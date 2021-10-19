The Referees Committee has appointed Match Officials for the semi-finals of the Division One League Super Cup.
Below are the Match Officials for the Semi-finals:
|No.
|REFEREES, VENUES &OTHER OFFICIALS
|1.
|DATE: WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021
MATCH: TEMA YOUTH VS SAMARTEX 1996 - LIVE ON MAX TV AND GFA APP
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: LAUD NETTEY
ASSISTANTS: BLESS AWADZI & DIVINE GBOLOMOR
4TH REFEREE: GODWIN KPODO
MATCH COMMISSIONER: K. MENSAH-BEDIAKO
|2.
|DATE: WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021
MATCH: ACCRA LIONS VS SKYY FC – LIVE ON MAX TV AND GFA APP
VENUE: MADINA ASTRO TURF
REFEREE: FRANKLIN AKUMATEY
ASSISTANTS: PAUL DEYEGBE & SETH ABLETOR
4TH REFEREE: EMMANUEL ODOOM
MATCH COMMISSIONER: EGBERT AMARTEY LARYEA
GFA COMMUNICATIONS
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