AMINU MOAHMMED ADISA

GFA CAMERAMAN: DAVID KPELI
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: PLANNERS VS VISION FC

VENUE: AKIM OLD TAFO ROVERS PARK

REFEREE: KENNY JOSEPH PADI

ASSISTANTS: SHERIFF KWEKU DUAH & MARY TEI

4TH REFEREE: ERIC KORNIE

MATCH COMMISSIONER: WILLIAM LANTE QUAYE

VENUE MEDIA OFFICER: DAVID NUNOO

GFA CAMERAMAN: STEPHEN BEDIE
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: TEMA YOUTH VS ACCRA CITY

VENUE: TEMA STADIUM

REFEREE: JOSEPH KWOFIE

ASSISTANTS: JOHN ANSAH & FELIX APULA

4TH REFEREE: JIBREAL SULEMAN

MATCH COMMISSIONER: CAESER -HEH FRANKLIN

VENUE MEDIA OFFICER: GABRIEL OBU

GFA CAMERAMAN: AARON TETTEH NARH
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: YOUNG WISE VS AGBOZUME WEAVERS

VENUE: BLUE SKIES PARK, DOBRO

REFEREE: THERESA BREMANSU

ASSISTANTS: ALICE FARIZUA CHAKULE & MICHAEL LAMME

4TH REFEREE: EMMANUEL GRAHAM

MATCH COMMISSIONER: SAMUEL GYESI

VENUE MEDIA OFFICER: EMMANUEL NORMAN

GFA CAMERAMAN: JAMES MCKWEON
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: HEART OF LIONS VS DANBORT

VENUE: KPANDO STADIUM

REFEREE: CHARLES BULU

ASSISTANTS: EMMANUEL E. ARTHUR & DANIEL EKOW AKOTO

4TH REFEREE: DANIEL BOATENG ATUOBI

MATCH COMMISSIONER: KWABENA ASAMOAH BOAKYE

VENUE MEDIA OFFICER: ERIC ELI ADZIE

GFA CAMERAMAN: EKOW DAVIES
DATE: SUNDAY, JUNE 27, 2021 

MATCH: KRYSTAL PALACE VS KOTOKU ROYALS – LIVE ON FACEBOOK

VENUE: AKOSOMBO AKOTEX PARK

REFEREE: ROBERT MUSEY

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & PATRICK GOHA

4TH REFEREE: HANS MENSAH

MATCH COMMISSIONER: KWABENA AGYEI SARPONG

VENUE MEDIA OFFICER: ISAAC YIRENKYI AKUFFO

GFA CAMERAMAN: SOLOMON POAKWA