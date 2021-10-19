The Referees Committee has appointed Match Officials for the semi-finals of the Division One League Super Cup.

Below are the Match Officials for the Semi-finals:

No.  REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
1. DATE: WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021 

MATCH: TEMA YOUTH VS SAMARTEX 1996 - LIVE ON MAX TV AND GFA APP

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: LAUD NETTEY

ASSISTANTS: BLESS AWADZI & DIVINE GBOLOMOR

4TH REFEREE: GODWIN KPODO

MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH-BEDIAKO
2. DATE: WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021 

MATCH: ACCRA LIONS VS SKYY FC – LIVE ON MAX TV AND GFA APP

VENUE: MADINA ASTRO TURF

REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY

ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & SETH ABLETOR

4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM

MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA

GFA COMMUNICATIONS